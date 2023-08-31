https://ria.ru/20230831/spetsoperatsiya-1893306758.html

Марочко рассказал о ситуации на Купянском направлении

Марочко рассказал о ситуации на Купянском направлении - РИА Новости, 31.08.2023

Марочко рассказал о ситуации на Купянском направлении

На купянском направлении украинские военные подтягивают ближе к фронту тыловые подразделения, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T08:05

2023-08-31T08:05

2023-08-31T11:18

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. На купянском направлении украинские военные подтягивают ближе к фронту тыловые подразделения, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активной фазы боевых действий ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ежедневно теряют личный состав и технику. Для ускорения процесса восстановления ВВТ (вооружения и военной техники - ред.), к линии боевого соприкосновения направлены подвижные войсковые ремонтные средства. Также в прифронтовых населенных пунктах развернуты малые мобильные госпитали", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что под госпитали, как правило, ВСУ используют подвальные помещения. Основная задача таких медучреждений - стабилизация пациента для дальнейшей эвакуации. Марочко также заявил, что отмечается и передислокация в "красную зону" подразделений материально-технического обеспечения - для сокращения времени подвоза необходимого. В среду в Минобороны России сообщали, что группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отбила три атаки ВСУ, уничтожила до 100 военнослужащих противника и 11 единиц техники, включая три гаубицы производства стран НАТО. При этом боец 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа заявлял РИА Новости, что украинские войска активно готовят оборонительные позиции на купянском участке фронта в Харьковской области.

https://ria.ru/20230830/vsu-1893273441.html

https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1893157848.html

харьковская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, харьковская область, андрей марочко