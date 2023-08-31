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На выборах в ДНР началось досрочное голосование - РИА Новости, 31.08.2023
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09:10 31.08.2023 (обновлено: 14:04 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/golosovanie-1893312789.html
На выборах в ДНР началось досрочное голосование
На выборах в ДНР началось досрочное голосование - РИА Новости, 31.08.2023
На выборах в ДНР началось досрочное голосование
Досрочное голосование в труднодоступных и удаленных районах началось на выборах в ДНР, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии республики. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T09:10
2023-08-31T14:04
донецкая народная республика
донецк
мариуполь
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Досрочное голосование в труднодоступных и удаленных районах началось на выборах в ДНР, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии республики. "Голосование начинается в 9:00. Но на самом деле у нас по досрочному голосованию довольно немного избирательных участков участвует именно сегодня. Многие начинают завтра, многие послезавтра. Они выезжают на места, дают возможность людям проголосовать", - сказали в избиркоме. Ранее глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий сообщил, что досрочное голосование ориентировано прежде всего на жителей опасных районов, находящихся под обстрелами украинских военных. Досрочное голосование пройдёт в выездном формате. Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, досрочное голосование в труднодоступных районах пройдёт с 31 августа по 7 сентября. Будут избраны 90 депутатов Народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам, избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендуют свыше 3 тысяч кандидатов.
https://ria.ru/20230831/zaporozhe-1893308895.html
https://ria.ru/20230829/vybory-1892834613.html
донецкая народная республика
донецк
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донецкая народная республика, донецк, мариуполь, единая россия, справедливая россия, кпрф
Донецкая Народная Республика, Донецк, Мариуполь, Единая Россия, Справедливая Россия, КПРФ
На выборах в ДНР началось досрочное голосование

В ДНР началось досрочное голосование в труднодоступны и удаленных районах

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкИзбиратель во время досрочного голосования на выборах в ДНР в одном из дворов Мариуполя
Избиратель во время досрочного голосования на выборах в ДНР в одном из дворов Мариуполя - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Избиратель во время досрочного голосования на выборах в ДНР в одном из дворов Мариуполя
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Досрочное голосование в труднодоступных и удаленных районах началось на выборах в ДНР, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии республики.
"Голосование начинается в 9:00. Но на самом деле у нас по досрочному голосованию довольно немного избирательных участков участвует именно сегодня. Многие начинают завтра, многие послезавтра. Они выезжают на места, дают возможность людям проголосовать", - сказали в избиркоме.
Бердянск - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
В Запорожской области началось досрочное голосование
08:38
Ранее глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий сообщил, что досрочное голосование ориентировано прежде всего на жителей опасных районов, находящихся под обстрелами украинских военных. Досрочное голосование пройдёт в выездном формате.
Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, досрочное голосование в труднодоступных районах пройдёт с 31 августа по 7 сентября. Будут избраны 90 депутатов Народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам, избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендуют свыше 3 тысяч кандидатов.
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Памфилова рассказала о досрочном голосовании
29 августа, 10:29
 
Донецкая Народная РеспубликаДонецкМариупольЕдиная РоссияСправедливая РоссияКПРФ
 
 
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