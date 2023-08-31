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С конца 2022 года ВТБ выдал МСП промипотеку на 7,4 млрд рублей - РИА Новости, 31.08.2023
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16:42 31.08.2023
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С конца 2022 года ВТБ выдал МСП промипотеку на 7,4 млрд рублей
С конца 2022 года ВТБ выдал МСП промипотеку на 7,4 млрд рублей - РИА Новости, 31.08.2023
С конца 2022 года ВТБ выдал МСП промипотеку на 7,4 млрд рублей
ВТБ с декабря прошлого года выдал клиентам из малого и среднего бизнеса промышленную ипотеку на 7,4 миллиарда рублей, средняя сумма такого кредита составила 85... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T16:42
2023-08-31T16:42
россия
втб
денис бортников
ипотека
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. ВТБ с декабря прошлого года выдал клиентам из малого и среднего бизнеса промышленную ипотеку на 7,4 миллиарда рублей, средняя сумма такого кредита составила 85 миллионов рублей, сообщила пресс-служба банка."С момента старта программы промышленной ипотеки в декабре 2022 года ВТБ заключил с клиентами среднего и малого бизнеса кредитные соглашения на 7,4 миллиарда рублей. Одобрение банка получили проекты еще на 5,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Промышленную ипотеку в ВТБ брали производители продовольственных товаров, строительных материалов, упаковки, одежды, мебели, различного оборудования, ювелирных изделий и другой продукции.Наибольший объем средств по программе получили клиенты в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Пермском крае и Пензенской области. По данным ВТБ, средняя сумма кредита составляет 85 миллионов рублей, средний срок - шесть лет.Клиенты среднего и малого бизнеса могут получить промышленную ипотеку в банке на обновленных условиях - не только на покупку недвижимости для промышленного производства, но и на строительство, модернизацию и реконструкцию таких объектов, указали в пресс-службе. В ВТБ рассчитывают на дальнейший рост интереса производственных компаний к обновленным условиям программы, отметил заместитель президента - председателя правления банка Денис Бортников.Механизм льготной промышленной ипотеки был запущен в сентябре прошлого года. Он предполагает кредитование промышленных предприятий на приобретение производственных площадей в объеме до 500 миллионов рублей по ставке не более 5% годовых. Для инновационных технологических компаний ставка еще ниже - 3% годовых. Ранее первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщал, что выдача промышленной ипотеки Сбербанка по итогам года может составить 10-12 миллиардов рублей.
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россия, втб, денис бортников, ипотека
Россия, ВТБ, Денис Бортников, Ипотека

С конца 2022 года ВТБ выдал МСП промипотеку на 7,4 млрд рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ"
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. ВТБ с декабря прошлого года выдал клиентам из малого и среднего бизнеса промышленную ипотеку на 7,4 миллиарда рублей, средняя сумма такого кредита составила 85 миллионов рублей, сообщила пресс-служба банка.
"С момента старта программы промышленной ипотеки в декабре 2022 года ВТБ заключил с клиентами среднего и малого бизнеса кредитные соглашения на 7,4 миллиарда рублей. Одобрение банка получили проекты еще на 5,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
ВТБ: выход из капитала ПИК не повлияет на результаты III квартала
10:08
Промышленную ипотеку в ВТБ брали производители продовольственных товаров, строительных материалов, упаковки, одежды, мебели, различного оборудования, ювелирных изделий и другой продукции.
Наибольший объем средств по программе получили клиенты в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Пермском крае и Пензенской области. По данным ВТБ, средняя сумма кредита составляет 85 миллионов рублей, средний срок - шесть лет.
Клиенты среднего и малого бизнеса могут получить промышленную ипотеку в банке на обновленных условиях - не только на покупку недвижимости для промышленного производства, но и на строительство, модернизацию и реконструкцию таких объектов, указали в пресс-службе. В ВТБ рассчитывают на дальнейший рост интереса производственных компаний к обновленным условиям программы, отметил заместитель президента - председателя правления банка Денис Бортников.
Механизм льготной промышленной ипотеки был запущен в сентябре прошлого года. Он предполагает кредитование промышленных предприятий на приобретение производственных площадей в объеме до 500 миллионов рублей по ставке не более 5% годовых. Для инновационных технологических компаний ставка еще ниже - 3% годовых. Ранее первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщал, что выдача промышленной ипотеки Сбербанка по итогам года может составить 10-12 миллиардов рублей.
 
РоссияВТБДенис БортниковИпотека
 
 
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