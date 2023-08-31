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В районе Купянска солдаты ВСУ наносят себе увечья, рассказал источник - РИА Новости, 31.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 31.08.2023 (обновлено: 14:46 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/voennye-1893402345.html
В районе Купянска солдаты ВСУ наносят себе увечья, рассказал источник
В районе Купянска солдаты ВСУ наносят себе увечья, рассказал источник - РИА Новости, 31.08.2023
В районе Купянска солдаты ВСУ наносят себе увечья, рассказал источник
Случаи "самострелов" участились среди украинских военных, боящихся отправки на самые горячие участки купянского фронта, сообщил в четверг РИА Новости источник,... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:38
2023-08-31T14:46
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
украина
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ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Случаи "самострелов" участились среди украинских военных, боящихся отправки на самые горячие участки купянского фронта, сообщил в четверг РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "По разведданным, в украинских подразделениях, стоящих в районе Купянска, отмечаются случаи "самострелов" и другого причинения вреда собственному здоровью для отправки в госпитали в тыловых районах", - рассказал источник. Собеседник агентства уточнил, что по данным, полученным также от пленных, иногда украинские военнослужащие просят своих сослуживцев за деньги нанести легкие увечья, чтобы избежать отправки на передовые позиции. В среду в Минобороны России сообщали, что группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отбила три атаки ВСУ, уничтожила до 100 военнослужащих противника и 11 единиц техники, включая три гаубицы производства стран НАТО.
https://ria.ru/20230826/naemniki-1892377108.html
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вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
В районе Купянска солдаты ВСУ наносят себе увечья, рассказал источник

В районе Купянска среди украинских военных участились случаи самострелов

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Случаи "самострелов" участились среди украинских военных, боящихся отправки на самые горячие участки купянского фронта, сообщил в четверг РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"По разведданным, в украинских подразделениях, стоящих в районе Купянска, отмечаются случаи "самострелов" и другого причинения вреда собственному здоровью для отправки в госпитали в тыловых районах", - рассказал источник.
Собеседник агентства уточнил, что по данным, полученным также от пленных, иногда украинские военнослужащие просят своих сослуживцев за деньги нанести легкие увечья, чтобы избежать отправки на передовые позиции.
В среду в Минобороны России сообщали, что группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отбила три атаки ВСУ, уничтожила до 100 военнослужащих противника и 11 единиц техники, включая три гаубицы производства стран НАТО.
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