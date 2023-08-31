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Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии, пишут СМИ - РИА Новости, 31.08.2023
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08:10 31.08.2023 (обновлено: 13:11 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/si-1893307220.html
Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии, пишут СМИ
Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии, пишут СМИ - РИА Новости, 31.08.2023
Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии, пишут СМИ
Председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии, вместо него Китай, как ожидается, будет представлять премьер Госсовета Ли Цян,... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T08:10
2023-08-31T13:11
в мире
индия
китай
си цзиньпин
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии, вместо него Китай, как ожидается, будет представлять премьер Госсовета Ли Цян, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники."Си Цзиньпин, скорее всего, пропустит саммит G20 на следующей неделе в Индии. &lt;...&gt; Ожидается, что премьер Ли Цян будет представлять Китай на саммите 9-10 сентября", — говорится в сообщении агентства.Председательство в "Большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы. Кульминацией станет заключительный саммит лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.
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в мире, индия, китай, си цзиньпин
В мире, Индия, Китай, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии, пишут СМИ

Reuters: Си Цзиньпин пошлет вместо себя на саммит G20 премьера Госсовета Ли Цяна

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии, вместо него Китай, как ожидается, будет представлять премьер Госсовета Ли Цян, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Си Цзиньпин, скорее всего, пропустит саммит G20 на следующей неделе в Индии. <...> Ожидается, что премьер Ли Цян будет представлять Китай на саммите 9-10 сентября", — говорится в сообщении агентства.
Председательство в "Большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы. Кульминацией станет заключительный саммит лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.
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