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В ДНР десять человек ранены в результате обстрелов ВСУ в течение дня - РИА Новости, 31.08.2023
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21:47 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/ranennye-1893515877.html
В ДНР десять человек ранены в результате обстрелов ВСУ в течение дня
В ДНР десять человек ранены в результате обстрелов ВСУ в течение дня - РИА Новости, 31.08.2023
В ДНР десять человек ранены в результате обстрелов ВСУ в течение дня
Десять человек ранены в ДНР в результате украинских обстрелов в течение дня, сообщил врио главы региона Денис Пушилин. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T21:47
2023-08-31T21:47
в мире
донецк
денис пушилин
горловка
здоровье - общество
волновахский район
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Десять человек ранены в ДНР в результате украинских обстрелов в течение дня, сообщил врио главы региона Денис Пушилин. "Территория Республики: Донецк, Горловка, Волновахский район - сегодня подверглась обстрелам со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) из ствольной и реактивной артиллерии крупного калибра с применением зажигательных и кассетных боеприпасов. В результате ранены 10 мирных жителей: шесть в Кировском районе Донецка, четверо - в Волновахском районе. Пострадавшие разной степени тяжести, они получают необходимую медпомощь", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Он также добавил, что зафиксированы повреждения шести домов в Киевском и Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки.
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донецк
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в мире, донецк, денис пушилин, горловка, здоровье - общество, волновахский район
В мире, Донецк, Денис Пушилин, Горловка, Здоровье - Общество, Волновахский район
В ДНР десять человек ранены в результате обстрелов ВСУ в течение дня

В ДНР десять человек ранены в результате обстрелов ВСУ в течение дня

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Десять человек ранены в ДНР в результате украинских обстрелов в течение дня, сообщил врио главы региона Денис Пушилин.
«
"Территория Республики: Донецк, Горловка, Волновахский район - сегодня подверглась обстрелам со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) из ствольной и реактивной артиллерии крупного калибра с применением зажигательных и кассетных боеприпасов. В результате ранены 10 мирных жителей: шесть в Кировском районе Донецка, четверо - в Волновахском районе. Пострадавшие разной степени тяжести, они получают необходимую медпомощь", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.
Он также добавил, что зафиксированы повреждения шести домов в Киевском и Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки.
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В миреДонецкДенис ПушилинГорловкаЗдоровье - ОбществоВолновахский район
 
 
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