Опубликованы спутниковые снимки последствий урагана во Флориде
Maxar опубликовала спутниковые снимки последствий урагана "Идалия" во Флориде
© AP Photo / Rebecca BlackwellПоследствия прохождения урагана "Идалия" во Флориде
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Последствия прохождения урагана "Идалия" во Флориде
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Американская компания Maxar опубликовала снимки со спутника, на которых видны последствия урагана "Идалия", обрушившегося на штат Флорида.
Ранее национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщил, что ураган "Идалия" ослаб до тропического шторма, но по-прежнему угрожает разрушительным ветром и затоплениями.
© MaxarСпутниковые снимки районов во Флориде, на которые обрушился ураган "Идалия"
© Maxar
Спутниковые снимки районов во Флориде, на которые обрушился ураган "Идалия"
На опубликованных за 30 августа снимках, которые приводит телеканал NBC News, видно полностью погруженные под воду дороги и затопленные жилые районы во флоридском городке Кристал-Ривер, а также на территории общины Озелло.
Ранее сообщалось, что ураган "Идалия" обрушился на побережье американского штата Флорида. Власти штата пока не располагают данными о жертвах.
В среду супруга губернатора Флориды Рона ДеСантиса опубликовала в соцсетях фотографию упавшего на территории резиденции губернатора в столице штата городе Таллахасси векового дерева. Кейси ДеСантис находилась дома с тремя детьми, по ее словам, никто не пострадал. В числе пострадавших районов штата - популярный курорт Тампа, который избежал прямого удара "Идалии", но тем не менее подвергся значительным затоплениям, кадры затопленных улиц и дорог также приходят из популярного курорта Санкт-Петербург.
© MaxarСпутниковые снимки районов во Флориде, на которые обрушился ураган "Идалия"
© Maxar
Спутниковые снимки районов во Флориде, на которые обрушился ураган "Идалия"