На выборах в ДНР началось досрочное голосование
В ДНР началось досрочное голосование в труднодоступны и удаленных районах
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкИзбиратель во время досрочного голосования на выборах в ДНР в одном из дворов Мариуполя
Избиратель во время досрочного голосования на выборах в ДНР в одном из дворов Мариуполя
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Досрочное голосование в труднодоступных и удаленных районах началось на выборах в ДНР, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии республики.
"Голосование начинается в 9:00. Но на самом деле у нас по досрочному голосованию довольно немного избирательных участков участвует именно сегодня. Многие начинают завтра, многие послезавтра. Они выезжают на места, дают возможность людям проголосовать", - сказали в избиркоме.
Ранее глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий сообщил, что досрочное голосование ориентировано прежде всего на жителей опасных районов, находящихся под обстрелами украинских военных. Досрочное голосование пройдёт в выездном формате.
Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, досрочное голосование в труднодоступных районах пройдёт с 31 августа по 7 сентября. Будут избраны 90 депутатов Народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам, избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендуют свыше 3 тысяч кандидатов.