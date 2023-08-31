https://ria.ru/20230831/si-1893307220.html

Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии, пишут СМИ

Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии, пишут СМИ - РИА Новости, 31.08.2023

Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии, пишут СМИ

Председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии, вместо него Китай, как ожидается, будет представлять премьер Госсовета Ли Цян,... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T08:10

2023-08-31T08:10

2023-08-31T13:11

в мире

индия

китай

си цзиньпин

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии, вместо него Китай, как ожидается, будет представлять премьер Госсовета Ли Цян, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники."Си Цзиньпин, скорее всего, пропустит саммит G20 на следующей неделе в Индии. <...> Ожидается, что премьер Ли Цян будет представлять Китай на саммите 9-10 сентября", — говорится в сообщении агентства.Председательство в "Большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы. Кульминацией станет заключительный саммит лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.

https://ria.ru/20230830/vizit-1893139407.html

индия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, индия, китай, си цзиньпин