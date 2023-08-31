https://ria.ru/20230831/voennye-1893402345.html

В районе Купянска солдаты ВСУ наносят себе увечья, рассказал источник

В районе Купянска солдаты ВСУ наносят себе увечья, рассказал источник - РИА Новости, 31.08.2023

В районе Купянска солдаты ВСУ наносят себе увечья, рассказал источник

Случаи "самострелов" участились среди украинских военных, боящихся отправки на самые горячие участки купянского фронта, сообщил в четверг РИА Новости источник,... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T14:38

2023-08-31T14:38

2023-08-31T14:46

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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украина

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ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Случаи "самострелов" участились среди украинских военных, боящихся отправки на самые горячие участки купянского фронта, сообщил в четверг РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "По разведданным, в украинских подразделениях, стоящих в районе Купянска, отмечаются случаи "самострелов" и другого причинения вреда собственному здоровью для отправки в госпитали в тыловых районах", - рассказал источник. Собеседник агентства уточнил, что по данным, полученным также от пленных, иногда украинские военнослужащие просят своих сослуживцев за деньги нанести легкие увечья, чтобы избежать отправки на передовые позиции. В среду в Минобороны России сообщали, что группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отбила три атаки ВСУ, уничтожила до 100 военнослужащих противника и 11 единиц техники, включая три гаубицы производства стран НАТО.

https://ria.ru/20230826/naemniki-1892377108.html

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вооруженные силы украины, в мире, украина