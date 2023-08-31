https://ria.ru/20230831/si-1893307220.html
Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии, пишут СМИ
Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии, пишут СМИ - РИА Новости, 31.08.2023
Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии, пишут СМИ
Председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии, вместо него Китай, как ожидается, будет представлять премьер Госсовета Ли Цян,... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T08:10
2023-08-31T08:10
2023-08-31T13:11
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индия
китай
си цзиньпин
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии, вместо него Китай, как ожидается, будет представлять премьер Госсовета Ли Цян, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники."Си Цзиньпин, скорее всего, пропустит саммит G20 на следующей неделе в Индии. <...> Ожидается, что премьер Ли Цян будет представлять Китай на саммите 9-10 сентября", — говорится в сообщении агентства.Председательство в "Большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы. Кульминацией станет заключительный саммит лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, китай, си цзиньпин
В мире, Индия, Китай, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии, пишут СМИ
Reuters: Си Цзиньпин пошлет вместо себя на саммит G20 премьера Госсовета Ли Цяна