Рейтинг@Mail.ru
Сунак принял отставку главы Минобороны Британии - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 31.08.2023 (обновлено: 10:40 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/otstavka-1893334012.html
Сунак принял отставку главы Минобороны Британии
Сунак принял отставку главы Минобороны Британии - РИА Новости, 31.08.2023
Сунак принял отставку главы Минобороны Британии
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял отставку министра обороны Бена Уоллеса, следует из письма главы кабмина в ответ на заявление Уоллеса об уходе с РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T10:39
2023-08-31T10:40
великобритания
в мире
бен уоллес
риши сунак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800967956_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ded116a612b3c5beaae2cba7f1e88ce.jpg
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял отставку министра обороны Бена Уоллеса, следует из письма главы кабмина в ответ на заявление Уоллеса об уходе с должности. Ранее Уоллес направил Сунаку прошение об отставке. "Я полностью понимаю ваше желание уйти с должности… Вы покидаете мой офис с благодарностью и уважением", - говорится в письме Сунака, опубликованном на сайте правительства. Уоллес был назначен главой британского оборонного ведомства в 2019 году после прихода к власти Бориса Джонсона. В июле в интервью газете Times Уоллес подтвердил свое намерение осенью покинуть свой пост и уйти из политики в ходе планирующихся перестановок в британском кабмине. Он заявил, что после ухода с поста министра хочет вернуться к нормальной жизни вне политики и обороны и был бы рад работать в баре.
https://ria.ru/20220906/uolles-1814980623.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800967956_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_0eb3a282c7e00f883cedae0ff8293d97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, в мире, бен уоллес, риши сунак
Великобритания, В мире, Бен Уоллес, Риши Сунак
Сунак принял отставку главы Минобороны Британии

Сунак принял отставку главы Минобороны Британии Уоллеса

© AP Photo / Frank AugsteinМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял отставку министра обороны Бена Уоллеса, следует из письма главы кабмина в ответ на заявление Уоллеса об уходе с должности.
Ранее Уоллес направил Сунаку прошение об отставке.
"Я полностью понимаю ваше желание уйти с должности… Вы покидаете мой офис с благодарностью и уважением", - говорится в письме Сунака, опубликованном на сайте правительства.
Уоллес был назначен главой британского оборонного ведомства в 2019 году после прихода к власти Бориса Джонсона.
В июле в интервью газете Times Уоллес подтвердил свое намерение осенью покинуть свой пост и уйти из политики в ходе планирующихся перестановок в британском кабмине. Он заявил, что после ухода с поста министра хочет вернуться к нормальной жизни вне политики и обороны и был бы рад работать в баре.
Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Биография Бена Уоллеса
6 сентября 2022, 23:52
 
ВеликобританияВ миреБен УоллесРиши Сунак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала