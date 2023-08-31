https://ria.ru/20230831/mask-1893339536.html

В соцсети X появится возможность звонить без использования номера телефона

В соцсети X появится возможность звонить без использования номера телефона - РИА Новости, 31.08.2023

В соцсети X появится возможность звонить без использования номера телефона

Владелец соцсети X (бывшая соцсеть Twitter), предприниматель Илон Маск объявил на своей странице в X, что в соцсети появится возможность осуществлять видео- и... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T10:59

2023-08-31T10:59

2023-08-31T10:59

в мире

технологии

невада

илон маск

twitter

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Владелец соцсети X (бывшая соцсеть Twitter), предприниматель Илон Маск объявил на своей странице в X, что в соцсети появится возможность осуществлять видео- и аудиозвонки без использования номера телефона. "На X появится функция видео- и аудиовызовов: она будет доступна на iOS, Android, Mac и ПК", - написал Маск. Как он отметил, для совершения звонков не потребуется номер телефона. Предприниматель также назвал соцсеть X эффективной глобальной адресной книгой. В 2022 году издание Verge со ссылкой на полученную им запись встречи Илона Маска с сотрудниками компании сообщало, что Twitter будет шифровать личные сообщения и добавит зашифрованные видео- и аудиозвонки между аккаунтами. Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Американский предприниматель Илон Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению. В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., штаб-квартира которой находится в штате Невада.

https://ria.ru/20230829/mask-1892823387.html

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невада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, невада, илон маск, twitter