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С конца 2022 года ВТБ выдал МСП промипотеку на 7,4 млрд рублей

С конца 2022 года ВТБ выдал МСП промипотеку на 7,4 млрд рублей - РИА Новости, 31.08.2023

С конца 2022 года ВТБ выдал МСП промипотеку на 7,4 млрд рублей

ВТБ с декабря прошлого года выдал клиентам из малого и среднего бизнеса промышленную ипотеку на 7,4 миллиарда рублей, средняя сумма такого кредита составила 85... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T16:42

2023-08-31T16:42

2023-08-31T16:42

россия

втб

денис бортников

ипотека

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. ВТБ с декабря прошлого года выдал клиентам из малого и среднего бизнеса промышленную ипотеку на 7,4 миллиарда рублей, средняя сумма такого кредита составила 85 миллионов рублей, сообщила пресс-служба банка."С момента старта программы промышленной ипотеки в декабре 2022 года ВТБ заключил с клиентами среднего и малого бизнеса кредитные соглашения на 7,4 миллиарда рублей. Одобрение банка получили проекты еще на 5,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Промышленную ипотеку в ВТБ брали производители продовольственных товаров, строительных материалов, упаковки, одежды, мебели, различного оборудования, ювелирных изделий и другой продукции.Наибольший объем средств по программе получили клиенты в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Пермском крае и Пензенской области. По данным ВТБ, средняя сумма кредита составляет 85 миллионов рублей, средний срок - шесть лет.Клиенты среднего и малого бизнеса могут получить промышленную ипотеку в банке на обновленных условиях - не только на покупку недвижимости для промышленного производства, но и на строительство, модернизацию и реконструкцию таких объектов, указали в пресс-службе. В ВТБ рассчитывают на дальнейший рост интереса производственных компаний к обновленным условиям программы, отметил заместитель президента - председателя правления банка Денис Бортников.Механизм льготной промышленной ипотеки был запущен в сентябре прошлого года. Он предполагает кредитование промышленных предприятий на приобретение производственных площадей в объеме до 500 миллионов рублей по ставке не более 5% годовых. Для инновационных технологических компаний ставка еще ниже - 3% годовых. Ранее первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщал, что выдача промышленной ипотеки Сбербанка по итогам года может составить 10-12 миллиардов рублей.

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Артем Смирнов

россия, втб, денис бортников, ипотека