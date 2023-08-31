Путин 1 сентября проведет открытый урок "Разговор о важном"
Владимир Путин проведет открытый урок для школьников 1 сентября
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Владимир Путин 1 сентября проведет открытый урок "Разговор о важном", сообщила пресс-служба Кремля.
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"Первого сентября президент Российской Федерации Путин в рамках проектов платформы "Россия — страна возможностей" проведет открытый урок "Разговор о важном", в котором примут участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов", — говорится в заявлении.
Помимо этого, президент примет участие в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах. Мероприятие пройдет в формате видео-конференц-связи. Также в этом режиме Путин вместе с президентом Киргизии Садыром Жапаровым даст старт строительству трех школ с обучением на русском языке в Бишкеке, Баткене и Караколе.
"Разговоры о важном" — цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в прошлом учебном году. Их цель — развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность и историческое просвещение. Первый урок в 2022/2023 учебном году прошел 5 сентября. Он был также посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.
Автономная некоммерческая организация "Россия — страна возможностей" создана по инициативе Владимира Путина в мае 2018 года. Миссия платформы — формировать будущее России, создавая возможности для каждого. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет АНО "Россия — страна возможностей" возглавляет Путин. За пять лет работы платформы участниками ее 26 проектов стали 20 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами — более 1,5 тысячи компаний, вузов, государственных и общественных организаций.