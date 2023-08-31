https://ria.ru/20230831/sammit-1893517217.html

Байден надеется, что Си Цзиньпин в сентябре лично посетит саммит G20

Байден надеется, что Си Цзиньпин в сентябре лично посетит саммит G20 - РИА Новости, 31.08.2023

Байден надеется, что Си Цзиньпин в сентябре лично посетит саммит G20

Президент США Джо Байден выразил надежду, что председатель КНР Си Цзиньпин, контакты с которым уже долгое время анонсирует Белый дом, в сентябре лично посетит... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T21:59

2023-08-31T21:59

2023-08-31T21:59

в мире

сша

си цзиньпин

большая двадцатка

джо байден

сергей лавров

нью-дели

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089387_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_6de29143bf3c5885d3335a0520665a22.jpg

ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил надежду, что председатель КНР Си Цзиньпин, контакты с которым уже долгое время анонсирует Белый дом, в сентябре лично посетит Нью-Дели для участия в саммите "Группы двадцати" (G20). "Мой ответ таков: я надеюсь, что он посетит G20", - сказал Байден в ходе общения с журналистами, отвечая на вопрос о его возможных контактах с лидером КНР. Трансляцию вел телеканал CNN. Белый дом неоднократно давал понять, что президент США сохраняет намерение переговорить со своим китайским коллегой, однако такие переговоры до сих пор не были согласованы между сторонами. Очередной саммит G20 пройдет с 9 по 11 сентября в столице Индии в очном формате. Россию на форуме будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

https://ria.ru/20230831/sammit-1893330214.html

https://ria.ru/20230828/peregovory-1892785376.html

сша

нью-дели

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, си цзиньпин, большая двадцатка, джо байден, сергей лавров, нью-дели, китай, цены на нефть