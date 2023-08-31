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В Мордовии открыли новые теплицы мощностью в девять тысяч тонн овощей в год - РИА Новости, 31.08.2023
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
11:59 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/teplitsy-1893353875.html
В Мордовии открыли новые теплицы мощностью в девять тысяч тонн овощей в год
В Мордовии открыли новые теплицы мощностью в девять тысяч тонн овощей в год - РИА Новости, 31.08.2023
В Мордовии открыли новые теплицы мощностью в девять тысяч тонн овощей в год
Мордовский агрокомбинат "Тепличное", входящий в группу компаний "Рост", ввел в эксплуатацию новые производственные мощности – теплицы для овощей, сообщает... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:59
2023-08-31T11:59
республика мордовия
артем здунов
роста
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Мордовский агрокомбинат "Тепличное", входящий в группу компаний "Рост", ввел в эксплуатацию новые производственные мощности – теплицы для овощей, сообщает пресс-служба главы республики. Новые теплицы обеспечат дополнительно 25% к объемам производства агрокомбината, создано более 120 новых рабочих мест. "Тепличное" - компания с большой историей, ей уже 40 лет. Для нас особо отрадно, что инвесторы смогли реализовать этот масштабный проект – 8 гектаров площадей, почти 2,5 миллиарда инвестиций и два года работы. Самое главное – 9 тысяч тонн овощей ежегодно. Это очень достойно", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артема Здунова, который осмотрел новое производство. Отмечается, что стабильные производственные показатели "Тепличного" крайне важны, поскольку сегодня предприятие обеспечивает рабочими местами около 800 человек. Кроме того, особенно актуальна тема импортозамещения – еще несколько лет назад невозможно было представить, что отечественные производители способны обеспечить замену импортных овощей. Теперь это реальность. "По завершении официальной церемонии открытия гости осмотрели новый блок, где будут выращивать томаты для популярного бренда "Flamenco". Как рассказали специалисты предприятия, опыляют будущие помидорки шмели. Их гнезда, заботливо сделанные человеком, размещены тут же, в теплицах. Было подчеркнуто, что растут томаты без каких-либо химических обработок. В теплицах, возведенных в рамках инвестпроекта, будут выращивать современные гибриды – томат "Flamenco", огурец среднеплодный "Мева", листовой салат. Сейчас томат уже вошел в фазу плодоношения, а огурцы жители республики смогут увидеть на полках магазинов к новому году", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что инвестпроект "Тепличного" - третий в агропромышленном комплексе республики, который запущен за последние три месяца. Совокупный объем инвестиций в них составил почти 4 миллиарда рублей, создано около 250 новых рабочих мест.
https://ria.ru/20230812/zavod-1889739469.html
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артем здунов, роста
Республика Мордовия, Артем Здунов, Роста
В Мордовии открыли новые теплицы мощностью в девять тысяч тонн овощей в год

В Мордовии открыли новые теплицы мощностью в девять тысяч тонн овощей ежегодно

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВысаживание рассады
Высаживание рассады - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Мордовский агрокомбинат "Тепличное", входящий в группу компаний "Рост", ввел в эксплуатацию новые производственные мощности – теплицы для овощей, сообщает пресс-служба главы республики.
Новые теплицы обеспечат дополнительно 25% к объемам производства агрокомбината, создано более 120 новых рабочих мест.
Комбикорм - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
В Мордовии открыли комбикормовый завод
12 августа, 19:12
"Тепличное" - компания с большой историей, ей уже 40 лет. Для нас особо отрадно, что инвесторы смогли реализовать этот масштабный проект – 8 гектаров площадей, почти 2,5 миллиарда инвестиций и два года работы. Самое главное – 9 тысяч тонн овощей ежегодно. Это очень достойно", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артема Здунова, который осмотрел новое производство.
Отмечается, что стабильные производственные показатели "Тепличного" крайне важны, поскольку сегодня предприятие обеспечивает рабочими местами около 800 человек. Кроме того, особенно актуальна тема импортозамещения – еще несколько лет назад невозможно было представить, что отечественные производители способны обеспечить замену импортных овощей. Теперь это реальность.
"По завершении официальной церемонии открытия гости осмотрели новый блок, где будут выращивать томаты для популярного бренда "Flamenco". Как рассказали специалисты предприятия, опыляют будущие помидорки шмели. Их гнезда, заботливо сделанные человеком, размещены тут же, в теплицах. Было подчеркнуто, что растут томаты без каких-либо химических обработок. В теплицах, возведенных в рамках инвестпроекта, будут выращивать современные гибриды – томат "Flamenco", огурец среднеплодный "Мева", листовой салат. Сейчас томат уже вошел в фазу плодоношения, а огурцы жители республики смогут увидеть на полках магазинов к новому году", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что инвестпроект "Тепличного" - третий в агропромышленном комплексе республики, который запущен за последние три месяца. Совокупный объем инвестиций в них составил почти 4 миллиарда рублей, создано около 250 новых рабочих мест.
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
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