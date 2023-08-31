https://ria.ru/20230831/ranennye-1893515877.html
В ДНР десять человек ранены в результате обстрелов ВСУ в течение дня
В ДНР десять человек ранены в результате обстрелов ВСУ в течение дня - РИА Новости, 31.08.2023
В ДНР десять человек ранены в результате обстрелов ВСУ в течение дня
Десять человек ранены в ДНР в результате украинских обстрелов в течение дня, сообщил врио главы региона Денис Пушилин. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T21:47
2023-08-31T21:47
2023-08-31T21:47
в мире
донецк
денис пушилин
горловка
здоровье - общество
волновахский район
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Десять человек ранены в ДНР в результате украинских обстрелов в течение дня, сообщил врио главы региона Денис Пушилин. "Территория Республики: Донецк, Горловка, Волновахский район - сегодня подверглась обстрелам со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) из ствольной и реактивной артиллерии крупного калибра с применением зажигательных и кассетных боеприпасов. В результате ранены 10 мирных жителей: шесть в Кировском районе Донецка, четверо - в Волновахском районе. Пострадавшие разной степени тяжести, они получают необходимую медпомощь", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Он также добавил, что зафиксированы повреждения шести домов в Киевском и Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки.
https://ria.ru/20230830/terakt-1893228668.html
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в мире, донецк, денис пушилин, горловка, здоровье - общество, волновахский район
В мире, Донецк, Денис Пушилин, Горловка, Здоровье - Общество, Волновахский район
В ДНР десять человек ранены в результате обстрелов ВСУ в течение дня
В ДНР десять человек ранены в результате обстрелов ВСУ в течение дня