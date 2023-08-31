МАХАЧКАЛА, 31 авг - РИА Новости. Власти Дагестана передали около 30 тонн гуманитарной помощи военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на территории Запорожской области, сообщили в четверг в пресс-службе правительства республики. "Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках рабочей поездки в Запорожскую область передал около 30 тонн гуманитарной помощи дагестанским военнослужащим, выполняющим боевые задачи на территории Запорожской области", – говорится в сообщении.Отмечается, что гумпомощь была собрана в том числе с учетом запросов бойцов. Так, в состав груза вошли тепловизоры, квадрокоптеры, ружья, одежда, обмундирование, канцелярские товары, а также продовольственные товары длительного и краткосрочного хранения. "Также по прямому обращению дагестанских военнослужащих, которые обратились с видеообращением к Абдулмуслиму Абдулмуслимову, премьер подарил бойцам этого подразделения автомобиль "Нива", – добавили в региональном правительстве.
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Дагестан передал 30 тонн гумпомощи военнослужащим в Запорожской области
Власти Дагестана передали 30 тонн гумпомощи военнослужащим в Запорожской области
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МАХАЧКАЛА, 31 авг - РИА Новости. Власти Дагестана передали около 30 тонн гуманитарной помощи военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на территории Запорожской области, сообщили в четверг в пресс-службе правительства республики.
«
"Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках рабочей поездки в Запорожскую область передал около 30 тонн гуманитарной помощи дагестанским военнослужащим, выполняющим боевые задачи на территории Запорожской области", – говорится в сообщении.
Отмечается, что гумпомощь была собрана в том числе с учетом запросов бойцов. Так, в состав груза вошли тепловизоры, квадрокоптеры, ружья, одежда, обмундирование, канцелярские товары, а также продовольственные товары длительного и краткосрочного хранения.
«
"Также по прямому обращению дагестанских военнослужащих, которые обратились с видеообращением к Абдулмуслиму Абдулмуслимову, премьер подарил бойцам этого подразделения автомобиль "Нива", – добавили в региональном правительстве.
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