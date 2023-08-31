https://ria.ru/20230831/ranennye-1893515877.html

В ДНР десять человек ранены в результате обстрелов ВСУ в течение дня

В ДНР десять человек ранены в результате обстрелов ВСУ в течение дня - РИА Новости, 31.08.2023

В ДНР десять человек ранены в результате обстрелов ВСУ в течение дня

Десять человек ранены в ДНР в результате украинских обстрелов в течение дня, сообщил врио главы региона Денис Пушилин. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T21:47

2023-08-31T21:47

2023-08-31T21:47

в мире

донецк

денис пушилин

горловка

здоровье - общество

волновахский район

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Десять человек ранены в ДНР в результате украинских обстрелов в течение дня, сообщил врио главы региона Денис Пушилин. "Территория Республики: Донецк, Горловка, Волновахский район - сегодня подверглась обстрелам со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) из ствольной и реактивной артиллерии крупного калибра с применением зажигательных и кассетных боеприпасов. В результате ранены 10 мирных жителей: шесть в Кировском районе Донецка, четверо - в Волновахском районе. Пострадавшие разной степени тяжести, они получают необходимую медпомощь", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Он также добавил, что зафиксированы повреждения шести домов в Киевском и Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки.

https://ria.ru/20230830/terakt-1893228668.html

донецк

горловка

волновахский район

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в мире, донецк, денис пушилин, горловка, здоровье - общество, волновахский район