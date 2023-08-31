https://ria.ru/20230831/poteri-1893480429.html

В Киеве утверждают, что западные СМИ преувеличивают потери ВСУ

В Киеве утверждают, что западные СМИ преувеличивают потери ВСУ - РИА Новости, 31.08.2023

В Киеве утверждают, что западные СМИ преувеличивают потери ВСУ

Украинская армия не настолько многочисленна, чтобы можно было говорить о потерях в 70 тысяч человек, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО)... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T18:29

2023-08-31T18:29

2023-08-31T19:22

специальная военная операция на украине

киев

украина

в мире

алексей данилов

урсула фон дер ляйен

владимир зеленский

еврокомиссия

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украинская армия не настолько многочисленна, чтобы можно было говорить о потерях в 70 тысяч человек, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью немецкому изданию Welt. "Что касается наших потерь, то это представление вообще не соответствует действительности. Наша армия была не настолько велика, чтобы говорить о потерях в 70 тысяч военнослужащих. Те, кто называет такие цифры, очевидно, не владеют точной информацией о ситуации в нашей стране", — сказал он.По словам Данилова, власти отслеживают все процессы на территории Украины с 24 февраля прошлого года. Он отметил, что ему непонятно, зачем журналисты распространяют "недостоверную информацию" о потерях ВСУ.В середине августа американская газета The New York Times сообщила со ссылкой на американских чиновников, что с начала российской спецоперации Киев потерял около 70 тысяч солдат. Кроме того, ранения получили 100-120 тысяч военных.В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что с начала СВО Украина потеряла до 100 тысяч солдат. Позднее абзац о числе погибших и раненых полностью удалили из ее заявления. Как объяснила в Twitter официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинат, была допущена "неточность". По ее словам, использовавшаяся в заявлении фон дер Ляйен оценка основывалась на "данных внешних источников". При этом указанная цифра потерь охватывает как убитых, так и раненых, добавила она.Впоследствии пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров выразил мнение, что главе ЕК не стоило озвучивать данные о потерях ВСУ. По его словам, такую информацию должны сообщать только президент и министр обороны Украины.

https://ria.ru/20230829/aviatsiya-1892928076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, украина, в мире, алексей данилов, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, еврокомиссия, совет национальной безопасности и обороны украины