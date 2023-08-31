https://ria.ru/20230831/taurus-1893445010.html

В СНБО Украины объяснили нежелание Берлина поставлять Киеву ракеты Taurus

В СНБО Украины объяснили нежелание Берлина поставлять Киеву ракеты Taurus - РИА Новости, 31.08.2023

В СНБО Украины объяснили нежелание Берлина поставлять Киеву ракеты Taurus

Германия отказывается передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus из-за страха перед Россией, заявил в интервью Welt секретарь Совета нацбезопасности и РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T17:09

2023-08-31T17:09

2023-08-31T17:10

welt

совет национальной безопасности и обороны украины

украина

алексей данилов

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в мире

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Германия отказывается передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus из-за страха перед Россией, заявил в интервью Welt секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Ранее отвечая в ходе открытых дверей официальных ведомств в Берлине на вопрос граждан, почему Германия не оказывает еще больше помощи Украине и медлит с решением по поставкам крылатых ракет Taurus, канцлер Олаф Шольц заявил, что его страна оказывает значительную поддержку Киеву, но не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в войну НАТО с Россией. На данный момент новых решений по поставкам не принято. Глава крупнейшей оппозиционной партии ФРГ, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц выступил за поставку крылатых ракет Украине, но заявил, что у них должна быть ограничена дальность поражения, чтобы "они применялись только для защиты территории Украины". "Это (отказ от поставок ракет Taurus - прим.) не отсутствие доверия к Украине, а страх перед Россией. Некоторые боятся раздражать Россию, что с нашей точки зрения совершенно неправильно", - сказал Данилов. По словам чиновника, те, кто боятся, "обязательно проигрывают". Главным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересует на данный момент канцлера Шольца, и поэтому якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230820/ukraina-1891134520.html

https://ria.ru/20230726/germaniya-1886460558.html

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welt, совет национальной безопасности и обороны украины, украина, алексей данилов, германия, в мире