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Путин пожелал Котюкову успеха на выборах - РИА Новости, 31.08.2023
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17:55 31.08.2023 (обновлено: 18:09 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/vybory-1893470416.html
Путин пожелал Котюкову успеха на выборах
Путин пожелал Котюкову успеха на выборах - РИА Новости, 31.08.2023
Путин пожелал Котюкову успеха на выборах
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что жители Красноярского края поддержат врио губернатора края Михаила Котюкова на предстоящих выборах и... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:55
2023-08-31T18:09
политика
владимир путин
михаил котюков
красноярский край
россия
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что жители Красноярского края поддержат врио губернатора края Михаила Котюкова на предстоящих выборах и пожелал ему успеха."При поддержке людей, безусловно, я просто не сомневаюсь, что очень многое можно сделать и будет сделано под вашим руководством, если, конечно, вы сможете убедить в этом избирателя, людей, которые, уверен, поддержат вас", - сказал он на совещании по вопросам социально-экономического развития Красноярского края.Путин добавил, что все вопросы, о которых говорилось на совещании, безусловно, имеют большое значение для всех жителей Красноярского края."Мы все вам желаем успехов", - заключил президент.
красноярский край
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политика, владимир путин, михаил котюков, красноярский край, россия, единый день голосования в россии
Политика, Владимир Путин, Михаил Котюков, Красноярский край, Россия, Единый день голосования в России
Путин пожелал Котюкову успеха на выборах

Путин пожелал Котюкову успеха на выборах губернатора Красноярского края

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что жители Красноярского края поддержат врио губернатора края Михаила Котюкова на предстоящих выборах и пожелал ему успеха.
«
"При поддержке людей, безусловно, я просто не сомневаюсь, что очень многое можно сделать и будет сделано под вашим руководством, если, конечно, вы сможете убедить в этом избирателя, людей, которые, уверен, поддержат вас", - сказал он на совещании по вопросам социально-экономического развития Красноярского края.
Путин добавил, что все вопросы, о которых говорилось на совещании, безусловно, имеют большое значение для всех жителей Красноярского края.
«
"Мы все вам желаем успехов", - заключил президент.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
5 июля, 18:24
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Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
ПолитикаВладимир ПутинМихаил КотюковКрасноярский крайРоссияЕдиный день голосования в России
 
 
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