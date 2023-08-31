https://ria.ru/20230831/nablyudateli-1893419316.html

Польша не ответила на приглашение прислать наблюдателей на учения ОДКБ

Польша не ответила на приглашение прислать наблюдателей на учения ОДКБ - РИА Новости, 31.08.2023

Польша не ответила на приглашение прислать наблюдателей на учения ОДКБ

Варшава пока не ответила на приглашение направить в Белоруссию наблюдателей на учения ОДКБ, которые пройдут с 1 по 6 сентября, сообщил в четверг министр обороны РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T15:35

2023-08-31T15:35

2023-08-31T15:35

виктор хренин

александр лукашенко

белоруссия

польша

варшава

одкб

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МИНСК, 31 авг – РИА Новости. Варшава пока не ответила на приглашение направить в Белоруссию наблюдателей на учения ОДКБ, которые пройдут с 1 по 6 сентября, сообщил в четверг министр обороны республики Виктор Хренин. "Мы направили приглашение. Ответа пока нет. Учения официально начинаются 1 сентября. Посмотрим, на каком этапе... Еще есть время до 6 сентября - завершающего этапа учений. Пожалуйста, ждем в гости, чтобы показать свою открытость", - приводит слова министра в четверг Sputnik Беларусь.Он отметил, что учения ОДКБ пройдут на нескольких полигонах на территории Белоруссии. Основной контингент - от белорусских вооруженных сил, а прибывших военных из других стран немного. Сами же учения больше носят штабной характер и проводятся исключительно на плановой основе, уточнил глава минобороны. "Их можно посмотреть на 10 лет вперед", - подчеркнул Хренин. "Все задекларировано, показано - сколько участников, на каких полигонах проходят данные учения. Мы учим своих военнослужащих, готовим свою армию реагировать на возможные риски и вызовы", - заявил белорусский министр. Комментируя беспокойство некоторых западных стран по поводу предстоящих в Белоруссии учений, Хренин заявил, что такими заявлениями оппоненты просто преследуют свои цели. Официальный Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ, в которую входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее посоветовал Западу не переживать по поводу предстоящих в Белоруссии учений ОДКБ, подчеркнув, что они плановые и "там нет такой боевой составляющей". По его словам, "небольшие подразделения некоторых стран ОДКБ… будут отрабатывать в основном штабные вопросы, тактику и стратегию на будущее". Белоруссия и секретариат ОДКБ предупредили международных партнеров о проведении учений, пригласив иностранных наблюдателей.

https://ria.ru/20230831/vagner-1893368972.html

https://ria.ru/20230817/agressiya-1890700563.html

белоруссия

польша

варшава

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виктор хренин, александр лукашенко, белоруссия, польша, варшава, одкб