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Глава МИД Турции раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Эрдогана - РИА Новости, 31.08.2023
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17:54 31.08.2023 (обновлено: 18:54 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/sdelka-1893470162.html
Глава МИД Турции раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Эрдогана
Глава МИД Турции раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Эрдогана - РИА Новости, 31.08.2023
Глава МИД Турции раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Эрдогана
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече детально обсудят зерновую сделку, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:54
2023-08-31T18:54
турция
россия
москва
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
хакан фидан
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АНКАРА, 31 авг — РИА Новости. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече детально обсудят зерновую сделку, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.&quot;Очень много технических деталей (обсудили сегодня на переговорах с Лавровым. — Прим. ред.). Сегодня мы рассмотрели технические детали, представим их нашим лидерам, уже на предстоящих переговорах лидеры стран детально их обсудят. Наши усилия в этом направлении будут продолжены&quot;, — сказал он.Со своей стороны, Лавров также заявил, что министры проработали вопросы, вынесенные на встречу на высшем уровне, к которой готовятся Путин и Эрдоган. По его словам, переговоры глав МИД в Москве позволят разработать "добротные рекомендации на рассмотрение наших лидеров".Кроме того, министр отметил, что обсудил с Фиданом инициативу Владимира Путина о поставке в Турцию одного миллиона тонн российского зерна по льготной цене для дальнейшей переработки и отправки в нуждающиеся страны. Он подчеркнул, что в финансовых аспектах этой сделки готовы поучаствовать представители Катара.Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подтвердил, что встреча Путина и Эрдогана скоро пройдет в России. По его словам, об этом официально объявят "буквально на днях".Ранее источник РИА Новости в администрации турецкого лидера сообщал, что визит Эрдогана в Россию состоится до саммита "Большой двадцатки" в Индии. Официальный представитель правящей партии Омер Челик подтвердил, что турецкий лидер в ближайшее время совершит визит в Сочи. Турецкий телеканал Habertürk сообщил во вторник, что переговоры лидеров состоятся в Сочи 4 сентября. В администрации Эрдогана сегодня подтвердили, что это одна из планируемых дат, но подчеркнули, что ее пока окончательно не подтвердили.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Как отмечал Владимир Путин, условия соглашения в отношении Москвы не реализовывались, несмотря на усилия ООН. По его словам, западные страны не собирались выполнять обещания. Президент неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки продукции нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.Как сообщила во вторник газета Hürriyet, Путин и Эрдоган на переговорах в Сочи могут обсудить новую формулу зерновой сделки.
https://ria.ru/20230831/zerno-1893303441.html
https://ria.ru/20230830/buduschee-1893005692.html
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турция, россия, москва, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан
Турция, Россия, Москва, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан
Глава МИД Турции раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

Глава МИД Турции: Путин и Эрдоган детально обсудят зерновую сделку

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. Архивное фото
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АНКАРА, 31 авг — РИА Новости. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече детально обсудят зерновую сделку, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«

"Очень много технических деталей (обсудили сегодня на переговорах с Лавровым. — Прим. ред.). Сегодня мы рассмотрели технические детали, представим их нашим лидерам, уже на предстоящих переговорах лидеры стран детально их обсудят. Наши усилия в этом направлении будут продолжены", — сказал он.

Со своей стороны, Лавров также заявил, что министры проработали вопросы, вынесенные на встречу на высшем уровне, к которой готовятся Путин и Эрдоган. По его словам, переговоры глав МИД в Москве позволят разработать "добротные рекомендации на рассмотрение наших лидеров".
Кроме того, министр отметил, что обсудил с Фиданом инициативу Владимира Путина о поставке в Турцию одного миллиона тонн российского зерна по льготной цене для дальнейшей переработки и отправки в нуждающиеся страны. Он подчеркнул, что в финансовых аспектах этой сделки готовы поучаствовать представители Катара.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подтвердил, что встреча Путина и Эрдогана скоро пройдет в России. По его словам, об этом официально объявят "буквально на днях".
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Источник: проект по доставке российского зерна бедным странам почти готов
07:19
Ранее источник РИА Новости в администрации турецкого лидера сообщал, что визит Эрдогана в Россию состоится до саммита "Большой двадцатки" в Индии. Официальный представитель правящей партии Омер Челик подтвердил, что турецкий лидер в ближайшее время совершит визит в Сочи.
Турецкий телеканал Habertürk сообщил во вторник, что переговоры лидеров состоятся в Сочи 4 сентября. В администрации Эрдогана сегодня подтвердили, что это одна из планируемых дат, но подчеркнули, что ее пока окончательно не подтвердили.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Как отмечал Владимир Путин, условия соглашения в отношении Москвы не реализовывались, несмотря на усилия ООН. По его словам, западные страны не собирались выполнять обещания. Президент неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки продукции нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.
Как сообщила во вторник газета Hürriyet, Путин и Эрдоган на переговорах в Сочи могут обсудить новую формулу зерновой сделки.
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Будущее Турции зависит от России
Вчера, 08:00
 
ТурцияРоссияМоскваВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганХакан Фидан
 
 
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