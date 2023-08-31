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Опубликованы спутниковые снимки последствий урагана во Флориде - РИА Новости, 31.08.2023
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13:30 31.08.2023
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Опубликованы спутниковые снимки последствий урагана во Флориде
Опубликованы спутниковые снимки последствий урагана во Флориде - РИА Новости, 31.08.2023
Опубликованы спутниковые снимки последствий урагана во Флориде
Американская компания Maxar опубликовала снимки со спутника, на которых видны последствия урагана "Идалия", обрушившегося на штат Флорида. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T13:30
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флорида
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Американская компания Maxar опубликовала снимки со спутника, на которых видны последствия урагана "Идалия", обрушившегося на штат Флорида. Ранее национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщил, что ураган "Идалия" ослаб до тропического шторма, но по-прежнему угрожает разрушительным ветром и затоплениями. На опубликованных за 30 августа снимках, которые приводит телеканал NBC News, видно полностью погруженные под воду дороги и затопленные жилые районы во флоридском городке Кристал-Ривер, а также на территории общины Озелло. Ранее сообщалось, что ураган "Идалия" обрушился на побережье американского штата Флорида. Власти штата пока не располагают данными о жертвах. В среду супруга губернатора Флориды Рона ДеСантиса опубликовала в соцсетях фотографию упавшего на территории резиденции губернатора в столице штата городе Таллахасси векового дерева. Кейси ДеСантис находилась дома с тремя детьми, по ее словам, никто не пострадал. В числе пострадавших районов штата - популярный курорт Тампа, который избежал прямого удара "Идалии", но тем не менее подвергся значительным затоплениям, кадры затопленных улиц и дорог также приходят из популярного курорта Санкт-Петербург.
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флорида, сша, таллахасси, рон десантис
Флорида, США, Таллахасси, Рон Десантис
Опубликованы спутниковые снимки последствий урагана во Флориде

Maxar опубликовала спутниковые снимки последствий урагана "Идалия" во Флориде

© AP Photo / Rebecca BlackwellПоследствия прохождения урагана "Идалия" во Флориде
Последствия прохождения урагана Идалия во Флориде - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Последствия прохождения урагана "Идалия" во Флориде
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Американская компания Maxar опубликовала снимки со спутника, на которых видны последствия урагана "Идалия", обрушившегося на штат Флорида.
Ранее национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщил, что ураган "Идалия" ослаб до тропического шторма, но по-прежнему угрожает разрушительным ветром и затоплениями.
© MaxarСпутниковые снимки районов во Флориде, на которые обрушился ураган "Идалия"
Спутниковые снимки районов во Флориде, на которые обрушился ураган Идалия
© Maxar
Спутниковые снимки районов во Флориде, на которые обрушился ураган "Идалия"
На опубликованных за 30 августа снимках, которые приводит телеканал NBC News, видно полностью погруженные под воду дороги и затопленные жилые районы во флоридском городке Кристал-Ривер, а также на территории общины Озелло.
Ранее сообщалось, что ураган "Идалия" обрушился на побережье американского штата Флорида. Власти штата пока не располагают данными о жертвах.
В среду супруга губернатора Флориды Рона ДеСантиса опубликовала в соцсетях фотографию упавшего на территории резиденции губернатора в столице штата городе Таллахасси векового дерева. Кейси ДеСантис находилась дома с тремя детьми, по ее словам, никто не пострадал. В числе пострадавших районов штата - популярный курорт Тампа, который избежал прямого удара "Идалии", но тем не менее подвергся значительным затоплениям, кадры затопленных улиц и дорог также приходят из популярного курорта Санкт-Петербург.
© MaxarСпутниковые снимки районов во Флориде, на которые обрушился ураган "Идалия"
Спутниковые снимки районов во Флориде, на которые обрушился ураган Идалия
© Maxar
Спутниковые снимки районов во Флориде, на которые обрушился ураган "Идалия"
 
ФлоридаСШАТаллахассиРон Десантис
 
 
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