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Посол США в Японии выразил желание отведать морепродукты из Фукусимы - РИА Новости, 31.08.2023
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04:58 31.08.2023 (обновлено: 10:26 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/fukusima-1893299039.html
Посол США в Японии выразил желание отведать морепродукты из Фукусимы
Посол США в Японии выразил желание отведать морепродукты из Фукусимы - РИА Новости, 31.08.2023
Посол США в Японии выразил желание отведать морепродукты из Фукусимы
Посол США в Японии Рам Эмануэль, который должен в четверг совершить визит в префектуру Фукусима, заявил, что с нетерпением ждет возможности отведать местные... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T04:58
2023-08-31T10:26
фукусима (префектура)
япония
китай
фумио кисида
фукусима-1
терсо
tepco
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ТОКИО, 31 авг – РИА Новости. Посол США в Японии Рам Эмануэль, который должен в четверг совершить визит в префектуру Фукусима, заявил, что с нетерпением ждет возможности отведать местные морепродукты и купить знаменитые фукусимские персики. "Мое возвращение в регион Фукусимы на этой неделе должно стать как дипломатической миссией, так и попыткой лично попытаться лучше понять способность к восстановлению… Я надеюсь лично увидеть тот прогресс, что был достигнут в Фукусиме, и послушать истории местных жителей о тех мерах, что были предприняты для обеспечения безопасности и благополучия людей", - написал дипломат в своей статье для японского издания "Никкэй". Эмануэль также подчеркнул, что у него нет никаких сомнений в том, что "морепродукты, которые предстоит отведать, и истории, которые предстоит услышать", станут "отражением самоотверженности, упорства и достоинства, которые японцы проносят через свой путь". "Я с нетерпением жду возможности насладиться свежими морепродуктами из Фукусимы и приобрести продукцию, особенно вкуснейшие персики из этого региона", - добавил он. Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида и ряд членов кабинета министров отведали за обедом продукты морского промысла и сельского хозяйства из префектуры Фукусима, стремясь продемонстрировать безопасность товаров после начатого на прошлой неделе сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Компания ТЕРСО 24 августа начала сброс океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Начатый этап пробного сброса воды продлится 17 дней, в течение которых предполагается высвободить в океан 7800 кубических метров воды. Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. Несмотря на то, что TEPCO и японские власти утверждают, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретил импорт всей японской продукции морского промысла и усилил таможенный контроль других продуктов из Японии.
https://ria.ru/20230828/fukusima-1892772612.html
https://ria.ru/20230824/voda-1891891850.html
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фукусима (префектура), япония, китай, фумио кисида, фукусима-1, терсо, tepco, в мире
Фукусима (префектура), Япония, Китай, Фумио Кисида, Фукусима-1, ТЕРСО, TEPCO, В мире
Посол США в Японии выразил желание отведать морепродукты из Фукусимы

Посол США в Японии заявил, что очень ждет шанса отведать морепродукты в Фукусиме

© AFP 2023 / PHILIP FONGПосол США в Японии Рам Эмануэль на рыбном рынке во время визита в префектуру Фукусима. 31 августа 2023
Посол США в Японии Рам Эмануэль на рыбном рынке во время визита в префектуру Фукусима. 31 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AFP 2023 / PHILIP FONG
Посол США в Японии Рам Эмануэль на рыбном рынке во время визита в префектуру Фукусима. 31 августа 2023
Читать ria.ru в
ТОКИО, 31 авг – РИА Новости. Посол США в Японии Рам Эмануэль, который должен в четверг совершить визит в префектуру Фукусима, заявил, что с нетерпением ждет возможности отведать местные морепродукты и купить знаменитые фукусимские персики.
«
"Мое возвращение в регион Фукусимы на этой неделе должно стать как дипломатической миссией, так и попыткой лично попытаться лучше понять способность к восстановлению… Я надеюсь лично увидеть тот прогресс, что был достигнут в Фукусиме, и послушать истории местных жителей о тех мерах, что были предприняты для обеспечения безопасности и благополучия людей", - написал дипломат в своей статье для японского издания "Никкэй".
Эмануэль также подчеркнул, что у него нет никаких сомнений в том, что "морепродукты, которые предстоит отведать, и истории, которые предстоит услышать", станут "отражением самоотверженности, упорства и достоинства, которые японцы проносят через свой путь".
"Я с нетерпением жду возможности насладиться свежими морепродуктами из Фукусимы и приобрести продукцию, особенно вкуснейшие персики из этого региона", - добавил он.
Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида и ряд членов кабинета министров отведали за обедом продукты морского промысла и сельского хозяйства из префектуры Фукусима, стремясь продемонстрировать безопасность товаров после начатого на прошлой неделе сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1".
Журналисты недалеко от атомной электростанции Фукусима-1 после начала сброса воды в океан - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Захарова указала на молчание экологов по вопросу сброса воды с "Фукусимы"
28 августа, 19:33
Компания ТЕРСО 24 августа начала сброс океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
Начатый этап пробного сброса воды продлится 17 дней, в течение которых предполагается высвободить в океан 7800 кубических метров воды. Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей.
Несмотря на то, что TEPCO и японские власти утверждают, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретил импорт всей японской продукции морского промысла и усилил таможенный контроль других продуктов из Японии.
Вид атомной электростанции Фукусима-1 после начала сброса воды в океан. 24 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Эксперт рассказал об опасности сброса воды с "Фукусимы" для соседних стран
24 августа, 08:57
 
Фукусима (префектура)ЯпонияКитайФумио КисидаФукусима-1ТЕРСОTEPCOВ мире
 
 
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