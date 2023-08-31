https://ria.ru/20230831/ukraina-1893137454.html

Киев запаниковал. На Украине началась борьба за выживание

Киев запаниковал. На Украине началась борьба за выживание - РИА Новости, 31.08.2023

Киев запаниковал. На Украине началась борьба за выживание

Ситуацию с государственными финансами на 2024-й в Киеве назвали "неопределенной". Компенсировать расходы нечем, бюджетный дефицит неизбежен. На ВСУ нужно все... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T08:00

2023-08-31T08:00

2023-08-31T09:47

украина

киев

сша

вооруженные силы украины

сергей марченко

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882626193_342:46:2411:1210_1920x0_80_0_0_5be357b149436ecfad8b22c73b756669.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Виктор Жданов. Ситуацию с государственными финансами на 2024-й в Киеве назвали "неопределенной". Компенсировать расходы нечем, бюджетный дефицит неизбежен. На ВСУ нужно все больше средств, а на Западе уже сомневаются в целесообразности таких трат на Украину.Финансовый вопросНа ВСУ в следующем году киевский режим выделяет 1,6 триллиона гривен (43 миллиарда долларов). Это самая крупная статья расходов. "Мы удерживаем сектор достаточно серьезными усилиями", — признал министр финансов Сергей Марченко. Причем военное командование просит в пять раз больше.Самый простой способ увеличить поступления в казну — повысить налоги. Но в пять раз — просто нереально. По словам Марченко, рассчитывать можно максимум на восемь дополнительных миллиардов гривен.Падение доходовПо данным Национального банка Украины, дефицит госбюджета — 26 процентов ВВП и к концу года достигнет 38 миллиардов долларов. Киев много потерял из-за прекращения черноморской инициативы — доходы от экспорта зерна обвалились. В июне получили 712 миллионов, в июле — всего 380.Негативно сказывается и отток населения за рубеж. Местный Центр экономического восстановления и компания EasyBusiness еще в прошлом году предупредили: такими темпами Украина за десять лет потеряет 45 миллиардов долларов налоговых поступлений. Каждые 100 тысяч эмигрантов сокращают ВВП почти на миллиард.Согласно опросу аналитического центра UCE Research, 68 процентов украинцев возлагают ответственность за экономические трудности на действующую власть. Для специалистов очевидно: Украина существует только благодаря иностранной помощи.Запад сомневаетсяМарченко говорит прямо: вся надежда на Запад. Переговоры об очередном транше уже идут. На этот год Киеву предоставили внешнее финансирование на полтора триллиона гривен (41 миллиард долларов). То есть 58,3 процента госрасходов покрыли США, Евросоюз, Великобритания, Канада, а также МВФ и Всемирный банк.Глава Нацбанка Андрей Пышный надеется, что на 2024-й "партнеры" дадут 37 миллиардов. Но и это не сбалансирует бюджет.А в американском конгрессе все громче голоса критиков безудержной финансовой поддержки киевского режима. Сенаторы Джеймс Ванче и Чип Рой потребовали отложить рассмотрение вопроса, пока им не объяснят конкретные цели и стратегию Белого дома."Жалобы министра финансов на самом деле в Киеве никого не волнуют. Об украинских военных расходах думают в Вашингтоне", — отмечает в беседе с РИА Новости политолог и экономист Александр Дудчак.Запад продолжит поддерживать киевский режим. "На высказывания отдельных политиков не стоит обращать внимания. Трамп, например, когда был президентом, не прекратил спонсирование Украины. Пока Вашингтону конфликт выгоден", — поясняет Дудчак.Но чрезмерные аппетиты командования ВСУ Запад удовлетворять не спешит. "Там тоже не дураки сидят. Они хотят большей эффективности от инвестиций", — уточнил эксперт."Украина не сможет себя обеспечить, даже если внезапно прекратятся боевые действия", — добавляет политолог Василий Стоякин. Требования военных явно завышены, и того, что выделят из казны, хоть и впритык, но хватит, подчеркивает он.А повышать налоги бесполезно. На подконтрольных Киеву территориях осталось 20-25 миллионов человек, из которых 11 — пенсионеры. Тех, кто пополняет бюджет, все меньше. И эта тенденция сохранится.

https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, сша, вооруженные силы украины, сергей марченко, политика