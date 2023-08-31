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Путин пожелал Котюкову успеха на выборах

Путин пожелал Котюкову успеха на выборах - РИА Новости, 31.08.2023

Путин пожелал Котюкову успеха на выборах

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что жители Красноярского края поддержат врио губернатора края Михаила Котюкова на предстоящих выборах и... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T17:55

2023-08-31T17:55

2023-08-31T18:09

политика

владимир путин

михаил котюков

красноярский край

россия

единый день голосования в россии

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что жители Красноярского края поддержат врио губернатора края Михаила Котюкова на предстоящих выборах и пожелал ему успеха."При поддержке людей, безусловно, я просто не сомневаюсь, что очень многое можно сделать и будет сделано под вашим руководством, если, конечно, вы сможете убедить в этом избирателя, людей, которые, уверен, поддержат вас", - сказал он на совещании по вопросам социально-экономического развития Красноярского края.Путин добавил, что все вопросы, о которых говорилось на совещании, безусловно, имеют большое значение для всех жителей Красноярского края."Мы все вам желаем успехов", - заключил президент.

красноярский край

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, владимир путин, михаил котюков, красноярский край, россия, единый день голосования в россии