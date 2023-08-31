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Байден надеется, что Си Цзиньпин в сентябре лично посетит саммит G20 - РИА Новости, 31.08.2023
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21:59 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/sammit-1893517217.html
Байден надеется, что Си Цзиньпин в сентябре лично посетит саммит G20
Байден надеется, что Си Цзиньпин в сентябре лично посетит саммит G20 - РИА Новости, 31.08.2023
Байден надеется, что Си Цзиньпин в сентябре лично посетит саммит G20
Президент США Джо Байден выразил надежду, что председатель КНР Си Цзиньпин, контакты с которым уже долгое время анонсирует Белый дом, в сентябре лично посетит... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T21:59
2023-08-31T21:59
в мире
сша
си цзиньпин
большая двадцатка
джо байден
сергей лавров
нью-дели
китай
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ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил надежду, что председатель КНР Си Цзиньпин, контакты с которым уже долгое время анонсирует Белый дом, в сентябре лично посетит Нью-Дели для участия в саммите "Группы двадцати" (G20). "Мой ответ таков: я надеюсь, что он посетит G20", - сказал Байден в ходе общения с журналистами, отвечая на вопрос о его возможных контактах с лидером КНР. Трансляцию вел телеканал CNN. Белый дом неоднократно давал понять, что президент США сохраняет намерение переговорить со своим китайским коллегой, однако такие переговоры до сих пор не были согласованы между сторонами. Очередной саммит G20 пройдет с 9 по 11 сентября в столице Индии в очном формате. Россию на форуме будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.
https://ria.ru/20230831/sammit-1893330214.html
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в мире, сша, си цзиньпин, большая двадцатка, джо байден, сергей лавров, нью-дели, китай, цены на нефть
В мире, США, Си Цзиньпин, Большая двадцатка, Джо Байден, Сергей Лавров, Нью-Дели, Китай, Цены на нефть
Байден надеется, что Си Цзиньпин в сентябре лично посетит саммит G20

Байден надеется, что Си Цзиньпин в сентябре лично посетит саммит G20 в Индии

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил надежду, что председатель КНР Си Цзиньпин, контакты с которым уже долгое время анонсирует Белый дом, в сентябре лично посетит Нью-Дели для участия в саммите "Группы двадцати" (G20).
«
"Мой ответ таков: я надеюсь, что он посетит G20", - сказал Байден в ходе общения с журналистами, отвечая на вопрос о его возможных контактах с лидером КНР. Трансляцию вел телеканал CNN.
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Эксперт назвал причину возможного отсутствия Си Цзиньпина на саммите G20
Вчера, 10:28
Белый дом неоднократно давал понять, что президент США сохраняет намерение переговорить со своим китайским коллегой, однако такие переговоры до сих пор не были согласованы между сторонами.
Очередной саммит G20 пройдет с 9 по 11 сентября в столице Индии в очном формате. Россию на форуме будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Белый дом ответил на вопрос о возможных переговорах Байдена и Си Цзиньпина
28 августа, 20:54
 
В миреСШАСи ЦзиньпинБольшая двадцаткаДжо БайденСергей ЛавровНью-ДелиКитайЦены на нефть
 
 
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