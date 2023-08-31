https://ria.ru/20230831/otstavka-1893334012.html
Сунак принял отставку главы Минобороны Британии
Сунак принял отставку главы Минобороны Британии - РИА Новости, 31.08.2023
Сунак принял отставку главы Минобороны Британии
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял отставку министра обороны Бена Уоллеса, следует из письма главы кабмина в ответ на заявление Уоллеса об уходе с РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T10:39
2023-08-31T10:39
2023-08-31T10:40
великобритания
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бен уоллес
риши сунак
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял отставку министра обороны Бена Уоллеса, следует из письма главы кабмина в ответ на заявление Уоллеса об уходе с должности. Ранее Уоллес направил Сунаку прошение об отставке. "Я полностью понимаю ваше желание уйти с должности… Вы покидаете мой офис с благодарностью и уважением", - говорится в письме Сунака, опубликованном на сайте правительства. Уоллес был назначен главой британского оборонного ведомства в 2019 году после прихода к власти Бориса Джонсона. В июле в интервью газете Times Уоллес подтвердил свое намерение осенью покинуть свой пост и уйти из политики в ходе планирующихся перестановок в британском кабмине. Он заявил, что после ухода с поста министра хочет вернуться к нормальной жизни вне политики и обороны и был бы рад работать в баре.
https://ria.ru/20220906/uolles-1814980623.html
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великобритания, в мире, бен уоллес, риши сунак
Великобритания, В мире, Бен Уоллес, Риши Сунак
Сунак принял отставку главы Минобороны Британии
Сунак принял отставку главы Минобороны Британии Уоллеса