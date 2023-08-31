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Кравцов: более 80% родителей поддерживают "Разговоры о важном" - РИА Новости, 31.08.2023
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Год педагога и наставника
 
11:20 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/razgovor-1893345046.html
Кравцов: более 80% родителей поддерживают "Разговоры о важном"
Кравцов: более 80% родителей поддерживают "Разговоры о важном" - РИА Новости, 31.08.2023
Кравцов: более 80% родителей поддерживают "Разговоры о важном"
Более 80% родителей поддерживают проведение внеурочных занятий "Разговоры о важном" в школах, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:20
2023-08-31T11:20
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
сн_образование
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Более 80% родителей поддерживают проведение внеурочных занятий "Разговоры о важном" в школах, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Важнейшая часть, элемент воспитательной работы... 83% родителей поддерживают "Разговоры о важном", - сказал Кравцов на Всероссийском родительском собрании. "Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в прошлом учебном году. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок в 2022-2023 учебном году прошел 5 сентября, он был также посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.
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общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, СН_Образование, Социальный навигатор

Кравцов: более 80% родителей поддерживают "Разговоры о важном"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСергей Кравцов, Министр просвещения Российской Федерации
Сергей Кравцов, Министр просвещения Российской Федерации
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Более 80% родителей поддерживают проведение внеурочных занятий "Разговоры о важном" в школах, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
"Важнейшая часть, элемент воспитательной работы... 83% родителей поддерживают "Разговоры о важном", - сказал Кравцов на Всероссийском родительском собрании.
"Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в прошлом учебном году. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок в 2022-2023 учебном году прошел 5 сентября, он был также посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.
 
Год педагога и наставникаОбществоСергей КравцовСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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