https://ria.ru/20230831/malchik-1893512786.html

В Дагестане во время игры трагически погиб ребенок

В Дагестане во время игры трагически погиб ребенок - РИА Новости, 31.08.2023

В Дагестане во время игры трагически погиб ребенок

Ребенок в Дагестане запутался в веревке во время игры во дворе и скончался, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T21:07

2023-08-31T21:07

2023-08-31T21:07

происшествия

кизлярский район

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 31 авг - РИА Новости. Ребенок в Дагестане запутался в веревке во время игры во дворе и скончался, сообщили в пресс-службе МВД республики. В дежурную часть полиции Кизлярского района в четверг поступило сообщение о том, что в поселке Степной во дворе своего дома умер восьмилетний мальчик. "По предварительной информации, ребенок играл со своими сверстниками, катаясь на веревке, свисающей с виноградного навеса. Во время игры веревка обвила шею мальчика, в результате чего он не смог самостоятельно выбраться. Дети, что были рядом, мгновенно побежали за помощью, но взрослые не успели", - рассказали в региональном МВД.

https://ria.ru/20230828/potolok-1892662134.html

кизлярский район

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, кизлярский район, республика дагестан