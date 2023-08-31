В соцсети X появится возможность звонить без использования номера телефона
Илон Маск: в X можно будет осуществлять видео- и аудиозвонки без номера телефона
© AP Photo / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Владелец соцсети X (бывшая соцсеть Twitter), предприниматель Илон Маск объявил на своей странице в X, что в соцсети появится возможность осуществлять видео- и аудиозвонки без использования номера телефона.
"На X появится функция видео- и аудиовызовов: она будет доступна на iOS, Android, Mac и ПК", - написал Маск.
Как он отметил, для совершения звонков не потребуется номер телефона. Предприниматель также назвал соцсеть X эффективной глобальной адресной книгой.
В 2022 году издание Verge со ссылкой на полученную им запись встречи Илона Маска с сотрудниками компании сообщало, что Twitter будет шифровать личные сообщения и добавит зашифрованные видео- и аудиозвонки между аккаунтами.
Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Американский предприниматель Илон Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению. В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., штаб-квартира которой находится в штате Невада.