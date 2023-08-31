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Дагестан передал 30 тонн гумпомощи военнослужащим в Запорожской области

Дагестан передал 30 тонн гумпомощи военнослужащим в Запорожской области - РИА Новости, 01.09.2023

Дагестан передал 30 тонн гумпомощи военнослужащим в Запорожской области

Власти Дагестана передали около 30 тонн гуманитарной помощи военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на территории Запорожской области,... РИА Новости, 01.09.2023

2023-08-31T23:21

2023-08-31T23:21

2023-09-01T16:22

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МАХАЧКАЛА, 31 авг - РИА Новости. Власти Дагестана передали около 30 тонн гуманитарной помощи военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на территории Запорожской области, сообщили в четверг в пресс-службе правительства республики. "Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках рабочей поездки в Запорожскую область передал около 30 тонн гуманитарной помощи дагестанским военнослужащим, выполняющим боевые задачи на территории Запорожской области", – говорится в сообщении.Отмечается, что гумпомощь была собрана в том числе с учетом запросов бойцов. Так, в состав груза вошли тепловизоры, квадрокоптеры, ружья, одежда, обмундирование, канцелярские товары, а также продовольственные товары длительного и краткосрочного хранения. "Также по прямому обращению дагестанских военнослужащих, которые обратились с видеообращением к Абдулмуслиму Абдулмуслимову, премьер подарил бойцам этого подразделения автомобиль "Нива", – добавили в региональном правительстве.

запорожская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, республика дагестан, фото