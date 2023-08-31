https://ria.ru/20230831/nebraska-1893400881.html

Глава Небраски подписал указ, определяющий пол человека при рождении

Глава Небраски подписал указ, определяющий пол человека при рождении - РИА Новости, 31.08.2023

Глава Небраски подписал указ, определяющий пол человека при рождении

Губернатор американского штата Небраска Джим Пиллен подписал указ, строго определяющий пол человека при рождении для защиты детей и прав женщин-спортсменок,... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T14:35

2023-08-31T14:35

2023-08-31T17:28

в мире

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дональд трамп

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Губернатор американского штата Небраска Джим Пиллен подписал указ, строго определяющий пол человека при рождении для защиты детей и прав женщин-спортсменок, говорится в сообщении на сайте правительства штата. "Губернатор Пиллен является вторым губернатором США, подписавшим указ, провозглашающий биологическое определение мужчины и женщины", - говорится в заявлении. По словам губернатора, "здравый смысл заключается в том, что мужчинам не место в пространстве, предназначенном только для женщин", а он, как губернатор, обязан защищать детей и женщин-спортсменок. Защита подразумевает обеспечение представителей одного пола отдельными помещениями для раздевалок и ванных комнат. Указ устанавливает, что женщина - это человек, чья биологическая репродуктивная система предназначена для производства яйцеклеток, а мужчина - тот, чья репродуктивная система предназначена для оплодотворения яйцеклеток женщины. В указе не используется термин трансгендер. Телеканал ABC News отмечает, что этот указ был подписан менее чем через месяц после аналогичного решения в штате Оклахома. Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что мужчин нельзя допускать до женских спортивных соревнований и в случае победы на президентских выборах 2024 года пообещал запретить мужчинам участвовать в женских соревнованиях. При этом официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США предлагает школам самим решать, допускать ли трансгендерных мальчиков к участию в женских соревнованиях, но важно не допустить дискриминации таких детей. Издание Newsweek сообщало, что в этом году 22 американских штата приняли уже более 100 законов, ограничивающих права представителей ЛГБТ. Телеканал CBC также приводит данные Американского союза защиты гражданских свобод ACLU, согласно которому в США сейчас действуют 494 закона, ограничивающих права и свободы членов ЛГБТ-движения.

https://ria.ru/20230816/zakonoproekt-1890455573.html

https://ria.ru/20230817/chayldfri-1890680023.html

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оклахома

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, небраска, оклахома, дональд трамп, карин жан-пьер