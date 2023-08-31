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Новым главой Минобороны Британии станет Грант Шаппс
Новым главой Минобороны Британии станет Грант Шаппс - РИА Новости, 31.08.2023
Новым главой Минобороны Британии станет Грант Шаппс
Канцелярия британского премьер-министра Риши Сунака подтвердила назначение министра энергетической безопасности и климатической нейтральности Гранта Шаппса на... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:39
2023-08-31T11:39
2023-08-31T12:01
в мире
великобритания
риши сунак
бен уоллес
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Канцелярия британского премьер-министра Риши Сунака подтвердила назначение министра энергетической безопасности и климатической нейтральности Гранта Шаппса на должность главы минобороны после отставки Бена Уоллеса.Ранее глава британского минобороны Бен Уоллес направил премьер-министру Риши Сунаку прошение об отставке. Телеканал Sky News сообщал, что ведомство возглавит глава минэнерго Грант Шаппс."Достопочтенный член парламента Грант Шаппс был назначен министром обороны", - говорится в сообщении офиса Сунака в соцсети X (Twitter).Грант Шаппс, возглавлявший до нового назначения минэнерго Британии, раньше занимал должность министра бизнеса, энергетики и промышленности до расформирования ведомства.Кроме того, он несколько дней возглавлял МВД страны в правительстве бывшего премьера Лиз Трасс. До этого Шаппс в течение трёх лет занимал пост министра транспорта в правительстве Бориса Джонсона. В 2015 году он являлся замглавой министерства международного развития, позднее это ведомство объединилось с британским МИД.Шаппс неоднократно высказывал критику в отношении российской спецоперации на Украине, обвиняя Москву якобы в использовании энергии в качестве оружия.
https://ria.ru/20230716/uolles-1884416844.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, великобритания, риши сунак, бен уоллес
В мире, Великобритания, Риши Сунак, Бен Уоллес
Новым главой Минобороны Британии станет Грант Шаппс
Новым главой Минобороны Британии после ухода Уоллеса станет Грант Шаппс
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости.
Канцелярия британского премьер-министра Риши Сунака подтвердила
назначение министра энергетической безопасности и климатической нейтральности Гранта Шаппса на должность главы минобороны после отставки Бена Уоллеса.
Ранее глава британского минобороны Бен Уоллес направил премьер-министру Риши Сунаку прошение об отставке. Телеканал Sky News сообщал, что ведомство возглавит глава минэнерго Грант Шаппс.
"Достопочтенный член парламента Грант Шаппс был назначен министром обороны", - говорится в сообщении офиса Сунака в соцсети X (Twitter).
Грант Шаппс, возглавлявший до нового назначения минэнерго Британии, раньше занимал должность министра бизнеса, энергетики и промышленности до расформирования ведомства.
Уоллес сделал неожиданное заявление о месте работы после отставки
Кроме того, он несколько дней возглавлял МВД страны в правительстве бывшего премьера Лиз Трасс
. До этого Шаппс в течение трёх лет занимал пост министра транспорта в правительстве Бориса Джонсона
. В 2015 году он являлся замглавой министерства международного развития, позднее это ведомство объединилось с британским МИД.
Шаппс неоднократно высказывал критику в отношении российской спецоперации на Украине
, обвиняя Москву
якобы в использовании энергии в качестве оружия.