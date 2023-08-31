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Визит Эрдогана в Россию 4 сентября окончательно не подтвердили - РИА Новости, 31.08.2023
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15:32 31.08.2023 (обновлено: 15:39 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/vizit-1893418503.html
Визит Эрдогана в Россию 4 сентября окончательно не подтвердили
Визит Эрдогана в Россию 4 сентября окончательно не подтвердили - РИА Новости, 31.08.2023
Визит Эрдогана в Россию 4 сентября окончательно не подтвердили
Визит президента Турции Реджепа Эрдогана в Россию 4 сентября пока окончательно не подтвержден, заявили РИА Новости в администрации турецкого лидера. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:32
2023-08-31T15:39
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
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АНТАКЬЯ, 31 авг – РИА Новости. Визит президента Турции Реджепа Эрдогана в Россию 4 сентября пока окончательно не подтвержден, заявили РИА Новости в администрации турецкого лидера.Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о встрече Путина и Эрдогана, заявил, что встреча состоится скоро, есть договоренности по объявлению дат, их Кремль придерживается. Источник РИА Новости в администрации турецкого лидера сообщал, что визит Эрдогана в Россию состоится до саммита "Большой двадцатки" в Индии. Официальный представитель правящей партии Омер Челик подтвердил, что турецкий лидер в ближайшее время совершит визит в Сочи. Турецкий телеканал Habertürk cообщил во вторник, что переговоры лидеров состоятся в Сочи 4 сентября."Визит господина президента (Тайипа Эрдогана) в Россию предвидится. Но мы не объявляли прессе дату. Мы не делали каких-либо комментариев по этому поводу, я не знаю, откуда СМИ взяли эту информацию. Одна из планируемых дат 4 сентября, но из-за того, что она (дата) окончательно не подтверждена, мы не объявили об этом. Эта дата и может, и не может быть", - заявили РИА Новости в администрации.
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реджеп тайип эрдоган, россия, турция
Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, Турция
Визит Эрдогана в Россию 4 сентября окончательно не подтвердили

В Анкаре заявили, что визит Эрдогана в Россию 4 сентября не подтвержден

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНТАКЬЯ, 31 авг – РИА Новости. Визит президента Турции Реджепа Эрдогана в Россию 4 сентября пока окончательно не подтвержден, заявили РИА Новости в администрации турецкого лидера.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о встрече Путина и Эрдогана, заявил, что встреча состоится скоро, есть договоренности по объявлению дат, их Кремль придерживается. Источник РИА Новости в администрации турецкого лидера сообщал, что визит Эрдогана в Россию состоится до саммита "Большой двадцатки" в Индии. Официальный представитель правящей партии Омер Челик подтвердил, что турецкий лидер в ближайшее время совершит визит в Сочи. Турецкий телеканал Habertürk cообщил во вторник, что переговоры лидеров состоятся в Сочи 4 сентября.
"Визит господина президента (Тайипа Эрдогана) в Россию предвидится. Но мы не объявляли прессе дату. Мы не делали каких-либо комментариев по этому поводу, я не знаю, откуда СМИ взяли эту информацию. Одна из планируемых дат 4 сентября, но из-за того, что она (дата) окончательно не подтверждена, мы не объявили об этом. Эта дата и может, и не может быть", - заявили РИА Новости в администрации.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на неформальной встрече глав МИД ЕС в Толедо - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Кулеба прокомментировал предстоящую встречу Путина и Эрдогана
12:17
 
Реджеп Тайип ЭрдоганРоссияТурция
 
 
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