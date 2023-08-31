https://ria.ru/20230831/nato-1893480072.html

В НАТО допустили вступление Украины в блок при стабилизации границ

В НАТО допустили вступление Украины в блок при стабилизации границ - РИА Новости, 31.08.2023

В НАТО допустили вступление Украины в блок при стабилизации границ

Украина сама должна определить, в каких границах вступит в НАТО, но они должны быть стабильными, заявил представитель Чехии в альянсе Якуб Ландовский. Его... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T18:26

2023-08-31T18:26

2023-08-31T19:14

политика

украина

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украина сама должна определить, в каких границах вступит в НАТО, но они должны быть стабильными, заявил представитель Чехии в альянсе Якуб Ландовский. Его цитирует Bloomberg."Нестабильности и враждебности необходимо положить конец. <…> Но в конечном итоге единственной стороной, ответственной за ответ на вопрос о том, где должна проходить граница, является Украина", — заявил чиновник.По его мнению, Киев сможет вступить в Североатлантический альянс, когда боевые действия закончатся, а границы Украины стабилизируются. При этом, как считает представитель Чехии, полноценное мирное соглашение с Москвой не входит в необходимые условия для членства в НАТО.Важным критерием будет и то, сможет ли восточноевропейская страна вносить свой вклад в безопасность военного объединения, уточнил Ландовский.В середине августа глава канцелярии генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенсен заявил, что Украине разрешат вступить в организацию в обмен на уступку территорий России. По его словам, этот вопрос уже обсуждался в НАТО. Но позднее он отказался от своего заявления, назвав его ошибкой.По итогам саммита в Вильнюсе 11-12 июля Украина не получила приглашения в блок. Более того, генсек Йенс Столтенберг заявил, что этот вопрос потеряет актуальность, если Киев не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией.Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации. Как подчеркнули в МИД России, НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Киеву уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне.

https://ria.ru/20230831/kharkov-1893427306.html

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политика, украина, йенс столтенберг, нато, чехия