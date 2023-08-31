https://ria.ru/20230831/lenoblast-1893333257.html
Ленобласть заключила инвестсоглашения на 11 млрд рублей на "Агроруси-2023"
Ленобласть заключила инвестсоглашения на 11 млрд рублей на "Агроруси-2023" - РИА Новости, 31.08.2023
Ленобласть заключила инвестсоглашения на 11 млрд рублей на "Агроруси-2023"
Власти Ленинградской области в рамках международной агропромышленной выставки "Агрорусь-2023", которая проходит в Санкт-Петербурге, заключили 18 инвестиционных... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T10:37
2023-08-31T10:37
2023-08-31T10:37
ленинградская область
санкт-петербург
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Власти Ленинградской области в рамках международной агропромышленной выставки "Агрорусь-2023", которая проходит в Санкт-Петербурге, заключили 18 инвестиционных соглашений на общую сумму 11 миллиардов рублей, сообщил глава региона Александр Дрозденко. "Это прямые инвестиции в развитие нашего сельского хозяйства. На выставке мы показываем не только достижения производителей, переработчиков, но и достижения развития сельских территорий — дороги, инфраструктура, транспорт — развитие фермерства, садоводств. Сегодня для нас основная задача уже не увеличение объемов производства, а представление на рынке нашей продукции. Нам важно, чтобы наша продукция была вкусной, качественной и ее объем удовлетворил бы всех потребителей", ― подчеркнул Дрозденко на открытии Дня Ленинградской области в рамках выставки. Как утончили в пресс-службе областной администрации, на выставке "Агрорусь-2023" Ленинградскую область представляют более 300 предприятий, организаций и коллективов. На открытой территории КВЦ "Экспофорум", где проходит мероприятие, организована ярмарка продукции агропромышленного, рыбохозяйственного комплекса, пищевой, перерабатывающей промышленности, ведущих фермерских хозяйств Ленинградской области. Кроме того, на ярмарке работает зона фуд-корта, проходят мастер-классы, дегустации, выступления творческих коллективов. Организована выставка порядка 50 наименований сельскохозяйственной техники и оборудования, используемого в сельском хозяйстве региона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, александр дрозденко
Ленинградская область , Санкт-Петербург, Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг - РИА Новости
. Власти Ленинградской области в рамках международной агропромышленной выставки "Агрорусь-2023", которая проходит в Санкт-Петербурге, заключили 18 инвестиционных соглашений на общую сумму 11 миллиардов рублей, сообщил глава региона Александр Дрозденко
.
"Это прямые инвестиции в развитие нашего сельского хозяйства. На выставке мы показываем не только достижения производителей, переработчиков, но и достижения развития сельских территорий — дороги, инфраструктура, транспорт — развитие фермерства, садоводств. Сегодня для нас основная задача уже не увеличение объемов производства, а представление на рынке нашей продукции. Нам важно, чтобы наша продукция была вкусной, качественной и ее объем удовлетворил бы всех потребителей", ― подчеркнул Дрозденко на открытии Дня Ленинградской области в рамках выставки.
Ленобласть уходит от импортозависимости в рыбном промысле
Как утончили в пресс-службе областной администрации, на выставке "Агрорусь-2023" Ленинградскую область представляют более 300 предприятий, организаций и коллективов. На открытой территории КВЦ "Экспофорум", где проходит мероприятие, организована ярмарка продукции агропромышленного, рыбохозяйственного комплекса, пищевой, перерабатывающей промышленности, ведущих фермерских хозяйств Ленинградской области. Кроме того, на ярмарке работает зона фуд-корта, проходят мастер-классы, дегустации, выступления творческих коллективов. Организована выставка порядка 50 наименований сельскохозяйственной техники и оборудования, используемого в сельском хозяйстве региона.