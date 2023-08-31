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Новым главой Минобороны Британии станет Грант Шаппс

Новым главой Минобороны Британии станет Грант Шаппс - РИА Новости, 31.08.2023

Новым главой Минобороны Британии станет Грант Шаппс

Канцелярия британского премьер-министра Риши Сунака подтвердила назначение министра энергетической безопасности и климатической нейтральности Гранта Шаппса на... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T11:39

2023-08-31T11:39

2023-08-31T12:01

в мире

великобритания

риши сунак

бен уоллес

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Канцелярия британского премьер-министра Риши Сунака подтвердила назначение министра энергетической безопасности и климатической нейтральности Гранта Шаппса на должность главы минобороны после отставки Бена Уоллеса.Ранее глава британского минобороны Бен Уоллес направил премьер-министру Риши Сунаку прошение об отставке. Телеканал Sky News сообщал, что ведомство возглавит глава минэнерго Грант Шаппс."Достопочтенный член парламента Грант Шаппс был назначен министром обороны", - говорится в сообщении офиса Сунака в соцсети X (Twitter).Грант Шаппс, возглавлявший до нового назначения минэнерго Британии, раньше занимал должность министра бизнеса, энергетики и промышленности до расформирования ведомства.Кроме того, он несколько дней возглавлял МВД страны в правительстве бывшего премьера Лиз Трасс. До этого Шаппс в течение трёх лет занимал пост министра транспорта в правительстве Бориса Джонсона. В 2015 году он являлся замглавой министерства международного развития, позднее это ведомство объединилось с британским МИД.Шаппс неоднократно высказывал критику в отношении российской спецоперации на Украине, обвиняя Москву якобы в использовании энергии в качестве оружия.

https://ria.ru/20230716/uolles-1884416844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания, риши сунак, бен уоллес