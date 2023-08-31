https://ria.ru/20230831/polety-1893324751.html

Из-за ограничений в столице на запасные аэропорты ушли более 40 бортов

Из-за ограничений в столице на запасные аэропорты ушли более 40 бортов - РИА Новости, 31.08.2023

Из-за ограничений в столице на запасные аэропорты ушли более 40 бортов

Более 40 самолетов ушли на запасные аэропорты из-за ограничений в четверг полетов в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T10:11

2023-08-31T10:11

2023-08-31T10:22

санкт-петербург

самара

казань

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

шереметьево (аэропорт)

общество

сергей собянин

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Более 40 самолетов ушли на запасные аэропорты из-за ограничений в четверг полетов в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация.Летевший по направлению к российской столице БПЛА уничтожен в Воскресенском районе под Москвой, предварительно, пострадавших и разрушений нет, написал утром в четверг в своём телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Московские аэропорты "Домодедово" и "Внуково" сообщали, что огранивали полеты с начала шестого утра и заработали штатно примерно с девяти утра."Ранее в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты из/в аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 45 воздушных судов. В качестве запасных были использованы аэропорты "Шереметьево", Санкт-Петербург, Самара, Казань, Ярославль и Нижний Новгород. В ближайшее время пассажиры данных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения", - говорится в сообщении Росавиации.Добавляется, что в период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.Аэропортовые службы совместно с авиакомпаниями и службой Единой системы организации воздушного движения принимаются меры для приведения расписания полетов в соответствии с заявленным.Аэропорты Москвы и Жуковский с 09:00 мск 31 августа 2023 года работают в штатном режиме, режим ограничения полетов снят, добавляют в Росавиации.

https://ria.ru/20230831/reysy-1893304106.html

https://ria.ru/20230831/podmoskove-1893306429.html

санкт-петербург

самара

казань

москва

воскресенский район

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, самара, казань, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), общество, сергей собянин, москва, воскресенский район