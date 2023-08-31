https://ria.ru/20230831/malchik-1893512786.html
В Дагестане во время игры трагически погиб ребенок
В Дагестане во время игры трагически погиб ребенок - РИА Новости, 31.08.2023
В Дагестане во время игры трагически погиб ребенок
Ребенок в Дагестане запутался в веревке во время игры во дворе и скончался, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T21:07
2023-08-31T21:07
2023-08-31T21:07
происшествия
кизлярский район
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 31 авг - РИА Новости. Ребенок в Дагестане запутался в веревке во время игры во дворе и скончался, сообщили в пресс-службе МВД республики. В дежурную часть полиции Кизлярского района в четверг поступило сообщение о том, что в поселке Степной во дворе своего дома умер восьмилетний мальчик. "По предварительной информации, ребенок играл со своими сверстниками, катаясь на веревке, свисающей с виноградного навеса. Во время игры веревка обвила шею мальчика, в результате чего он не смог самостоятельно выбраться. Дети, что были рядом, мгновенно побежали за помощью, но взрослые не успели", - рассказали в региональном МВД.
https://ria.ru/20230828/potolok-1892662134.html
кизлярский район
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кизлярский район, республика дагестан
Происшествия, Кизлярский район, Республика Дагестан
В Дагестане во время игры трагически погиб ребенок
В Дагестане восьмилетний мальчик погиб из-за веревки во время игры в своем дворе