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Татарстан и Ангола могут наладить сотрудничество в сфере нефтепереработки - РИА Новости, 31.08.2023
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21:00 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/tatarstan-1893511424.html
Татарстан и Ангола могут наладить сотрудничество в сфере нефтепереработки
Татарстан и Ангола могут наладить сотрудничество в сфере нефтепереработки - РИА Новости, 31.08.2023
Татарстан и Ангола могут наладить сотрудничество в сфере нефтепереработки
Татарстан и Ангола заинтересованы в развитии сотрудничества и могут наладить взаимодействие в различных областях, в частности в сфере нефтепереработки и... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T21:00
2023-08-31T21:00
республика татарстан
россия
экономика
ангола
африка
рустам минниханов
аугушту да силва кунья
камаз (завод)
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КАЗАНЬ, 31 авг – РИА Новости. Татарстан и Ангола заинтересованы в развитии сотрудничества и могут наладить взаимодействие в различных областях, в частности в сфере нефтепереработки и нефтехимии, сообщает пресс-служба главы российского региона. Глава Татарстана Рустам Минниханов в четверг встретился с послом Республики Ангола в РФ Аугушту да Силва Куньей в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума. "Рустам Минниханов подчеркнул, что африканский регион - уникальный по природным богатствам и потенциалу рабочей силы. Его роль в системе мировой экономики и международных отношений продолжает поступательно расти… Он заметил, что Татарстан заинтересован в развитии сотрудничества с Анголой в рамках дружественных российско-ангольских отношений", - говорится в сообщении. Глава Татарстана отметил, что отношения России со странами Африки всегда оставались теплыми и развивались в конструктивном русле, Африка является важным внешнеполитическим и внешнеэкономическим партнером. "Пока наш товарооборот незначительный. В разное время в Анголу поставлялись автомобили "КАМАЗ". Также ваша страна – крупнейший производитель нефти в Африке. Мы могли бы рассмотреть возможности взаимодействия по данному направлению", - предложил Минниханов. Большой потенциал для развития контактов, по словам главы региона, заложен в сфере нефтепереработки и нефтехимии, энергетике, машиностроении, автомобилестроении и производстве автокомпонентов, ИТ, медицине и фармацевтике, АПК. Посол Анголы в РФ подчеркнул, что Ангола заинтересована в сотрудничестве в сфере нефтепереработки.
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россия, экономика, ангола, африка, рустам минниханов, аугушту да силва кунья, камаз (завод)
Республика Татарстан, Россия, Экономика, Ангола, Африка, Рустам Минниханов, Аугушту да Силва Кунья, КамАЗ (завод)

Татарстан и Ангола могут наладить сотрудничество в сфере нефтепереработки

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 31 авг – РИА Новости. Татарстан и Ангола заинтересованы в развитии сотрудничества и могут наладить взаимодействие в различных областях, в частности в сфере нефтепереработки и нефтехимии, сообщает пресс-служба главы российского региона.
Глава Татарстана Рустам Минниханов в четверг встретился с послом Республики Ангола в РФ Аугушту да Силва Куньей в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума.
«
"Рустам Минниханов подчеркнул, что африканский регион - уникальный по природным богатствам и потенциалу рабочей силы. Его роль в системе мировой экономики и международных отношений продолжает поступательно расти… Он заметил, что Татарстан заинтересован в развитии сотрудничества с Анголой в рамках дружественных российско-ангольских отношений", - говорится в сообщении.
Глава Татарстана отметил, что отношения России со странами Африки всегда оставались теплыми и развивались в конструктивном русле, Африка является важным внешнеполитическим и внешнеэкономическим партнером.
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10:18
«
"Пока наш товарооборот незначительный. В разное время в Анголу поставлялись автомобили "КАМАЗ". Также ваша страна – крупнейший производитель нефти в Африке. Мы могли бы рассмотреть возможности взаимодействия по данному направлению", - предложил Минниханов.
Большой потенциал для развития контактов, по словам главы региона, заложен в сфере нефтепереработки и нефтехимии, энергетике, машиностроении, автомобилестроении и производстве автокомпонентов, ИТ, медицине и фармацевтике, АПК.
Посол Анголы в РФ подчеркнул, что Ангола заинтересована в сотрудничестве в сфере нефтепереработки.
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Республика ТатарстанРоссияЭкономикаАнголаАфрикаРустам МиннихановАугушту да Силва КуньяКамАЗ (завод)
 
 
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