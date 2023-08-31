https://ria.ru/20230831/razgovor-1893345046.html

Кравцов: более 80% родителей поддерживают "Разговоры о важном"

Кравцов: более 80% родителей поддерживают "Разговоры о важном" - РИА Новости, 31.08.2023

Кравцов: более 80% родителей поддерживают "Разговоры о важном"

Более 80% родителей поддерживают проведение внеурочных занятий "Разговоры о важном" в школах, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T11:20

2023-08-31T11:20

2023-08-31T11:20

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

сн_образование

социальный навигатор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891925894_0:0:3043:1712_1920x0_80_0_0_c2df17d5c165c0258eb8a141b5513359.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Более 80% родителей поддерживают проведение внеурочных занятий "Разговоры о важном" в школах, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Важнейшая часть, элемент воспитательной работы... 83% родителей поддерживают "Разговоры о важном", - сказал Кравцов на Всероссийском родительском собрании. "Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в прошлом учебном году. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок в 2022-2023 учебном году прошел 5 сентября, он был также посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор