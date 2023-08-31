https://ria.ru/20230831/utkin-1893394614.html

В Мытищах прошли похороны командира "Группы Вагнера" Уткина

В Мытищах прошли похороны командира "Группы Вагнера" Уткина - РИА Новости, 31.08.2023

В Мытищах прошли похороны командира "Группы Вагнера" Уткина

Командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина похоронили на Мытищинском мемориальном кладбище, сообщил РИА Новости источник из окружения погибшего. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T14:17

2023-08-31T14:17

2023-08-31T15:01

происшествия

дмитрий уткин (вагнер)

чвк "вагнер"

мытищи

крушение частного самолета в тверской области

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина похоронили на Мытищинском мемориальном кладбище, сообщил РИА Новости источник из окружения погибшего. "По желанию его родных церемония прошла только в присутствии родственников и близких друзей", — сказал собеседник агентства.Похороны прошли с воинскими почестями.На прошлой неделе в Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек погибли.В воскресенье СК сообщил, что их личности установили, они соответствуют полетному листу, опубликованному сразу после катастрофы Росавиацией. Среди пассажиров были Уткин и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

https://ria.ru/20230829/prigozhin-1892979509.html

мытищи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, дмитрий уткин (вагнер), чвк "вагнер", мытищи, крушение частного самолета в тверской области