https://ria.ru/20230831/vybory-1893470416.html
Путин пожелал Котюкову успеха на выборах
Путин пожелал Котюкову успеха на выборах - РИА Новости, 31.08.2023
Путин пожелал Котюкову успеха на выборах
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что жители Красноярского края поддержат врио губернатора края Михаила Котюкова на предстоящих выборах и... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:55
2023-08-31T17:55
2023-08-31T18:09
политика
владимир путин
михаил котюков
красноярский край
россия
единый день голосования в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_0f3bc97f0d2b9180baa4717ee9910040.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что жители Красноярского края поддержат врио губернатора края Михаила Котюкова на предстоящих выборах и пожелал ему успеха."При поддержке людей, безусловно, я просто не сомневаюсь, что очень многое можно сделать и будет сделано под вашим руководством, если, конечно, вы сможете убедить в этом избирателя, людей, которые, уверен, поддержат вас", - сказал он на совещании по вопросам социально-экономического развития Красноярского края.Путин добавил, что все вопросы, о которых говорилось на совещании, безусловно, имеют большое значение для всех жителей Красноярского края."Мы все вам желаем успехов", - заключил президент.
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_8f8060d00b8b9c2e9c58cffd22477a25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, михаил котюков, красноярский край, россия, единый день голосования в россии
Политика, Владимир Путин, Михаил Котюков, Красноярский край, Россия, Единый день голосования в России
Путин пожелал Котюкову успеха на выборах
Путин пожелал Котюкову успеха на выборах губернатора Красноярского края