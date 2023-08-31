https://ria.ru/20230831/frg-1893304349.html

Правящие элиты ФРГ под ударом: во власть рвется "сталинистка"

Правящие элиты ФРГ под ударом: во власть рвется "сталинистка" - РИА Новости, 31.08.2023

Правящие элиты ФРГ под ударом: во власть рвется "сталинистка"

Этой осенью в Германии появится новая партия, которая станет претендовать на власть. В числе главных пунктов ее программы будет отказ от поддержки Украины и... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T08:00

2023-08-31T08:00

2023-08-31T16:21

аналитика

германия

россия

украина

сара вагенкнехт

оскар лафонтен

анналена бербок

бундестаг германии

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Этой осенью в Германии появится новая партия, которая станет претендовать на власть. В числе главных пунктов ее программы будет отказ от поддержки Украины и снятие санкций с России. А возглавит эту почти революционную силу депутат бундестага Сара Вагенкнехт, известная в узких кругах как "сталинистка".Это вероятное, но пока не гарантированное развитие событий. Правящая элита ФРГ землю есть готова, лишь бы избавиться от Вагенкнехт и не наблюдать за тем, как женщина с "неприемлемыми взглядами" отбирает у них избирателей.Потому против нарождающейся силы могут применить другую силу — грубую. Если же постесняются, новая партия будет такой, как сказано выше — популярной, антинатовской, антиукраинской и антиконфронтационной по отношению к России.Такая партия в Германии вроде бы уже есть — правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ). Но сила Вагенкнехт будет представлять левый спектр — с классовой борьбой и требованиями демонтировать капитализм. Для родины Карла Маркса это совсем не экзотика, более того, формально это место в Германии уже занято партией "Левые", депутатом от которой и числится Вагенкнехт. Но Вагенкнехт на взлете, а "Левые" умирают.Структурно "Левые" вправе считаться наследниками правящей партии ГДР и лично товарища Хонеккера. Но в современном виде их учредили в 2007-м стараниями Оскара Лафонтена — бывшего лидера социал-демократов (партия канцлера Олафа Шольца), который претендовал на пост главы правительства после объединения Германии, но проиграл выборы ее объединителю — Гельмуту Колю, а после уступил бразды партийного правления Герхарду Шредеру.Сейчас Лафонтену 79 лет, из них 14 он на политической пенсии, но о нем продолжают помнить благодаря многочисленным интервью, которые приятно почитать и русскому человеку. В них Лафонтен обвиняет США в намеренном разжигании конфликта на Украине, который, по его мнению, стал их способом разрушить торгово-промышленную кооперацию Германии и России и тем самым ослабить обе страны.Вагенкнехт сделала карьеру в руководстве "Левых" уже после ухода Лафонтена на пенсию, дослужившись до постов лидера фракции в бундестаге и сопредседателя партии. Но это в прошлом. Яркий публицист с друзьями в СМИ и культурной среде Германии была уже рядовым депутатом, когда вдруг стала "звездой". Точнее, "звездой" ее сделали действия правительства, обрубившего связи с РФ и отправившего "Леопарды" в ВСУ.Большинство акций протеста в Германии после начала СВО были посвящены санкциям и оружейным поставкам. А Вагенкнехт выступала иногда как организатор протестов, иногда просто как спикер со стороны недовольных. Так сложилось, потому что основной "мотор" этих акций — АдГ — друзей в СМИ не имеет и считается "нерукоподаваемой". В отличие от Вагенкнехт.До февраля 2022 года "Левые" придерживались того же мнения об антироссийских санкциях, что и АдГ, но сотрудничество между ними было немыслимым: "Левые" для "Альтернативы" — коммунистические радикалы, "Альтернатива" для "Левых" — недобитые фашисты. После февраля преемники Хонеккера раскололись по русско-украинскому вопросу (на этом фоне из партии вышел ее основатель Лафонтен), а их сотрудничество с АдГ стало реальностью на примере Вагенкнехт.Ее звездный час — прошлогоднее сентябрьское выступление в бундестаге, в котором она обвинила власти в ведении экономической войны против РФ во вред Германии. Той речи аплодировали во фракции АдГ, но только частично — "Левые". Возмущенная (и большая) половина поставила вопрос об исключении Ваганкнехт из партии.Она держалась, благо к возмущениям товарищей давно привыкла — ее всегда считали проблемной и неуживчивой, критикуя сперва за "сталинизм" в исторических оценках, потом за радикально левый уклон, теперь за "выгодную для России позицию". Есть у нее и другие разногласия с руководством "Левых". Вагенкнехт скептически относится к "новой этике" с триадой ЛГБТ-BLM-феминизм (потому что отвлекает от классовой борьбы), к бесконтрольной миграции (потому что поощряет капиталистическую эксплуатацию и отнимает места у местных рабочих) и зеленой политике а-ля Грета Тунберг (потому что затратна для малоимущих).А во внешних делах Вагенкнехт поддерживает взгляды Лафонтена. Поэтому ее можно назвать антиподом главы МИД Анналены Бербок, риторику которой в адрес России тот же Лафонтен называл "нацистской". Какой вопрос ни бери, если одна фрау будет за, то другая — категорически против.Сейчас расклад такой, что Вагенкнехт входит в тройку самых популярных политиков Германии с рейтингом одобрения за 40 процентов, тогда как Бербок и Шольц не входят даже в десятку. Ее не созданной пока партии опросы сулят до 20 процентов голосов, а в ряде земель, где выборы пройдут уже в следующем году (например, в Тюрингии), — до 25 процентов и первое место.В то же время рейтинг "Левых" замерз на отметке пять процентов (порог для прохождения в бундестаг), а в последние месяцы опустился до четырех процентов. Это единственная крупная оппозиционная партия, популярность которой на фоне провалов правительства не растет, а падает. И когда Вагенкнехт в начале лета объявила о том, что больше не будет баллотироваться от "Левых", повис вопрос, что первично: что перспективный политик сбрасывает непопулярную партию как балласт или что "Левые" все-таки выдавили Вагенкнехт себе на погибель?Сомнительно, что без своей "звезды" они смогут претендовать на фракцию в бундестаге. Тем более что в партию Вагенкнехт перейдут многие авторитетные в левой среде деятели, включая Лафонтена. Ему-то вообще деться некуда, ведь он муж Вагенкнехт.К слову, ее предыдущий муж — публицист Ральф Нимейер — после начала СВО покинул Германию и объявил себя "главой правительства в изгнании", которое "готово к переговорам с Россией". То есть личность он тоже примечательная, но недостаточно серьезная.А Вагенкнехт — это серьезно. И дилемма перед германской элитой стоит серьезная: или сразу давить новую силу сапожищами, или сперва позволить ей похоронить контрэлитных "Левых" и увести избирателей от АдГ, рост влияния которой пока считается в Германии главной политической проблемой.

https://ria.ru/20230825/berbok-1892122541.html

https://ria.ru/20230821/styd-1891189640.html

https://ria.ru/20230826/ukraina-1892324087.html

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

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аналитика, германия, россия, украина, сара вагенкнехт, оскар лафонтен, анналена бербок, бундестаг германии, вооруженные силы украины