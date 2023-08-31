https://ria.ru/20230831/tatarstan-1893511424.html

Татарстан и Ангола могут наладить сотрудничество в сфере нефтепереработки

Татарстан и Ангола могут наладить сотрудничество в сфере нефтепереработки - РИА Новости, 31.08.2023

Татарстан и Ангола могут наладить сотрудничество в сфере нефтепереработки

Татарстан и Ангола заинтересованы в развитии сотрудничества и могут наладить взаимодействие в различных областях, в частности в сфере нефтепереработки и... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T21:00

2023-08-31T21:00

2023-08-31T21:00

республика татарстан

россия

экономика

ангола

африка

рустам минниханов

аугушту да силва кунья

камаз (завод)

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КАЗАНЬ, 31 авг – РИА Новости. Татарстан и Ангола заинтересованы в развитии сотрудничества и могут наладить взаимодействие в различных областях, в частности в сфере нефтепереработки и нефтехимии, сообщает пресс-служба главы российского региона. Глава Татарстана Рустам Минниханов в четверг встретился с послом Республики Ангола в РФ Аугушту да Силва Куньей в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума. "Рустам Минниханов подчеркнул, что африканский регион - уникальный по природным богатствам и потенциалу рабочей силы. Его роль в системе мировой экономики и международных отношений продолжает поступательно расти… Он заметил, что Татарстан заинтересован в развитии сотрудничества с Анголой в рамках дружественных российско-ангольских отношений", - говорится в сообщении. Глава Татарстана отметил, что отношения России со странами Африки всегда оставались теплыми и развивались в конструктивном русле, Африка является важным внешнеполитическим и внешнеэкономическим партнером. "Пока наш товарооборот незначительный. В разное время в Анголу поставлялись автомобили "КАМАЗ". Также ваша страна – крупнейший производитель нефти в Африке. Мы могли бы рассмотреть возможности взаимодействия по данному направлению", - предложил Минниханов. Большой потенциал для развития контактов, по словам главы региона, заложен в сфере нефтепереработки и нефтехимии, энергетике, машиностроении, автомобилестроении и производстве автокомпонентов, ИТ, медицине и фармацевтике, АПК. Посол Анголы в РФ подчеркнул, что Ангола заинтересована в сотрудничестве в сфере нефтепереработки.

https://ria.ru/20230831/kazan-1893326373.html

https://ria.ru/20230830/sotrudnichestvo-1893279425.html

россия

ангола

африка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, экономика, ангола, африка, рустам минниханов, аугушту да силва кунья, камаз (завод)