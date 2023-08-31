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В США сделали шокирующее признание о начале спецоперации - РИА Новости, 31.08.2023
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11:31 31.08.2023 (обновлено: 12:03 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/spetsoperatsiya-1893347254.html
В США сделали шокирующее признание о начале спецоперации
В США сделали шокирующее признание о начале спецоперации - РИА Новости, 31.08.2023
В США сделали шокирующее признание о начале спецоперации
США создали все предпосылки к началу российской военной операции на Украине задолго до президентства Владимира Путина, заявил на своем YouTube-канале... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:31
2023-08-31T12:03
в мире
сша
украина
москва
михаил горбачев
владимир путин
нато
колумбийский университет
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. США создали все предпосылки к началу российской военной операции на Украине задолго до президентства Владимира Путина, заявил на своем YouTube-канале американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс."Тридцать лет назад американский президент пообещал Михаилу Горбачеву, что НАТО ни на йоту не продвинется на восток. &lt;…&gt; К сожалению, они (США. — Прим. ред.) начали планировать расширять НАТО до самой Украины уже в начале 90-х. По моему мнению, это самая большая ошибка, которую совершили США", — высказал он свое мнение.Сакс признал, что это действие подорвало доверие между Вашингтоном и Москвой и послужило истоком украинского конфликта."Все это началось задолго до президентства Путина. &lt;…&gt; Основанием послужила убежденность Америки в концепции однополярного мира. Эта убежденность была ошибочной, опасной и провокационной", — заключил эксперт.Владимир Путин в прошлом году 24 февраля обратился к россиянам и объявил о начале спецоперации, целью которой он назвал защиту жителей Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины. Говоря о НАТО, глава государства напомнил, что альянс приближается вплотную к границам России. Москва, по его словам, на протяжении 30 лет пыталась договориться о нерасширении блока на восток и сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа.
https://ria.ru/20230830/soldaty-1893207562.html
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в мире, сша, украина, москва, михаил горбачев, владимир путин, нато, колумбийский университет
В мире, США, Украина, Москва, Михаил Горбачев, Владимир Путин, НАТО, Колумбийский университет
В США сделали шокирующее признание о начале спецоперации

Экономист Сакс: США создали условия для спецоперации задолго до избрания Путина

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. США создали все предпосылки к началу российской военной операции на Украине задолго до президентства Владимира Путина, заявил на своем YouTube-канале американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Тридцать лет назад американский президент пообещал Михаилу Горбачеву, что НАТО ни на йоту не продвинется на восток. <…> К сожалению, они (США. — Прим. ред.) начали планировать расширять НАТО до самой Украины уже в начале 90-х. По моему мнению, это самая большая ошибка, которую совершили США", — высказал он свое мнение.
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Сакс признал, что это действие подорвало доверие между Вашингтоном и Москвой и послужило истоком украинского конфликта.
"Все это началось задолго до президентства Путина. <…> Основанием послужила убежденность Америки в концепции однополярного мира. Эта убежденность была ошибочной, опасной и провокационной", — заключил эксперт.
Владимир Путин в прошлом году 24 февраля обратился к россиянам и объявил о начале спецоперации, целью которой он назвал защиту жителей Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины.
Говоря о НАТО, глава государства напомнил, что альянс приближается вплотную к границам России. Москва, по его словам, на протяжении 30 лет пыталась договориться о нерасширении блока на восток и сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа.
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В миреСШАУкраинаМоскваМихаил ГорбачевВладимир ПутинНАТОКолумбийский университет
 
 
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