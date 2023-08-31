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В Венесуэле рассказали, сколько россиян посетили популярный курорт страны - РИА Новости, 31.08.2023
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Туризм
 
15:23 31.08.2023 (обновлено: 16:06 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/margarita-1893426916.html
В Венесуэле рассказали, сколько россиян посетили популярный курорт страны
В Венесуэле рассказали, сколько россиян посетили популярный курорт страны - РИА Новости, 31.08.2023
В Венесуэле рассказали, сколько россиян посетили популярный курорт страны
Почти 30 тысяч российских путешественников посетили венесуэльский остров Маргарита с мая 2021 года, сообщила замминистра международного туризма Летисия Гомес в... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:23
2023-08-31T16:06
туризм
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КАРАКАС, 31 авг – РИА Новости. Почти 30 тысяч российских путешественников посетили венесуэльский остров Маргарита с мая 2021 года, сообщила замминистра международного туризма Летисия Гомес в Twitter. "В рамках прямого сообщения между Москвой и Порламаром 451 российский турист прибыл в аэропорт Сантьяго Мариньо, в целом со времени запуска рейсов прибыло 28 289 гостей", – написала она. Прямые рейсы между Москвой и Каркасом были запущены в мае 2021 года. С октября 2022 года из России начали летать чартерные рейсы на Маргариту. В среднем тур на 9-11 дней на двоих с прямым перелетом и завтраками обойдется от 195 тысяч рублей.
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новости - туризм, москва, россия, twitter, венесуэла, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Россия, Twitter, Венесуэла, Туризм
В Венесуэле рассказали, сколько россиян посетили популярный курорт страны

Венесуэльский остров Маргарита посетили более 28 тысяч туристов из России

© iStock.com / piccayaРыбаки чинят сети на острове Маргарита
Рыбаки чинят сети на острове Маргарита - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© iStock.com / piccaya
Читать ria.ru в
КАРАКАС, 31 авг – РИА Новости. Почти 30 тысяч российских путешественников посетили венесуэльский остров Маргарита с мая 2021 года, сообщила замминистра международного туризма Летисия Гомес в Twitter.
"В рамках прямого сообщения между Москвой и Порламаром 451 российский турист прибыл в аэропорт Сантьяго Мариньо, в целом со времени запуска рейсов прибыло 28 289 гостей", – написала она.
Прямые рейсы между Москвой и Каркасом были запущены в мае 2021 года. С октября 2022 года из России начали летать чартерные рейсы на Маргариту. В среднем тур на 9-11 дней на двоих с прямым перелетом и завтраками обойдется от 195 тысяч рублей.
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