https://ria.ru/20230831/kndr-1893294107.html

КНДР сымитировала удары ядерным оружием по Южной Корее

КНДР сымитировала удары ядерным оружием по Южной Корее - РИА Новости, 31.08.2023

КНДР сымитировала удары ядерным оружием по Южной Корее

КНДР в ответ на учения США и Южной Кореи провела свои учения, в ходе которых сымитировала удары тактическим ядерным оружием по территории Южной Кореи, передает... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T02:24

2023-08-31T02:24

2023-08-31T02:24

южная корея

сша

сеул

объединенный комитет начальников штабов (сша)

корейская народная армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886785195_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_82916a60df621a06b98bbcb9e5e11b99.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. КНДР в ответ на учения США и Южной Кореи провела свои учения, в ходе которых сымитировала удары тактическим ядерным оружием по территории Южной Кореи, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Южная Корея и США с 21 по 31 августа проводят ежегодные совместные военные учения Ulchi Freedom Shield. Сеул и Вашингтон в рамках UFS провели в среду учения авиации с участием как минимум одного стратегического бомбардировщика B-1B. "В соответствии с такой ситуацией Генштаб Корейской народной армии с 29 августа организовал всеармейские командно-штабные учения", - говорится в сообщении агентства. Согласно ЦТАК, общими целями учений были "отражение внезапного вооруженного нападения врагов, переход к всестороннему контрнаступлению и захват всей территории южной части страны". Также отмечается, что 30 августа КНА провела учения, имитирующие удары тактическим ядерным оружием по командным пунктам и оперативным аэродромам в Южной Корее, были выпущены две тактические баллистические ракеты. Ранее Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи заявил, что КНДР в среду запустила две баллистических ракеты в сторону Японского моря. По данным ОКНШ, обе ракеты пролетели порядка 360 километров, после чего упали в море. Их детальные характеристики анализируются разведывательными органами Южной Кореи и США.

https://ria.ru/20230821/oruzhie-1891398760.html

https://ria.ru/20230831/ucheniya-1893289891.html

южная корея

сша

сеул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

южная корея, сша, сеул, объединенный комитет начальников штабов (сша), корейская народная армия