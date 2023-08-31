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КНДР сымитировала удары ядерным оружием по Южной Корее
КНДР сымитировала удары ядерным оружием по Южной Корее - РИА Новости, 31.08.2023
КНДР сымитировала удары ядерным оружием по Южной Корее
КНДР в ответ на учения США и Южной Кореи провела свои учения, в ходе которых сымитировала удары тактическим ядерным оружием по территории Южной Кореи, передает... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T02:24
2023-08-31T02:24
2023-08-31T02:24
южная корея
сша
сеул
объединенный комитет начальников штабов (сша)
корейская народная армия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. КНДР в ответ на учения США и Южной Кореи провела свои учения, в ходе которых сымитировала удары тактическим ядерным оружием по территории Южной Кореи, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Южная Корея и США с 21 по 31 августа проводят ежегодные совместные военные учения Ulchi Freedom Shield. Сеул и Вашингтон в рамках UFS провели в среду учения авиации с участием как минимум одного стратегического бомбардировщика B-1B. "В соответствии с такой ситуацией Генштаб Корейской народной армии с 29 августа организовал всеармейские командно-штабные учения", - говорится в сообщении агентства. Согласно ЦТАК, общими целями учений были "отражение внезапного вооруженного нападения врагов, переход к всестороннему контрнаступлению и захват всей территории южной части страны". Также отмечается, что 30 августа КНА провела учения, имитирующие удары тактическим ядерным оружием по командным пунктам и оперативным аэродромам в Южной Корее, были выпущены две тактические баллистические ракеты. Ранее Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи заявил, что КНДР в среду запустила две баллистических ракеты в сторону Японского моря. По данным ОКНШ, обе ракеты пролетели порядка 360 километров, после чего упали в море. Их детальные характеристики анализируются разведывательными органами Южной Кореи и США.
https://ria.ru/20230821/oruzhie-1891398760.html
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южная корея, сша, сеул, объединенный комитет начальников штабов (сша), корейская народная армия
Южная Корея, США, Сеул, Объединенный комитет начальников штабов (США), Корейская народная армия
КНДР сымитировала удары ядерным оружием по Южной Корее
ЦТАК: КНДР на учениях сымитировала удары тактическим ЯО по Южной Корее