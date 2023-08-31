https://ria.ru/20230831/gorbachev-1893366263.html

В Кремле ответили на вопрос об отношении к Горбачеву

В Кремле ответили на вопрос об отношении к Горбачеву - РИА Новости, 31.08.2023

В Кремле ответили на вопрос об отношении к Горбачеву

Президент СССР Михаил Горбачев оставил значительный след в истории России, он останется в ней навсегда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T12:49

2023-08-31T12:49

2023-08-31T12:49

россия

ссср

михаил горбачев

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент СССР Михаил Горбачев оставил значительный след в истории России, он останется в ней навсегда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, действительно, президент Путин поддерживал с ним отношения. И, конечно, Михаил Сергеевич Горбачев оставил значительный след в истории нашей страны, и это будет навсегда", – сказал Песков в ответ на вопрос об отношении Кремля к первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву. Горбачев скончался 30 августа 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 91 года. Он похоронен рядом со своей женой Раисой на Новодевичьем кладбище в Москве. В среду цветы к могиле Горбачева возложили его дочь Ирина Вирганская, переводчик Павел Палажченко, журналист Алексей Венедиктов*, музыкант Стас Намин, один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский и другие.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20221229/gorbachev-1842101790.html

россия

ссср

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, ссср, михаил горбачев, дмитрий песков