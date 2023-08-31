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Эксперт назвал причину возможного отсутствия Си Цзиньпина на саммите G20 - РИА Новости, 31.08.2023
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10:28 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/sammit-1893330214.html
Эксперт назвал причину возможного отсутствия Си Цзиньпина на саммите G20
Эксперт назвал причину возможного отсутствия Си Цзиньпина на саммите G20 - РИА Новости, 31.08.2023
Эксперт назвал причину возможного отсутствия Си Цзиньпина на саммите G20
Решение председателя КНР Си Цзиньпина не ехать на саммит G20 в Индию вызвано, прежде всего, неудовлетворенностью Пекина ситуацией на китайско-американском треке РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T10:28
2023-08-31T10:28
индия
си цзиньпин
китай
большая двадцатка
в мире
ли цян
сша
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Решение председателя КНР Си Цзиньпина не ехать на саммит G20 в Индию вызвано, прежде всего, неудовлетворенностью Пекина ситуацией на китайско-американском треке и неудачными попытками Вашингтона разрешить имеющиеся противоречия, считает профессор НИУ ВШЭ, МГИМО Сергей Лузянин. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило о том, что Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии. Вместо него Китай, как ожидается, будет представлять премьер Госсовета Ли Цян. Основная причина отсутствия китайского лидера, безусловно, политическая, подчеркнул Лузянин. "Ничего в большой китайской политике не бывает формальным. Его отсутствие на саммите в Индии будет совершенно точно означать, что попытки Вашингтона через недавний визит министра торговли (Джины Раймондо) в Пекин и до этого других чиновников, имеют поверхностный характер, а глубинных китайско-американских противоречий они не разрешили. Визит Си Цзиньпина предполагал бы встречу на полях с (президентом США Джо) Байденом, как это было на Бали в прошлом году (на саммите G20)", - сказал эксперт РИА Новости. Там была предварительная договоренность о создании некой американо-китайской конфликтной, но управляемой модели, напомнил Лузянин. "Совершенно очевидно, что в Пекине четко понимают: эта управляемая модель не состоялась, и попытки искусственно ее возродить безуспешны. Китай не удовлетворён и не видит реальных прорывов, возможностей на стратегическом треке в китайско-американском формате", - добавил он. Председательство в "Большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы. Кульминацией станет заключительный саммит лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.
https://ria.ru/20230801/tayvan-1887510928.html
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индия, си цзиньпин, китай, большая двадцатка, в мире, ли цян, сша
Индия, Си Цзиньпин, Китай, Большая двадцатка, В мире, Ли Цян, США
Эксперт назвал причину возможного отсутствия Си Цзиньпина на саммите G20

Лузянин: Си Цзиньпин не поедет на саммит G20 из-за противоречий КНР и США

© РИА Новости / Алексей НикольскийСи Цзиньпин
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Решение председателя КНР Си Цзиньпина не ехать на саммит G20 в Индию вызвано, прежде всего, неудовлетворенностью Пекина ситуацией на китайско-американском треке и неудачными попытками Вашингтона разрешить имеющиеся противоречия, считает профессор НИУ ВШЭ, МГИМО Сергей Лузянин.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило о том, что Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии. Вместо него Китай, как ожидается, будет представлять премьер Госсовета Ли Цян.
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Основная причина отсутствия китайского лидера, безусловно, политическая, подчеркнул Лузянин.
"Ничего в большой китайской политике не бывает формальным. Его отсутствие на саммите в Индии будет совершенно точно означать, что попытки Вашингтона через недавний визит министра торговли (Джины Раймондо) в Пекин и до этого других чиновников, имеют поверхностный характер, а глубинных китайско-американских противоречий они не разрешили. Визит Си Цзиньпина предполагал бы встречу на полях с (президентом США Джо) Байденом, как это было на Бали в прошлом году (на саммите G20)", - сказал эксперт РИА Новости.
Там была предварительная договоренность о создании некой американо-китайской конфликтной, но управляемой модели, напомнил Лузянин.
"Совершенно очевидно, что в Пекине четко понимают: эта управляемая модель не состоялась, и попытки искусственно ее возродить безуспешны. Китай не удовлетворён и не видит реальных прорывов, возможностей на стратегическом треке в китайско-американском формате", - добавил он.
Председательство в "Большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы. Кульминацией станет заключительный саммит лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.
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