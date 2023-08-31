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Волгоградцу не удалось отсудить у ЦУМа вещи, купленные в 846 раз дешевле - РИА Новости, 31.08.2023
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16:20 31.08.2023 (обновлено: 17:23 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/tsum-1893431175.html
Волгоградцу не удалось отсудить у ЦУМа вещи, купленные в 846 раз дешевле
Волгоградцу не удалось отсудить у ЦУМа вещи, купленные в 846 раз дешевле - РИА Новости, 31.08.2023
Волгоградцу не удалось отсудить у ЦУМа вещи, купленные в 846 раз дешевле
Дзержинский районный суд Волгограда отклонил иск местного жителя, купившего на сайте ЦУМа люксовые вещи по цене в 846 раз ниже реальной из-за сбоя, сообщил... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T16:20
2023-08-31T17:23
происшествия
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 31 авг — РИА Новости. Дзержинский районный суд Волгограда отклонил иск местного жителя, купившего на сайте ЦУМа люксовые вещи по цене в 846 раз ниже реальной из-за сбоя, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд решил: исковые требования Анохина Станислава Николаевича к АО "Торговый дом ЦУМ" о защите прав потребителя оставить без удовлетворения", — сказала судья Елена Говорухина. Встречный иск ЦУМа к волгоградцу о признании сделки о покупке товара недействительной также оставили без удовлетворения. Судья отметила, что решение может быть обжаловано. Как сообщил журналистам сам Анохин, он намерен воспользоваться этой опцией. Как сообщал Верховный суд, житель Волгограда в июле 2021 года купил через приложение ЦУМа пиджаки, свитера, рубашки, джинсы — всего 19 предметов одежды, каждый из которых стоил 19, 26, 39 рублей, самая дорогая вещь обошлась ему в 129 рублей. Деньги списали со счета, на почту и телефон пришли сообщения от магазина. Но впоследствии он получил уведомление о невозможности доставки, деньги вернули. Ссылаясь на закон "О защите прав потребителей", мужчина обратился в суд с требованием отдать покупки. Представитель ЦУМа возражал против иска, пояснив, что "на их сайте произошел технический сбой, в результате которого цены на товар стали отражаться некорректно и явно несоразмерно обычной стоимости соответствующих товаров". В итоге истец заказал вещи по цене в 846 раз ниже их фактической. Магазин предложил передать покупку при условии доплаты до полной фактической стоимости. Суды трех инстанций встали на сторону магазина, но Верховный суд отменил все их решения и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Как отмечалось в решении, "изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не вправе".
https://ria.ru/20230831/pensionerka-1893403746.html
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Волгоградцу не удалось отсудить у ЦУМа вещи, купленные в 846 раз дешевле

Суд отклонил иск волгоградца, купившего вещи на сайте ЦУМа в 846 раз дешевле

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЦентральный универмаг Москвы
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОЛГОГРАД, 31 авг — РИА Новости. Дзержинский районный суд Волгограда отклонил иск местного жителя, купившего на сайте ЦУМа люксовые вещи по цене в 846 раз ниже реальной из-за сбоя, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Суд решил: исковые требования Анохина Станислава Николаевича к АО "Торговый дом ЦУМ" о защите прав потребителя оставить без удовлетворения", — сказала судья Елена Говорухина.
Встречный иск ЦУМа к волгоградцу о признании сделки о покупке товара недействительной также оставили без удовлетворения. Судья отметила, что решение может быть обжаловано. Как сообщил журналистам сам Анохин, он намерен воспользоваться этой опцией.
Как сообщал Верховный суд, житель Волгограда в июле 2021 года купил через приложение ЦУМа пиджаки, свитера, рубашки, джинсы — всего 19 предметов одежды, каждый из которых стоил 19, 26, 39 рублей, самая дорогая вещь обошлась ему в 129 рублей. Деньги списали со счета, на почту и телефон пришли сообщения от магазина. Но впоследствии он получил уведомление о невозможности доставки, деньги вернули. Ссылаясь на закон "О защите прав потребителей", мужчина обратился в суд с требованием отдать покупки.
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Представитель ЦУМа возражал против иска, пояснив, что "на их сайте произошел технический сбой, в результате которого цены на товар стали отражаться некорректно и явно несоразмерно обычной стоимости соответствующих товаров". В итоге истец заказал вещи по цене в 846 раз ниже их фактической. Магазин предложил передать покупку при условии доплаты до полной фактической стоимости.
Суды трех инстанций встали на сторону магазина, но Верховный суд отменил все их решения и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Как отмечалось в решении, "изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не вправе".
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