https://ria.ru/20230831/margarita-1893426916.html

В Венесуэле рассказали, сколько россиян посетили популярный курорт страны

В Венесуэле рассказали, сколько россиян посетили популярный курорт страны - РИА Новости, 31.08.2023

В Венесуэле рассказали, сколько россиян посетили популярный курорт страны

Почти 30 тысяч российских путешественников посетили венесуэльский остров Маргарита с мая 2021 года, сообщила замминистра международного туризма Летисия Гомес в... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T15:23

2023-08-31T15:23

2023-08-31T16:06

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КАРАКАС, 31 авг – РИА Новости. Почти 30 тысяч российских путешественников посетили венесуэльский остров Маргарита с мая 2021 года, сообщила замминистра международного туризма Летисия Гомес в Twitter. "В рамках прямого сообщения между Москвой и Порламаром 451 российский турист прибыл в аэропорт Сантьяго Мариньо, в целом со времени запуска рейсов прибыло 28 289 гостей", – написала она. Прямые рейсы между Москвой и Каркасом были запущены в мае 2021 года. С октября 2022 года из России начали летать чартерные рейсы на Маргариту. В среднем тур на 9-11 дней на двоих с прямым перелетом и завтраками обойдется от 195 тысяч рублей.

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