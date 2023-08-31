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В Киеве утверждают, что западные СМИ преувеличивают потери ВСУ - РИА Новости, 31.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:29 31.08.2023 (обновлено: 19:22 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/poteri-1893480429.html
В Киеве утверждают, что западные СМИ преувеличивают потери ВСУ
В Киеве утверждают, что западные СМИ преувеличивают потери ВСУ - РИА Новости, 31.08.2023
В Киеве утверждают, что западные СМИ преувеличивают потери ВСУ
Украинская армия не настолько многочисленна, чтобы можно было говорить о потерях в 70 тысяч человек, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО)... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T18:29
2023-08-31T19:22
специальная военная операция на украине
киев
украина
в мире
алексей данилов
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
еврокомиссия
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украинская армия не настолько многочисленна, чтобы можно было говорить о потерях в 70 тысяч человек, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью немецкому изданию Welt. &quot;Что касается наших потерь, то это представление вообще не соответствует действительности. Наша армия была не настолько велика, чтобы говорить о потерях в 70 тысяч военнослужащих. Те, кто называет такие цифры, очевидно, не владеют точной информацией о ситуации в нашей стране&quot;, — сказал он.По словам Данилова, власти отслеживают все процессы на территории Украины с 24 февраля прошлого года. Он отметил, что ему непонятно, зачем журналисты распространяют "недостоверную информацию" о потерях ВСУ.В середине августа американская газета The New York Times сообщила со ссылкой на американских чиновников, что с начала российской спецоперации Киев потерял около 70 тысяч солдат. Кроме того, ранения получили 100-120 тысяч военных.В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что с начала СВО Украина потеряла до 100 тысяч солдат. Позднее абзац о числе погибших и раненых полностью удалили из ее заявления. Как объяснила в Twitter официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинат, была допущена "неточность". По ее словам, использовавшаяся в заявлении фон дер Ляйен оценка основывалась на "данных внешних источников". При этом указанная цифра потерь охватывает как убитых, так и раненых, добавила она.Впоследствии пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров выразил мнение, что главе ЕК не стоило озвучивать данные о потерях ВСУ. По его словам, такую информацию должны сообщать только президент и министр обороны Украины.
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киев, украина, в мире, алексей данилов, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, еврокомиссия, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, В мире, Алексей Данилов, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Совет национальной безопасности и обороны Украины
В Киеве утверждают, что западные СМИ преувеличивают потери ВСУ

В Киеве отрицают, что на фронте погибли около 70 тысяч украинских военных

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украинская армия не настолько многочисленна, чтобы можно было говорить о потерях в 70 тысяч человек, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью немецкому изданию Welt.
«

"Что касается наших потерь, то это представление вообще не соответствует действительности. Наша армия была не настолько велика, чтобы говорить о потерях в 70 тысяч военнослужащих. Те, кто называет такие цифры, очевидно, не владеют точной информацией о ситуации в нашей стране", — сказал он.

По словам Данилова, власти отслеживают все процессы на территории Украины с 24 февраля прошлого года. Он отметил, что ему непонятно, зачем журналисты распространяют "недостоверную информацию" о потерях ВСУ.
В середине августа американская газета The New York Times сообщила со ссылкой на американских чиновников, что с начала российской спецоперации Киев потерял около 70 тысяч солдат. Кроме того, ранения получили 100-120 тысяч военных.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
"Нужна мобилизация": в Германии вынесли суровый вердикт ВСУ
29 августа, 15:54
В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что с начала СВО Украина потеряла до 100 тысяч солдат. Позднее абзац о числе погибших и раненых полностью удалили из ее заявления. Как объяснила в Twitter официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинат, была допущена "неточность". По ее словам, использовавшаяся в заявлении фон дер Ляйен оценка основывалась на "данных внешних источников". При этом указанная цифра потерь охватывает как убитых, так и раненых, добавила она.
Впоследствии пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров выразил мнение, что главе ЕК не стоило озвучивать данные о потерях ВСУ. По его словам, такую информацию должны сообщать только президент и министр обороны Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Такого Киев не ожидал. Запад нашел способ не платить Украине
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаВ миреАлексей ДаниловУрсула фон дер ЛяйенВладимир ЗеленскийЕврокомиссияСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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