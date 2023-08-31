https://ria.ru/20230831/nebraska-1893400881.html
Глава Небраски подписал указ, определяющий пол человека при рождении
Глава Небраски подписал указ, определяющий пол человека при рождении - РИА Новости, 31.08.2023
Глава Небраски подписал указ, определяющий пол человека при рождении
Губернатор американского штата Небраска Джим Пиллен подписал указ, строго определяющий пол человека при рождении для защиты детей и прав женщин-спортсменок,... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:35
2023-08-31T14:35
2023-08-31T17:28
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Губернатор американского штата Небраска Джим Пиллен подписал указ, строго определяющий пол человека при рождении для защиты детей и прав женщин-спортсменок, говорится в сообщении на сайте правительства штата. "Губернатор Пиллен является вторым губернатором США, подписавшим указ, провозглашающий биологическое определение мужчины и женщины", - говорится в заявлении. По словам губернатора, "здравый смысл заключается в том, что мужчинам не место в пространстве, предназначенном только для женщин", а он, как губернатор, обязан защищать детей и женщин-спортсменок. Защита подразумевает обеспечение представителей одного пола отдельными помещениями для раздевалок и ванных комнат. Указ устанавливает, что женщина - это человек, чья биологическая репродуктивная система предназначена для производства яйцеклеток, а мужчина - тот, чья репродуктивная система предназначена для оплодотворения яйцеклеток женщины. В указе не используется термин трансгендер. Телеканал ABC News отмечает, что этот указ был подписан менее чем через месяц после аналогичного решения в штате Оклахома. Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что мужчин нельзя допускать до женских спортивных соревнований и в случае победы на президентских выборах 2024 года пообещал запретить мужчинам участвовать в женских соревнованиях. При этом официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США предлагает школам самим решать, допускать ли трансгендерных мальчиков к участию в женских соревнованиях, но важно не допустить дискриминации таких детей. Издание Newsweek сообщало, что в этом году 22 американских штата приняли уже более 100 законов, ограничивающих права представителей ЛГБТ. Телеканал CBC также приводит данные Американского союза защиты гражданских свобод ACLU, согласно которому в США сейчас действуют 494 закона, ограничивающих права и свободы членов ЛГБТ-движения.
https://ria.ru/20230816/zakonoproekt-1890455573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, небраска, оклахома, дональд трамп, карин жан-пьер
В мире, США, Небраска, Оклахома, Дональд Трамп, Карин Жан-Пьер
Глава Небраски подписал указ, определяющий пол человека при рождении
Глава Небраски подписал указ, строго определяющий пол человека при рождении
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Губернатор американского штата Небраска Джим Пиллен подписал указ, строго определяющий пол человека при рождении для защиты детей и прав женщин-спортсменок, говорится в сообщении на сайте правительства штата.
"Губернатор Пиллен является вторым губернатором США
, подписавшим указ, провозглашающий биологическое определение мужчины и женщины", - говорится в заявлении.
По словам губернатора, "здравый смысл заключается в том, что мужчинам не место в пространстве, предназначенном только для женщин", а он, как губернатор, обязан защищать детей и женщин-спортсменок. Защита подразумевает обеспечение представителей одного пола отдельными помещениями для раздевалок и ванных комнат.
Указ устанавливает, что женщина - это человек, чья биологическая репродуктивная система предназначена для производства яйцеклеток, а мужчина - тот, чья репродуктивная система предназначена для оплодотворения яйцеклеток женщины. В указе не используется термин трансгендер.
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Телеканал ABC News отмечает, что этот указ был подписан менее чем через месяц после аналогичного решения в штате Оклахома
.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп
заявил, что мужчин нельзя допускать до женских спортивных соревнований и в случае победы на президентских выборах 2024 года пообещал запретить мужчинам участвовать в женских соревнованиях. При этом официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер
заявила, что администрация США предлагает школам самим решать, допускать ли трансгендерных мальчиков к участию в женских соревнованиях, но важно не допустить дискриминации таких детей.
Издание Newsweek сообщало, что в этом году 22 американских штата приняли уже более 100 законов, ограничивающих права представителей ЛГБТ. Телеканал CBC также приводит данные Американского союза защиты гражданских свобод ACLU, согласно которому в США сейчас действуют 494 закона, ограничивающих права и свободы членов ЛГБТ-движения.
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