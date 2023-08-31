https://ria.ru/20230831/golosovanie-1893312789.html

На выборах в ДНР началось досрочное голосование

На выборах в ДНР началось досрочное голосование - РИА Новости, 31.08.2023

На выборах в ДНР началось досрочное голосование

Досрочное голосование в труднодоступных и удаленных районах началось на выборах в ДНР, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии республики. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T09:10

2023-08-31T09:10

2023-08-31T14:04

донецкая народная республика

донецк

мариуполь

единая россия

справедливая россия

кпрф

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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Досрочное голосование в труднодоступных и удаленных районах началось на выборах в ДНР, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии республики. "Голосование начинается в 9:00. Но на самом деле у нас по досрочному голосованию довольно немного избирательных участков участвует именно сегодня. Многие начинают завтра, многие послезавтра. Они выезжают на места, дают возможность людям проголосовать", - сказали в избиркоме. Ранее глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий сообщил, что досрочное голосование ориентировано прежде всего на жителей опасных районов, находящихся под обстрелами украинских военных. Досрочное голосование пройдёт в выездном формате. Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, досрочное голосование в труднодоступных районах пройдёт с 31 августа по 7 сентября. Будут избраны 90 депутатов Народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам, избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендуют свыше 3 тысяч кандидатов.

https://ria.ru/20230831/zaporozhe-1893308895.html

https://ria.ru/20230829/vybory-1892834613.html

донецкая народная республика

донецк

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, донецк, мариуполь, единая россия, справедливая россия, кпрф