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Кравцов: более 80% родителей поддерживают "Разговоры о важном"
Кравцов: более 80% родителей поддерживают "Разговоры о важном" - РИА Новости, 31.08.2023
Кравцов: более 80% родителей поддерживают "Разговоры о важном"
Более 80% родителей поддерживают проведение внеурочных занятий "Разговоры о важном" в школах, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:20
2023-08-31T11:20
2023-08-31T11:20
год педагога и наставника
общество
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сн_образование
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Более 80% родителей поддерживают проведение внеурочных занятий "Разговоры о важном" в школах, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Важнейшая часть, элемент воспитательной работы... 83% родителей поддерживают "Разговоры о важном", - сказал Кравцов на Всероссийском родительском собрании. "Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в прошлом учебном году. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок в 2022-2023 учебном году прошел 5 сентября, он был также посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.
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общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, СН_Образование, Социальный навигатор
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Более 80% родителей поддерживают проведение внеурочных занятий "Разговоры о важном" в школах, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
"Важнейшая часть, элемент воспитательной работы... 83% родителей поддерживают "Разговоры о важном", - сказал Кравцов на Всероссийском родительском собрании.
"Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в прошлом учебном году. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок в 2022-2023 учебном году прошел 5 сентября, он был также посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.