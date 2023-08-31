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Марочко рассказал о ситуации на Купянском направлении - РИА Новости, 31.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:05 31.08.2023 (обновлено: 11:18 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/spetsoperatsiya-1893306758.html
Марочко рассказал о ситуации на Купянском направлении
Марочко рассказал о ситуации на Купянском направлении - РИА Новости, 31.08.2023
Марочко рассказал о ситуации на Купянском направлении
На купянском направлении украинские военные подтягивают ближе к фронту тыловые подразделения, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T08:05
2023-08-31T11:18
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. На купянском направлении украинские военные подтягивают ближе к фронту тыловые подразделения, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активной фазы боевых действий ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ежедневно теряют личный состав и технику. Для ускорения процесса восстановления ВВТ (вооружения и военной техники - ред.), к линии боевого соприкосновения направлены подвижные войсковые ремонтные средства. Также в прифронтовых населенных пунктах развернуты малые мобильные госпитали", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что под госпитали, как правило, ВСУ используют подвальные помещения. Основная задача таких медучреждений - стабилизация пациента для дальнейшей эвакуации. Марочко также заявил, что отмечается и передислокация в "красную зону" подразделений материально-технического обеспечения - для сокращения времени подвоза необходимого. В среду в Минобороны России сообщали, что группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отбила три атаки ВСУ, уничтожила до 100 военнослужащих противника и 11 единиц техники, включая три гаубицы производства стран НАТО. При этом боец 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа заявлял РИА Новости, что украинские войска активно готовят оборонительные позиции на купянском участке фронта в Харьковской области.
https://ria.ru/20230830/vsu-1893273441.html
https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1893157848.html
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безопасность, харьковская область, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Андрей Марочко
Марочко рассказал о ситуации на Купянском направлении

Марочко: ВСУ под Купянском стягивают тыловые подразделения ближе к фронту

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" на Купянском направлении
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" на Купянском направлении. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. На купянском направлении украинские военные подтягивают ближе к фронту тыловые подразделения, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе активной фазы боевых действий ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ежедневно теряют личный состав и технику. Для ускорения процесса восстановления ВВТ (вооружения и военной техники - ред.), к линии боевого соприкосновения направлены подвижные войсковые ремонтные средства. Также в прифронтовых населенных пунктах развернуты малые мобильные госпитали", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
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Эксперт уточнил, что под госпитали, как правило, ВСУ используют подвальные помещения. Основная задача таких медучреждений - стабилизация пациента для дальнейшей эвакуации.
Марочко также заявил, что отмечается и передислокация в "красную зону" подразделений материально-технического обеспечения - для сокращения времени подвоза необходимого.
В среду в Минобороны России сообщали, что группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отбила три атаки ВСУ, уничтожила до 100 военнослужащих противника и 11 единиц техники, включая три гаубицы производства стран НАТО.
При этом боец 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа заявлял РИА Новости, что украинские войска активно готовят оборонительные позиции на купянском участке фронта в Харьковской области.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьАндрей Марочко
 
 
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