https://ria.ru/20230831/sammit-1893330214.html

Эксперт назвал причину возможного отсутствия Си Цзиньпина на саммите G20

Эксперт назвал причину возможного отсутствия Си Цзиньпина на саммите G20 - РИА Новости, 31.08.2023

Эксперт назвал причину возможного отсутствия Си Цзиньпина на саммите G20

Решение председателя КНР Си Цзиньпина не ехать на саммит G20 в Индию вызвано, прежде всего, неудовлетворенностью Пекина ситуацией на китайско-американском треке РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T10:28

2023-08-31T10:28

2023-08-31T10:28

индия

си цзиньпин

китай

большая двадцатка

в мире

ли цян

сша

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Решение председателя КНР Си Цзиньпина не ехать на саммит G20 в Индию вызвано, прежде всего, неудовлетворенностью Пекина ситуацией на китайско-американском треке и неудачными попытками Вашингтона разрешить имеющиеся противоречия, считает профессор НИУ ВШЭ, МГИМО Сергей Лузянин. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило о том, что Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии. Вместо него Китай, как ожидается, будет представлять премьер Госсовета Ли Цян. Основная причина отсутствия китайского лидера, безусловно, политическая, подчеркнул Лузянин. "Ничего в большой китайской политике не бывает формальным. Его отсутствие на саммите в Индии будет совершенно точно означать, что попытки Вашингтона через недавний визит министра торговли (Джины Раймондо) в Пекин и до этого других чиновников, имеют поверхностный характер, а глубинных китайско-американских противоречий они не разрешили. Визит Си Цзиньпина предполагал бы встречу на полях с (президентом США Джо) Байденом, как это было на Бали в прошлом году (на саммите G20)", - сказал эксперт РИА Новости. Там была предварительная договоренность о создании некой американо-китайской конфликтной, но управляемой модели, напомнил Лузянин. "Совершенно очевидно, что в Пекине четко понимают: эта управляемая модель не состоялась, и попытки искусственно ее возродить безуспешны. Китай не удовлетворён и не видит реальных прорывов, возможностей на стратегическом треке в китайско-американском формате", - добавил он. Председательство в "Большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы. Кульминацией станет заключительный саммит лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.

https://ria.ru/20230801/tayvan-1887510928.html

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индия, си цзиньпин, китай, большая двадцатка, в мире, ли цян, сша