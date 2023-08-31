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Какие изменения ждут школьников с 1 сентября 2023 года
Какие изменения ждут школьников с 1 сентября 2023 года - РИА Новости, 31.08.2023
Какие изменения ждут школьников с 1 сентября 2023 года
С 1 сентября учеников российских школ ждут изменения — начнет действовать единый стандарт образования, появятся программа профориентации с 6-го класса и новые... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T10:49
2023-08-31T10:49
2023-08-31T12:29
инфографика
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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С 1 сентября учеников российских школ ждут изменения — начнет действовать единый стандарт образования, появятся программа профориентации с 6-го класса и новые учебники по всеобщей истории и истории России. Также школьники будут заниматься полезным трудом и изучать основы начальной военной подготовки. В школы вернут серебряные медали, наличие которых добавит баллы к результатам ЕГЭ. Подробнее об основных изменениях — в карточках Ria.ru.
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), школа, дети, образование, общество, день знаний, единый государственный экзамен (егэ), инфографика, социальный навигатор, сн_образование
Инфографика, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Школа, Дети, Образование, Общество, День знаний, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование