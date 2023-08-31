https://ria.ru/20230831/frg-1893304349.html
Правящие элиты ФРГ под ударом: во власть рвется "сталинистка"
Правящие элиты ФРГ под ударом: во власть рвется "сталинистка" - РИА Новости, 31.08.2023
Правящие элиты ФРГ под ударом: во власть рвется "сталинистка"
Этой осенью в Германии появится новая партия, которая станет претендовать на власть. В числе главных пунктов ее программы будет отказ от поддержки Украины и... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T08:00
2023-08-31T08:00
2023-08-31T16:21
аналитика
германия
россия
украина
сара вагенкнехт
оскар лафонтен
анналена бербок
бундестаг германии
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893315417_422:309:3514:2048_1920x0_80_0_0_11ab4a77ffd83a14fd1b31e48f97e081.jpg
Этой осенью в Германии появится новая партия, которая станет претендовать на власть. В числе главных пунктов ее программы будет отказ от поддержки Украины и снятие санкций с России. А возглавит эту почти революционную силу депутат бундестага Сара Вагенкнехт, известная в узких кругах как "сталинистка".Это вероятное, но пока не гарантированное развитие событий. Правящая элита ФРГ землю есть готова, лишь бы избавиться от Вагенкнехт и не наблюдать за тем, как женщина с "неприемлемыми взглядами" отбирает у них избирателей.Потому против нарождающейся силы могут применить другую силу — грубую. Если же постесняются, новая партия будет такой, как сказано выше — популярной, антинатовской, антиукраинской и антиконфронтационной по отношению к России.Такая партия в Германии вроде бы уже есть — правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ). Но сила Вагенкнехт будет представлять левый спектр — с классовой борьбой и требованиями демонтировать капитализм. Для родины Карла Маркса это совсем не экзотика, более того, формально это место в Германии уже занято партией "Левые", депутатом от которой и числится Вагенкнехт. Но Вагенкнехт на взлете, а "Левые" умирают.Структурно "Левые" вправе считаться наследниками правящей партии ГДР и лично товарища Хонеккера. Но в современном виде их учредили в 2007-м стараниями Оскара Лафонтена — бывшего лидера социал-демократов (партия канцлера Олафа Шольца), который претендовал на пост главы правительства после объединения Германии, но проиграл выборы ее объединителю — Гельмуту Колю, а после уступил бразды партийного правления Герхарду Шредеру.Сейчас Лафонтену 79 лет, из них 14 он на политической пенсии, но о нем продолжают помнить благодаря многочисленным интервью, которые приятно почитать и русскому человеку. В них Лафонтен обвиняет США в намеренном разжигании конфликта на Украине, который, по его мнению, стал их способом разрушить торгово-промышленную кооперацию Германии и России и тем самым ослабить обе страны.Вагенкнехт сделала карьеру в руководстве "Левых" уже после ухода Лафонтена на пенсию, дослужившись до постов лидера фракции в бундестаге и сопредседателя партии. Но это в прошлом. Яркий публицист с друзьями в СМИ и культурной среде Германии была уже рядовым депутатом, когда вдруг стала "звездой". Точнее, "звездой" ее сделали действия правительства, обрубившего связи с РФ и отправившего "Леопарды" в ВСУ.Большинство акций протеста в Германии после начала СВО были посвящены санкциям и оружейным поставкам. А Вагенкнехт выступала иногда как организатор протестов, иногда просто как спикер со стороны недовольных. Так сложилось, потому что основной "мотор" этих акций — АдГ — друзей в СМИ не имеет и считается "нерукоподаваемой". В отличие от Вагенкнехт.До февраля 2022 года "Левые" придерживались того же мнения об антироссийских санкциях, что и АдГ, но сотрудничество между ними было немыслимым: "Левые" для "Альтернативы" — коммунистические радикалы, "Альтернатива" для "Левых" — недобитые фашисты. После февраля преемники Хонеккера раскололись по русско-украинскому вопросу (на этом фоне из партии вышел ее основатель Лафонтен), а их сотрудничество с АдГ стало реальностью на примере Вагенкнехт.Ее звездный час — прошлогоднее сентябрьское выступление в бундестаге, в котором она обвинила власти в ведении экономической войны против РФ во вред Германии. Той речи аплодировали во фракции АдГ, но только частично — "Левые". Возмущенная (и большая) половина поставила вопрос об исключении Ваганкнехт из партии.Она держалась, благо к возмущениям товарищей давно привыкла — ее всегда считали проблемной и неуживчивой, критикуя сперва за "сталинизм" в исторических оценках, потом за радикально левый уклон, теперь за "выгодную для России позицию". Есть у нее и другие разногласия с руководством "Левых". Вагенкнехт скептически относится к "новой этике" с триадой ЛГБТ-BLM-феминизм (потому что отвлекает от классовой борьбы), к бесконтрольной миграции (потому что поощряет капиталистическую эксплуатацию и отнимает места у местных рабочих) и зеленой политике а-ля Грета Тунберг (потому что затратна для малоимущих).А во внешних делах Вагенкнехт поддерживает взгляды Лафонтена. Поэтому ее можно назвать антиподом главы МИД Анналены Бербок, риторику которой в адрес России тот же Лафонтен называл "нацистской". Какой вопрос ни бери, если одна фрау будет за, то другая — категорически против.Сейчас расклад такой, что Вагенкнехт входит в тройку самых популярных политиков Германии с рейтингом одобрения за 40 процентов, тогда как Бербок и Шольц не входят даже в десятку. Ее не созданной пока партии опросы сулят до 20 процентов голосов, а в ряде земель, где выборы пройдут уже в следующем году (например, в Тюрингии), — до 25 процентов и первое место.В то же время рейтинг "Левых" замерз на отметке пять процентов (порог для прохождения в бундестаг), а в последние месяцы опустился до четырех процентов. Это единственная крупная оппозиционная партия, популярность которой на фоне провалов правительства не растет, а падает. И когда Вагенкнехт в начале лета объявила о том, что больше не будет баллотироваться от "Левых", повис вопрос, что первично: что перспективный политик сбрасывает непопулярную партию как балласт или что "Левые" все-таки выдавили Вагенкнехт себе на погибель?Сомнительно, что без своей "звезды" они смогут претендовать на фракцию в бундестаге. Тем более что в партию Вагенкнехт перейдут многие авторитетные в левой среде деятели, включая Лафонтена. Ему-то вообще деться некуда, ведь он муж Вагенкнехт.К слову, ее предыдущий муж — публицист Ральф Нимейер — после начала СВО покинул Германию и объявил себя "главой правительства в изгнании", которое "готово к переговорам с Россией". То есть личность он тоже примечательная, но недостаточно серьезная.А Вагенкнехт — это серьезно. И дилемма перед германской элитой стоит серьезная: или сразу давить новую силу сапожищами, или сперва позволить ей похоронить контрэлитных "Левых" и увести избирателей от АдГ, рост влияния которой пока считается в Германии главной политической проблемой.
https://ria.ru/20230825/berbok-1892122541.html
https://ria.ru/20230821/styd-1891189640.html
https://ria.ru/20230826/ukraina-1892324087.html
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
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Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893315417_783:0:3514:2048_1920x0_80_0_0_4a2e12fb1c0ed2e77fa69e1cf4ddfea8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
аналитика, германия, россия, украина, сара вагенкнехт, оскар лафонтен, анналена бербок, бундестаг германии, вооруженные силы украины
Аналитика, Германия, Россия, Украина, Сара Вагенкнехт, Оскар Лафонтен, Анналена Бербок, Бундестаг Германии, Вооруженные силы Украины
Этой осенью в Германии появится новая партия, которая станет претендовать на власть. В числе главных пунктов ее программы будет отказ от поддержки Украины и снятие санкций с России. А возглавит эту почти революционную силу депутат бундестага Сара Вагенкнехт, известная в узких кругах как "сталинистка".
Это вероятное, но пока не гарантированное развитие событий. Правящая элита ФРГ землю есть готова, лишь бы избавиться от Вагенкнехт и не наблюдать за тем, как женщина с "неприемлемыми взглядами" отбирает у них избирателей.
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Потому против нарождающейся силы могут применить другую силу — грубую. Если же постесняются, новая партия будет такой, как сказано выше — популярной, антинатовской, антиукраинской и антиконфронтационной по отношению к России.
Такая партия в Германии вроде бы уже есть — правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ). Но сила Вагенкнехт будет представлять левый спектр — с классовой борьбой и требованиями демонтировать капитализм. Для родины Карла Маркса
это совсем не экзотика, более того, формально это место в Германии уже занято партией "Левые", депутатом от которой и числится Вагенкнехт. Но Вагенкнехт на взлете, а "Левые" умирают.
Структурно "Левые" вправе считаться наследниками правящей партии ГДР и лично товарища Хонеккера. Но в современном виде их учредили в 2007-м стараниями Оскара Лафонтена
— бывшего лидера социал-демократов (партия канцлера Олафа Шольца
), который претендовал на пост главы правительства после объединения Германии, но проиграл выборы ее объединителю — Гельмуту Колю
, а после уступил бразды партийного правления Герхарду Шредеру
.
Сейчас Лафонтену 79 лет, из них 14 он на политической пенсии, но о нем продолжают помнить благодаря многочисленным интервью, которые приятно почитать и русскому человеку. В них Лафонтен обвиняет США
в намеренном разжигании конфликта на Украине, который, по его мнению, стал их способом разрушить торгово-промышленную кооперацию Германии и России и тем самым ослабить обе страны.
Вагенкнехт сделала карьеру в руководстве "Левых" уже после ухода Лафонтена на пенсию, дослужившись до постов лидера фракции в бундестаге и сопредседателя партии. Но это в прошлом. Яркий публицист с друзьями в СМИ и культурной среде Германии была уже рядовым депутатом, когда вдруг стала "звездой". Точнее, "звездой" ее сделали действия правительства, обрубившего связи с РФ и отправившего "Леопарды" в ВСУ
.
Большинство акций протеста в Германии после начала СВО были посвящены санкциям и оружейным поставкам. А Вагенкнехт выступала иногда как организатор протестов, иногда просто как спикер со стороны недовольных. Так сложилось, потому что основной "мотор" этих акций — АдГ — друзей в СМИ не имеет и считается "нерукоподаваемой". В отличие от Вагенкнехт.
До февраля 2022 года "Левые" придерживались того же мнения об антироссийских санкциях, что и АдГ, но сотрудничество между ними было немыслимым: "Левые" для "Альтернативы" — коммунистические радикалы, "Альтернатива" для "Левых" — недобитые фашисты. После февраля преемники Хонеккера раскололись по русско-украинскому вопросу (на этом фоне из партии вышел ее основатель Лафонтен), а их сотрудничество с АдГ стало реальностью на примере Вагенкнехт.
Ее звездный час — прошлогоднее сентябрьское выступление в бундестаге, в котором она обвинила власти в ведении экономической войны против РФ во вред Германии. Той речи аплодировали во фракции АдГ, но только частично — "Левые". Возмущенная (и большая) половина поставила вопрос об исключении Ваганкнехт из партии.
Она держалась, благо к возмущениям товарищей давно привыкла — ее всегда считали проблемной и неуживчивой, критикуя сперва за "сталинизм" в исторических оценках, потом за радикально левый уклон, теперь за "выгодную для России позицию". Есть у нее и другие разногласия с руководством "Левых". Вагенкнехт скептически относится к "новой этике" с триадой ЛГБТ-BLM-феминизм (потому что отвлекает от классовой борьбы), к бесконтрольной миграции (потому что поощряет капиталистическую эксплуатацию и отнимает места у местных рабочих) и зеленой политике а-ля Грета Тунберг
(потому что затратна для малоимущих).
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А во внешних делах Вагенкнехт поддерживает взгляды Лафонтена. Поэтому ее можно назвать антиподом главы МИД Анналены Бербок, риторику
которой в адрес России тот же Лафонтен называл "нацистской". Какой вопрос ни бери, если одна фрау будет за, то другая — категорически против.
Сейчас расклад такой, что Вагенкнехт входит в тройку самых популярных политиков Германии с рейтингом одобрения за 40 процентов, тогда как Бербок и Шольц не входят даже в десятку. Ее не созданной пока партии опросы сулят до 20 процентов голосов, а в ряде земель, где выборы пройдут уже в следующем году (например, в Тюрингии
), — до 25 процентов и первое место.
В то же время рейтинг "Левых" замерз на отметке пять процентов (порог для прохождения в бундестаг), а в последние месяцы опустился до четырех процентов. Это единственная крупная оппозиционная партия, популярность которой на фоне провалов правительства не растет, а падает. И когда Вагенкнехт в начале лета объявила о том, что больше не будет баллотироваться от "Левых", повис вопрос, что первично: что перспективный политик сбрасывает непопулярную партию как балласт или что "Левые" все-таки выдавили Вагенкнехт себе на погибель?
Сомнительно, что без своей "звезды" они смогут претендовать на фракцию в бундестаге. Тем более что в партию Вагенкнехт перейдут многие авторитетные в левой среде деятели, включая Лафонтена. Ему-то вообще деться некуда, ведь он муж Вагенкнехт.
К слову, ее предыдущий муж — публицист Ральф Нимейер — после начала СВО покинул Германию и объявил себя "главой правительства в изгнании", которое "готово к переговорам с Россией". То есть личность он тоже примечательная, но недостаточно серьезная.
А Вагенкнехт — это серьезно. И дилемма перед германской элитой стоит серьезная: или сразу давить новую силу сапожищами, или сперва позволить ей похоронить контрэлитных "Левых" и увести избирателей от АдГ, рост влияния которой пока считается в Германии главной политической проблемой.
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