https://ria.ru/20230831/spetsoperatsiya-1893347254.html

В США сделали шокирующее признание о начале спецоперации

В США сделали шокирующее признание о начале спецоперации - РИА Новости, 31.08.2023

В США сделали шокирующее признание о начале спецоперации

США создали все предпосылки к началу российской военной операции на Украине задолго до президентства Владимира Путина, заявил на своем YouTube-канале... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T11:31

2023-08-31T11:31

2023-08-31T12:03

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украина

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михаил горбачев

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нато

колумбийский университет

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. США создали все предпосылки к началу российской военной операции на Украине задолго до президентства Владимира Путина, заявил на своем YouTube-канале американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс."Тридцать лет назад американский президент пообещал Михаилу Горбачеву, что НАТО ни на йоту не продвинется на восток. <…> К сожалению, они (США. — Прим. ред.) начали планировать расширять НАТО до самой Украины уже в начале 90-х. По моему мнению, это самая большая ошибка, которую совершили США", — высказал он свое мнение.Сакс признал, что это действие подорвало доверие между Вашингтоном и Москвой и послужило истоком украинского конфликта."Все это началось задолго до президентства Путина. <…> Основанием послужила убежденность Америки в концепции однополярного мира. Эта убежденность была ошибочной, опасной и провокационной", — заключил эксперт.Владимир Путин в прошлом году 24 февраля обратился к россиянам и объявил о начале спецоперации, целью которой он назвал защиту жителей Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины. Говоря о НАТО, глава государства напомнил, что альянс приближается вплотную к границам России. Москва, по его словам, на протяжении 30 лет пыталась договориться о нерасширении блока на восток и сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа.

https://ria.ru/20230830/soldaty-1893207562.html

https://ria.ru/20230831/voyna-1893290602.html

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в мире, сша, украина, москва, михаил горбачев, владимир путин, нато, колумбийский университет