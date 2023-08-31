https://ria.ru/20230831/postradavshie-1893524636.html

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Махачкале

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Махачкале - РИА Новости, 31.08.2023

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Махачкале

Четверо пациентов, эвакуированных в Москву после взрыва в Махачкале, остаются в тяжелом состоянии, но с положительной динамикой, двое пострадавших в крайне... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T23:38

2023-08-31T23:38

2023-08-31T23:48

махачкала

республика дагестан

происшествия

чп на азс в махачкале

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

россия

москва

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Четверо пациентов, эвакуированных в Москву после взрыва в Махачкале, остаются в тяжелом состоянии, но с положительной динамикой, двое пострадавших в крайне тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за их жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек, более 100 пострадали.Пациенты, эвакуированные после взрыва в Москву, продолжают лечение в федеральных клиниках Минздрава России и медицинских организациях Москвы."Двое из них в удовлетворительном состоянии, шесть человек – в состоянии средней степени тяжести, четверо – в тяжелом, все с положительной динамикой. Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за их жизни – сегодня проведен очередной федеральный консилиум с участием специалистов по нефрохирургии и анестезиологии-реанимации", - говорится в сообщении.Двое пациентов, эвакуированных на лечение в Москву, уже выписаны, еще одна пациентка переведена для продолжения лечения в учреждение другого профиля, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230831/pozhertvovanie-1893420367.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

махачкала, республика дагестан, происшествия, чп на азс в махачкале, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, москва