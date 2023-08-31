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Польша не ответила на приглашение прислать наблюдателей на учения ОДКБ - РИА Новости, 31.08.2023
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15:35 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/nablyudateli-1893419316.html
Польша не ответила на приглашение прислать наблюдателей на учения ОДКБ
Польша не ответила на приглашение прислать наблюдателей на учения ОДКБ - РИА Новости, 31.08.2023
Польша не ответила на приглашение прислать наблюдателей на учения ОДКБ
Варшава пока не ответила на приглашение направить в Белоруссию наблюдателей на учения ОДКБ, которые пройдут с 1 по 6 сентября, сообщил в четверг министр обороны РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:35
2023-08-31T15:35
виктор хренин
александр лукашенко
белоруссия
польша
варшава
одкб
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МИНСК, 31 авг – РИА Новости. Варшава пока не ответила на приглашение направить в Белоруссию наблюдателей на учения ОДКБ, которые пройдут с 1 по 6 сентября, сообщил в четверг министр обороны республики Виктор Хренин. "Мы направили приглашение. Ответа пока нет. Учения официально начинаются 1 сентября. Посмотрим, на каком этапе... Еще есть время до 6 сентября - завершающего этапа учений. Пожалуйста, ждем в гости, чтобы показать свою открытость", - приводит слова министра в четверг Sputnik Беларусь.Он отметил, что учения ОДКБ пройдут на нескольких полигонах на территории Белоруссии. Основной контингент - от белорусских вооруженных сил, а прибывших военных из других стран немного. Сами же учения больше носят штабной характер и проводятся исключительно на плановой основе, уточнил глава минобороны. "Их можно посмотреть на 10 лет вперед", - подчеркнул Хренин. "Все задекларировано, показано - сколько участников, на каких полигонах проходят данные учения. Мы учим своих военнослужащих, готовим свою армию реагировать на возможные риски и вызовы", - заявил белорусский министр. Комментируя беспокойство некоторых западных стран по поводу предстоящих в Белоруссии учений, Хренин заявил, что такими заявлениями оппоненты просто преследуют свои цели. Официальный Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ, в которую входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее посоветовал Западу не переживать по поводу предстоящих в Белоруссии учений ОДКБ, подчеркнув, что они плановые и "там нет такой боевой составляющей". По его словам, "небольшие подразделения некоторых стран ОДКБ… будут отрабатывать в основном штабные вопросы, тактику и стратегию на будущее". Белоруссия и секретариат ОДКБ предупредили международных партнеров о проведении учений, пригласив иностранных наблюдателей.
https://ria.ru/20230831/vagner-1893368972.html
https://ria.ru/20230817/agressiya-1890700563.html
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виктор хренин, александр лукашенко, белоруссия, польша, варшава, одкб
Виктор Хренин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Польша, Варшава, ОДКБ
Польша не ответила на приглашение прислать наблюдателей на учения ОДКБ

Хренин: Польша не ответила на приглашение направить наблюдателей на учения ОДКБ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчения стран ОДКБ
Учения стран ОДКБ - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Учения стран ОДКБ. Архивное фото
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МИНСК, 31 авг – РИА Новости. Варшава пока не ответила на приглашение направить в Белоруссию наблюдателей на учения ОДКБ, которые пройдут с 1 по 6 сентября, сообщил в четверг министр обороны республики Виктор Хренин.
"Мы направили приглашение. Ответа пока нет. Учения официально начинаются 1 сентября. Посмотрим, на каком этапе... Еще есть время до 6 сентября - завершающего этапа учений. Пожалуйста, ждем в гости, чтобы показать свою открытость", - приводит слова министра в четверг Sputnik Беларусь.
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Он отметил, что учения ОДКБ пройдут на нескольких полигонах на территории Белоруссии. Основной контингент - от белорусских вооруженных сил, а прибывших военных из других стран немного. Сами же учения больше носят штабной характер и проводятся исключительно на плановой основе, уточнил глава минобороны. "Их можно посмотреть на 10 лет вперед", - подчеркнул Хренин.
"Все задекларировано, показано - сколько участников, на каких полигонах проходят данные учения. Мы учим своих военнослужащих, готовим свою армию реагировать на возможные риски и вызовы", - заявил белорусский министр.
Комментируя беспокойство некоторых западных стран по поводу предстоящих в Белоруссии учений, Хренин заявил, что такими заявлениями оппоненты просто преследуют свои цели.
Официальный Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ, в которую входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее посоветовал Западу не переживать по поводу предстоящих в Белоруссии учений ОДКБ, подчеркнув, что они плановые и "там нет такой боевой составляющей". По его словам, "небольшие подразделения некоторых стран ОДКБ… будут отрабатывать в основном штабные вопросы, тактику и стратегию на будущее". Белоруссия и секретариат ОДКБ предупредили международных партнеров о проведении учений, пригласив иностранных наблюдателей.
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