https://ria.ru/20230831/lenoblast-1893333257.html

Ленобласть заключила инвестсоглашения на 11 млрд рублей на "Агроруси-2023"

Ленобласть заключила инвестсоглашения на 11 млрд рублей на "Агроруси-2023" - РИА Новости, 31.08.2023

Ленобласть заключила инвестсоглашения на 11 млрд рублей на "Агроруси-2023"

Власти Ленинградской области в рамках международной агропромышленной выставки "Агрорусь-2023", которая проходит в Санкт-Петербурге, заключили 18 инвестиционных... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T10:37

2023-08-31T10:37

2023-08-31T10:37

ленинградская область

санкт-петербург

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Власти Ленинградской области в рамках международной агропромышленной выставки "Агрорусь-2023", которая проходит в Санкт-Петербурге, заключили 18 инвестиционных соглашений на общую сумму 11 миллиардов рублей, сообщил глава региона Александр Дрозденко. "Это прямые инвестиции в развитие нашего сельского хозяйства. На выставке мы показываем не только достижения производителей, переработчиков, но и достижения развития сельских территорий — дороги, инфраструктура, транспорт — развитие фермерства, садоводств. Сегодня для нас основная задача уже не увеличение объемов производства, а представление на рынке нашей продукции. Нам важно, чтобы наша продукция была вкусной, качественной и ее объем удовлетворил бы всех потребителей", ― подчеркнул Дрозденко на открытии Дня Ленинградской области в рамках выставки. Как утончили в пресс-службе областной администрации, на выставке "Агрорусь-2023" Ленинградскую область представляют более 300 предприятий, организаций и коллективов. На открытой территории КВЦ "Экспофорум", где проходит мероприятие, организована ярмарка продукции агропромышленного, рыбохозяйственного комплекса, пищевой, перерабатывающей промышленности, ведущих фермерских хозяйств Ленинградской области. Кроме того, на ярмарке работает зона фуд-корта, проходят мастер-классы, дегустации, выступления творческих коллективов. Организована выставка порядка 50 наименований сельскохозяйственной техники и оборудования, используемого в сельском хозяйстве региона.

https://ria.ru/20230830/lenoblast-1893213968.html

санкт-петербург

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Артем Смирнов

санкт-петербург, александр дрозденко