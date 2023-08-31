https://ria.ru/20230831/margarita-1893426916.html
В Венесуэле рассказали, сколько россиян посетили популярный курорт страны
В Венесуэле рассказали, сколько россиян посетили популярный курорт страны - РИА Новости, 31.08.2023
В Венесуэле рассказали, сколько россиян посетили популярный курорт страны
Почти 30 тысяч российских путешественников посетили венесуэльский остров Маргарита с мая 2021 года, сообщила замминистра международного туризма Летисия Гомес в... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:23
2023-08-31T15:23
2023-08-31T16:06
туризм
новости - туризм
москва
россия
twitter
венесуэла
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846894998_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_933fb02e13517addd4ff85268f68e873.jpg
КАРАКАС, 31 авг – РИА Новости. Почти 30 тысяч российских путешественников посетили венесуэльский остров Маргарита с мая 2021 года, сообщила замминистра международного туризма Летисия Гомес в Twitter. "В рамках прямого сообщения между Москвой и Порламаром 451 российский турист прибыл в аэропорт Сантьяго Мариньо, в целом со времени запуска рейсов прибыло 28 289 гостей", – написала она. Прямые рейсы между Москвой и Каркасом были запущены в мае 2021 года. С октября 2022 года из России начали летать чартерные рейсы на Маргариту. В среднем тур на 9-11 дней на двоих с прямым перелетом и завтраками обойдется от 195 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230816/kuba-1890371185.html
москва
россия
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846894998_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1860ec1b5ceec70bb6d66551736cc86d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, москва, россия, twitter, венесуэла, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Россия, Twitter, Венесуэла, Туризм
В Венесуэле рассказали, сколько россиян посетили популярный курорт страны
Венесуэльский остров Маргарита посетили более 28 тысяч туристов из России