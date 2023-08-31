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В Кремле ответили на вопрос об отношении к Горбачеву - РИА Новости, 31.08.2023
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12:49 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/gorbachev-1893366263.html
В Кремле ответили на вопрос об отношении к Горбачеву
В Кремле ответили на вопрос об отношении к Горбачеву - РИА Новости, 31.08.2023
В Кремле ответили на вопрос об отношении к Горбачеву
Президент СССР Михаил Горбачев оставил значительный след в истории России, он останется в ней навсегда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:49
2023-08-31T12:49
россия
ссср
михаил горбачев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент СССР Михаил Горбачев оставил значительный след в истории России, он останется в ней навсегда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, действительно, президент Путин поддерживал с ним отношения. И, конечно, Михаил Сергеевич Горбачев оставил значительный след в истории нашей страны, и это будет навсегда", – сказал Песков в ответ на вопрос об отношении Кремля к первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву. Горбачев скончался 30 августа 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 91 года. Он похоронен рядом со своей женой Раисой на Новодевичьем кладбище в Москве. В среду цветы к могиле Горбачева возложили его дочь Ирина Вирганская, переводчик Павел Палажченко, журналист Алексей Венедиктов*, музыкант Стас Намин, один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский и другие.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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россия
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россия, ссср, михаил горбачев, дмитрий песков
Россия, СССР, Михаил Горбачев, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос об отношении к Горбачеву

Песков: Михаил Горбачев оставил значительный след в истории России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент СССР Михаил Горбачев оставил значительный след в истории России, он останется в ней навсегда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, действительно, президент Путин поддерживал с ним отношения. И, конечно, Михаил Сергеевич Горбачев оставил значительный след в истории нашей страны, и это будет навсегда", – сказал Песков в ответ на вопрос об отношении Кремля к первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву.
Горбачев скончался 30 августа 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 91 года. Он похоронен рядом со своей женой Раисой на Новодевичьем кладбище в Москве.
В среду цветы к могиле Горбачева возложили его дочь Ирина Вирганская, переводчик Павел Палажченко, журналист Алексей Венедиктов*, музыкант Стас Намин, один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский и другие.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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29 декабря 2022, 09:41
 
РоссияСССРМихаил ГорбачевДмитрий Песков
 
 
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