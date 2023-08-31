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Дагестан передал 30 тонн гумпомощи военнослужащим в Запорожской области - РИА Новости, 01.09.2023
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23:21 31.08.2023 (обновлено: 16:22 01.09.2023)
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Дагестан передал 30 тонн гумпомощи военнослужащим в Запорожской области
Дагестан передал 30 тонн гумпомощи военнослужащим в Запорожской области - РИА Новости, 01.09.2023
Дагестан передал 30 тонн гумпомощи военнослужащим в Запорожской области
Власти Дагестана передали около 30 тонн гуманитарной помощи военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на территории Запорожской области,... РИА Новости, 01.09.2023
2023-08-31T23:21
2023-09-01T16:22
надежные люди
в мире
запорожская область
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 31 авг - РИА Новости. Власти Дагестана передали около 30 тонн гуманитарной помощи военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на территории Запорожской области, сообщили в четверг в пресс-службе правительства республики. &quot;Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках рабочей поездки в Запорожскую область передал около 30 тонн гуманитарной помощи дагестанским военнослужащим, выполняющим боевые задачи на территории Запорожской области&quot;, – говорится в сообщении.Отмечается, что гумпомощь была собрана в том числе с учетом запросов бойцов. Так, в состав груза вошли тепловизоры, квадрокоптеры, ружья, одежда, обмундирование, канцелярские товары, а также продовольственные товары длительного и краткосрочного хранения. "Также по прямому обращению дагестанских военнослужащих, которые обратились с видеообращением к Абдулмуслиму Абдулмуслимову, премьер подарил бойцам этого подразделения автомобиль "Нива", – добавили в региональном правительстве.
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в мире, запорожская область, республика дагестан, фото
Надежные люди, В мире, Запорожская область, Республика Дагестан
Дагестан передал 30 тонн гумпомощи военнослужащим в Запорожской области

Власти Дагестана передали 30 тонн гумпомощи военнослужащим в Запорожской области

Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 31 авг - РИА Новости. Власти Дагестана передали около 30 тонн гуманитарной помощи военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на территории Запорожской области, сообщили в четверг в пресс-службе правительства республики.
«

"Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках рабочей поездки в Запорожскую область передал около 30 тонн гуманитарной помощи дагестанским военнослужащим, выполняющим боевые задачи на территории Запорожской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что гумпомощь была собрана в том числе с учетом запросов бойцов. Так, в состав груза вошли тепловизоры, квадрокоптеры, ружья, одежда, обмундирование, канцелярские товары, а также продовольственные товары длительного и краткосрочного хранения.
«
"Также по прямому обращению дагестанских военнослужащих, которые обратились с видеообращением к Абдулмуслиму Абдулмуслимову, премьер подарил бойцам этого подразделения автомобиль "Нива", – добавили в региональном правительстве.
© Фото : пресс-служба правительства ДагестанаДагестан передал 30 тонн гумпомощи военнослужащим в Запорожской области
Дагестан передал 30 тонн гумпомощи военнослужащим в Запорожской области
Дагестан передал 30 тонн гумпомощи военнослужащим в Запорожской области
© Фото : пресс-служба правительства Дагестана
1 из 2
© Фото : пресс-служба правительства ДагестанаДагестан передал 30 тонн гумпомощи военнослужащим в Запорожской области
Дагестан передал 30 тонн гумпомощи военнослужащим в Запорожской области
Дагестан передал 30 тонн гумпомощи военнослужащим в Запорожской области
© Фото : пресс-служба правительства Дагестана
2 из 2
 
Надежные людиВ миреЗапорожская областьРеспублика Дагестан
 
 
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