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В Дагестане во время игры трагически погиб ребенок - РИА Новости, 31.08.2023
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21:07 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/malchik-1893512786.html
В Дагестане во время игры трагически погиб ребенок
В Дагестане во время игры трагически погиб ребенок - РИА Новости, 31.08.2023
В Дагестане во время игры трагически погиб ребенок
Ребенок в Дагестане запутался в веревке во время игры во дворе и скончался, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T21:07
2023-08-31T21:07
происшествия
кизлярский район
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 31 авг - РИА Новости. Ребенок в Дагестане запутался в веревке во время игры во дворе и скончался, сообщили в пресс-службе МВД республики. В дежурную часть полиции Кизлярского района в четверг поступило сообщение о том, что в поселке Степной во дворе своего дома умер восьмилетний мальчик. "По предварительной информации, ребенок играл со своими сверстниками, катаясь на веревке, свисающей с виноградного навеса. Во время игры веревка обвила шею мальчика, в результате чего он не смог самостоятельно выбраться. Дети, что были рядом, мгновенно побежали за помощью, но взрослые не успели", - рассказали в региональном МВД.
https://ria.ru/20230828/potolok-1892662134.html
кизлярский район
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происшествия, кизлярский район, республика дагестан
Происшествия, Кизлярский район, Республика Дагестан
В Дагестане во время игры трагически погиб ребенок

В Дагестане восьмилетний мальчик погиб из-за веревки во время игры в своем дворе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 31 авг - РИА Новости. Ребенок в Дагестане запутался в веревке во время игры во дворе и скончался, сообщили в пресс-службе МВД республики.
В дежурную часть полиции Кизлярского района в четверг поступило сообщение о том, что в поселке Степной во дворе своего дома умер восьмилетний мальчик.
«
"По предварительной информации, ребенок играл со своими сверстниками, катаясь на веревке, свисающей с виноградного навеса. Во время игры веревка обвила шею мальчика, в результате чего он не смог самостоятельно выбраться. Дети, что были рядом, мгновенно побежали за помощью, но взрослые не успели", - рассказали в региональном МВД.
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ПроисшествияКизлярский районРеспублика Дагестан
 
 
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