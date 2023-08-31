https://ria.ru/20230831/tatarstan-1893511424.html
Татарстан и Ангола могут наладить сотрудничество в сфере нефтепереработки
Татарстан и Ангола могут наладить сотрудничество в сфере нефтепереработки - РИА Новости, 31.08.2023
Татарстан и Ангола могут наладить сотрудничество в сфере нефтепереработки
Татарстан и Ангола заинтересованы в развитии сотрудничества и могут наладить взаимодействие в различных областях, в частности в сфере нефтепереработки и... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T21:00
2023-08-31T21:00
2023-08-31T21:00
республика татарстан
россия
экономика
ангола
африка
рустам минниханов
аугушту да силва кунья
камаз (завод)
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КАЗАНЬ, 31 авг – РИА Новости. Татарстан и Ангола заинтересованы в развитии сотрудничества и могут наладить взаимодействие в различных областях, в частности в сфере нефтепереработки и нефтехимии, сообщает пресс-служба главы российского региона. Глава Татарстана Рустам Минниханов в четверг встретился с послом Республики Ангола в РФ Аугушту да Силва Куньей в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума. "Рустам Минниханов подчеркнул, что африканский регион - уникальный по природным богатствам и потенциалу рабочей силы. Его роль в системе мировой экономики и международных отношений продолжает поступательно расти… Он заметил, что Татарстан заинтересован в развитии сотрудничества с Анголой в рамках дружественных российско-ангольских отношений", - говорится в сообщении. Глава Татарстана отметил, что отношения России со странами Африки всегда оставались теплыми и развивались в конструктивном русле, Африка является важным внешнеполитическим и внешнеэкономическим партнером. "Пока наш товарооборот незначительный. В разное время в Анголу поставлялись автомобили "КАМАЗ". Также ваша страна – крупнейший производитель нефти в Африке. Мы могли бы рассмотреть возможности взаимодействия по данному направлению", - предложил Минниханов. Большой потенциал для развития контактов, по словам главы региона, заложен в сфере нефтепереработки и нефтехимии, энергетике, машиностроении, автомобилестроении и производстве автокомпонентов, ИТ, медицине и фармацевтике, АПК. Посол Анголы в РФ подчеркнул, что Ангола заинтересована в сотрудничестве в сфере нефтепереработки.
https://ria.ru/20230831/kazan-1893326373.html
https://ria.ru/20230830/sotrudnichestvo-1893279425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, ангола, африка, рустам минниханов, аугушту да силва кунья, камаз (завод)
Республика Татарстан, Россия, Экономика, Ангола, Африка, Рустам Минниханов, Аугушту да Силва Кунья, КамАЗ (завод)
КАЗАНЬ, 31 авг – РИА Новости. Татарстан и Ангола заинтересованы в развитии сотрудничества и могут наладить взаимодействие в различных областях, в частности в сфере нефтепереработки и нефтехимии, сообщает пресс-служба главы российского региона.
Глава Татарстана Рустам Минниханов
в четверг встретился с послом Республики Ангола в РФ Аугушту да Силва Куньей
в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума.
«
"Рустам Минниханов подчеркнул, что африканский регион - уникальный по природным богатствам и потенциалу рабочей силы. Его роль в системе мировой экономики и международных отношений продолжает поступательно расти… Он заметил, что Татарстан заинтересован в развитии сотрудничества с Анголой в рамках дружественных российско-ангольских отношений", - говорится в сообщении.
Глава Татарстана отметил, что отношения России со странами Африки
всегда оставались теплыми и развивались в конструктивном русле, Африка является важным внешнеполитическим и внешнеэкономическим партнером.
В Казани открылся Татарстанский нефтегазохимический форум
«
"Пока наш товарооборот незначительный. В разное время в Анголу поставлялись автомобили "КАМАЗ
". Также ваша страна – крупнейший производитель нефти в Африке. Мы могли бы рассмотреть возможности взаимодействия по данному направлению", - предложил Минниханов.
Большой потенциал для развития контактов, по словам главы региона, заложен в сфере нефтепереработки и нефтехимии, энергетике, машиностроении, автомобилестроении и производстве автокомпонентов, ИТ, медицине и фармацевтике, АПК.
Посол Анголы в РФ подчеркнул, что Ангола заинтересована в сотрудничестве в сфере нефтепереработки.
Татарстан и Мексика планируют активизировать сотрудничество