Посол США в Японии выразил желание отведать морепродукты из Фукусимы
Посол США в Японии заявил, что очень ждет шанса отведать морепродукты в Фукусиме
© AFP 2023 / PHILIP FONGПосол США в Японии Рам Эмануэль на рыбном рынке во время визита в префектуру Фукусима. 31 августа 2023
Посол США в Японии Рам Эмануэль на рыбном рынке во время визита в префектуру Фукусима. 31 августа 2023
ТОКИО, 31 авг – РИА Новости. Посол США в Японии Рам Эмануэль, который должен в четверг совершить визит в префектуру Фукусима, заявил, что с нетерпением ждет возможности отведать местные морепродукты и купить знаменитые фукусимские персики.
«
"Мое возвращение в регион Фукусимы на этой неделе должно стать как дипломатической миссией, так и попыткой лично попытаться лучше понять способность к восстановлению… Я надеюсь лично увидеть тот прогресс, что был достигнут в Фукусиме, и послушать истории местных жителей о тех мерах, что были предприняты для обеспечения безопасности и благополучия людей", - написал дипломат в своей статье для японского издания "Никкэй".
Эмануэль также подчеркнул, что у него нет никаких сомнений в том, что "морепродукты, которые предстоит отведать, и истории, которые предстоит услышать", станут "отражением самоотверженности, упорства и достоинства, которые японцы проносят через свой путь".
"Я с нетерпением жду возможности насладиться свежими морепродуктами из Фукусимы и приобрести продукцию, особенно вкуснейшие персики из этого региона", - добавил он.
Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида и ряд членов кабинета министров отведали за обедом продукты морского промысла и сельского хозяйства из префектуры Фукусима, стремясь продемонстрировать безопасность товаров после начатого на прошлой неделе сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1".
Компания ТЕРСО 24 августа начала сброс океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
Начатый этап пробного сброса воды продлится 17 дней, в течение которых предполагается высвободить в океан 7800 кубических метров воды. Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей.
Несмотря на то, что TEPCO и японские власти утверждают, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретил импорт всей японской продукции морского промысла и усилил таможенный контроль других продуктов из Японии.