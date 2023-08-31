https://ria.ru/20230831/gorbachev-1893366263.html
В Кремле ответили на вопрос об отношении к Горбачеву
В Кремле ответили на вопрос об отношении к Горбачеву - РИА Новости, 31.08.2023
В Кремле ответили на вопрос об отношении к Горбачеву
Президент СССР Михаил Горбачев оставил значительный след в истории России, он останется в ней навсегда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:49
2023-08-31T12:49
2023-08-31T12:49
россия
ссср
михаил горбачев
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент СССР Михаил Горбачев оставил значительный след в истории России, он останется в ней навсегда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, действительно, президент Путин поддерживал с ним отношения. И, конечно, Михаил Сергеевич Горбачев оставил значительный след в истории нашей страны, и это будет навсегда", – сказал Песков в ответ на вопрос об отношении Кремля к первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву. Горбачев скончался 30 августа 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 91 года. Он похоронен рядом со своей женой Раисой на Новодевичьем кладбище в Москве. В среду цветы к могиле Горбачева возложили его дочь Ирина Вирганская, переводчик Павел Палажченко, журналист Алексей Венедиктов*, музыкант Стас Намин, один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский и другие.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20221229/gorbachev-1842101790.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, ссср, михаил горбачев, дмитрий песков
Россия, СССР, Михаил Горбачев, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос об отношении к Горбачеву
Песков: Михаил Горбачев оставил значительный след в истории России
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент СССР Михаил Горбачев оставил значительный след в истории России, он останется в ней навсегда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, действительно, президент Путин поддерживал с ним отношения. И, конечно, Михаил Сергеевич Горбачев оставил значительный след в истории нашей страны, и это будет навсегда", – сказал Песков в ответ на вопрос об отношении Кремля к первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву.
Горбачев скончался 30 августа 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 91 года. Он похоронен рядом со своей женой Раисой на Новодевичьем кладбище в Москве
.
В среду цветы к могиле Горбачева возложили его дочь Ирина Вирганская, переводчик Павел Палажченко
, журналист Алексей Венедиктов
*, музыкант Стас Намин
, один из основателей партии "Яблоко
" Григорий Явлинский
и другие.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Горбачев знал о подготовке путча в 1991 году, считает армянский политик