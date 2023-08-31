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В Мытищах прошли похороны командира "Группы Вагнера" Уткина - РИА Новости, 31.08.2023
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14:17 31.08.2023 (обновлено: 15:01 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/utkin-1893394614.html
В Мытищах прошли похороны командира "Группы Вагнера" Уткина
В Мытищах прошли похороны командира "Группы Вагнера" Уткина - РИА Новости, 31.08.2023
В Мытищах прошли похороны командира "Группы Вагнера" Уткина
Командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина похоронили на Мытищинском мемориальном кладбище, сообщил РИА Новости источник из окружения погибшего. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:17
2023-08-31T15:01
происшествия
дмитрий уткин (вагнер)
чвк "вагнер"
мытищи
крушение частного самолета в тверской области
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина похоронили на Мытищинском мемориальном кладбище, сообщил РИА Новости источник из окружения погибшего. &quot;По желанию его родных церемония прошла только в присутствии родственников и близких друзей&quot;, — сказал собеседник агентства.Похороны прошли с воинскими почестями.На прошлой неделе в Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек погибли.В воскресенье СК сообщил, что их личности установили, они соответствуют полетному листу, опубликованному сразу после катастрофы Росавиацией. Среди пассажиров были Уткин и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
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происшествия, дмитрий уткин (вагнер), чвк "вагнер", мытищи, крушение частного самолета в тверской области
Происшествия, Дмитрий Уткин (Вагнер), ЧВК "Вагнер", Мытищи, Крушение частного самолета в Тверской области
В Мытищах прошли похороны командира "Группы Вагнера" Уткина

На Мытищинском кладбище прошли похороны командира "Группы Вагнера" Уткина

© AFP 2023Могила Дмитрия Уткина на Мытищинском мемориальном кладбище
Могила Дмитрия Уткина на Мытищинском мемориальном кладбище - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AFP 2023
Могила Дмитрия Уткина на Мытищинском мемориальном кладбище
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина похоронили на Мытищинском мемориальном кладбище, сообщил РИА Новости источник из окружения погибшего.
«

"По желанию его родных церемония прошла только в присутствии родственников и близких друзей", — сказал собеседник агентства.

Похороны прошли с воинскими почестями.
На прошлой неделе в Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек погибли.
В воскресенье СК сообщил, что их личности установили, они соответствуют полетному листу, опубликованному сразу после катастрофы Росавиацией. Среди пассажиров были Уткин и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Могила Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Похороны Пригожина прошли в закрытом формате
29 августа, 17:39
 
ПроисшествияДмитрий Уткин (Вагнер)ЧВК "Вагнер"МытищиКрушение частного самолета в Тверской области
 
 
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