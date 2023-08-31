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Из-за ограничений в столице на запасные аэропорты ушли более 40 бортов - РИА Новости, 31.08.2023
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10:11 31.08.2023 (обновлено: 10:22 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/polety-1893324751.html
Из-за ограничений в столице на запасные аэропорты ушли более 40 бортов
Из-за ограничений в столице на запасные аэропорты ушли более 40 бортов - РИА Новости, 31.08.2023
Из-за ограничений в столице на запасные аэропорты ушли более 40 бортов
Более 40 самолетов ушли на запасные аэропорты из-за ограничений в четверг полетов в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T10:11
2023-08-31T10:22
санкт-петербург
самара
казань
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
общество
сергей собянин
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Более 40 самолетов ушли на запасные аэропорты из-за ограничений в четверг полетов в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация.Летевший по направлению к российской столице БПЛА уничтожен в Воскресенском районе под Москвой, предварительно, пострадавших и разрушений нет, написал утром в четверг в своём телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Московские аэропорты "Домодедово" и "Внуково" сообщали, что огранивали полеты с начала шестого утра и заработали штатно примерно с девяти утра."Ранее в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты из/в аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 45 воздушных судов. В качестве запасных были использованы аэропорты "Шереметьево", Санкт-Петербург, Самара, Казань, Ярославль и Нижний Новгород. В ближайшее время пассажиры данных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения", - говорится в сообщении Росавиации.Добавляется, что в период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.Аэропортовые службы совместно с авиакомпаниями и службой Единой системы организации воздушного движения принимаются меры для приведения расписания полетов в соответствии с заявленным.Аэропорты Москвы и Жуковский с 09:00 мск 31 августа 2023 года работают в штатном режиме, режим ограничения полетов снят, добавляют в Росавиации.
https://ria.ru/20230831/reysy-1893304106.html
https://ria.ru/20230831/podmoskove-1893306429.html
санкт-петербург
самара
казань
москва
воскресенский район
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санкт-петербург, самара, казань, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), общество, сергей собянин, москва, воскресенский район
Санкт-Петербург, Самара, Казань, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Общество, Сергей Собянин, Москва, Воскресенский район
Из-за ограничений в столице на запасные аэропорты ушли более 40 бортов

Из-за ограничений полетов в столице на запасные аэропорты ушли 45 бортов

© РИА Новости / Алексей КуденкоСамолеты на стоянке в аэропорту "Домодедово"
Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Самолеты на стоянке в аэропорту "Домодедово". Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Более 40 самолетов ушли на запасные аэропорты из-за ограничений в четверг полетов в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация.
Летевший по направлению к российской столице БПЛА уничтожен в Воскресенском районе под Москвой, предварительно, пострадавших и разрушений нет, написал утром в четверг в своём телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Московские аэропорты "Домодедово" и "Внуково" сообщали, что огранивали полеты с начала шестого утра и заработали штатно примерно с девяти утра.
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"Ранее в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты из/в аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 45 воздушных судов. В качестве запасных были использованы аэропорты "Шереметьево", Санкт-Петербург, Самара, Казань, Ярославль и Нижний Новгород. В ближайшее время пассажиры данных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения", - говорится в сообщении Росавиации.
Добавляется, что в период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Аэропортовые службы совместно с авиакомпаниями и службой Единой системы организации воздушного движения принимаются меры для приведения расписания полетов в соответствии с заявленным.
Аэропорты Москвы и Жуковский с 09:00 мск 31 августа 2023 года работают в штатном режиме, режим ограничения полетов снят, добавляют в Росавиации.
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Санкт-ПетербургСамараКазаньДомодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шереметьево (аэропорт)ОбществоСергей СобянинМоскваВоскресенский район
 
 
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