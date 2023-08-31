https://ria.ru/20230831/otstavka-1893334012.html

Сунак принял отставку главы Минобороны Британии

Сунак принял отставку главы Минобороны Британии - РИА Новости, 31.08.2023

Сунак принял отставку главы Минобороны Британии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял отставку министра обороны Бена Уоллеса, следует из письма главы кабмина в ответ на заявление Уоллеса об уходе с РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T10:39

2023-08-31T10:39

2023-08-31T10:40

великобритания

в мире

бен уоллес

риши сунак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800967956_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ded116a612b3c5beaae2cba7f1e88ce.jpg

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял отставку министра обороны Бена Уоллеса, следует из письма главы кабмина в ответ на заявление Уоллеса об уходе с должности. Ранее Уоллес направил Сунаку прошение об отставке. "Я полностью понимаю ваше желание уйти с должности… Вы покидаете мой офис с благодарностью и уважением", - говорится в письме Сунака, опубликованном на сайте правительства. Уоллес был назначен главой британского оборонного ведомства в 2019 году после прихода к власти Бориса Джонсона. В июле в интервью газете Times Уоллес подтвердил свое намерение осенью покинуть свой пост и уйти из политики в ходе планирующихся перестановок в британском кабмине. Он заявил, что после ухода с поста министра хочет вернуться к нормальной жизни вне политики и обороны и был бы рад работать в баре.

https://ria.ru/20220906/uolles-1814980623.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великобритания, в мире, бен уоллес, риши сунак