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Какие изменения ждут школьников с 1 сентября 2023 года

Какие изменения ждут школьников с 1 сентября 2023 года - РИА Новости, 31.08.2023

Какие изменения ждут школьников с 1 сентября 2023 года

С 1 сентября учеников российских школ ждут изменения — начнет действовать единый стандарт образования, появятся программа профориентации с 6-го класса и новые... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T10:49

2023-08-31T10:49

2023-08-31T12:29

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С 1 сентября учеников российских школ ждут изменения — начнет действовать единый стандарт образования, появятся программа профориентации с 6-го класса и новые учебники по всеобщей истории и истории России. Также школьники будут заниматься полезным трудом и изучать основы начальной военной подготовки. В школы вернут серебряные медали, наличие которых добавит баллы к результатам ЕГЭ. Подробнее об основных изменениях — в карточках Ria.ru.

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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), школа, дети, образование, общество, день знаний, единый государственный экзамен (егэ), инфографика, социальный навигатор, сн_образование