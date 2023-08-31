https://ria.ru/20230831/post-1893502851.html
Глава МЧС Дагестана покинул свой пост
Глава МЧС Дагестана покинул свой пост - РИА Новости, 31.08.2023
Глава МЧС Дагестана покинул свой пост
Глава МЧС Дагестана Нариман Казимагамедов покинул должность по собственному желанию, сообщили в четверг в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T20:06
2023-08-31T20:06
2023-08-31T20:06
политика
сергей меликов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 31 авг - РИА Новости. Глава МЧС Дагестана Нариман Казимагамедов покинул должность по собственному желанию, сообщили в четверг в пресс-службе главы республики. "Руководитель МЧС по Республике Дагестан Нариман Казимагамедов освобожден он занимаемой должности по собственному желанию. Соответствующий указ сегодня подписал глава республики Сергей Меликов", – говорится в сообщении. Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства стал заместитель министра Надим Велиханов. Казимагамедов возглавил МЧС Дагестана в 2014 году.
https://ria.ru/20230824/borrel-1892024874.html
https://ria.ru/20230824/spisok-1891892779.html
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политика, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Политика, Сергей Меликов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Глава МЧС Дагестана покинул свой пост
Глава МЧС Дагестана Нариман Казимагамедов покинул свой пост