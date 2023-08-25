https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html

Санкции сработали: Анналена Бербок снова ошиблась

Санкции сработали: Анналена Бербок снова ошиблась - РИА Новости, 26.08.2023

Санкции сработали: Анналена Бербок снова ошиблась

В 2017 году австралийские ученые получили Шнобелевскую премию по экономике за исследование о том, есть ли связь между везением человека в азартных играх и его... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-25T08:18

2023-08-25T08:18

2023-08-26T08:29

аналитика

санкции

санкции в отношении россии

германия

анналена бербок

россия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892138011_0:224:2902:1856_1920x0_80_0_0_73c61acd0b5fbd4c595d40a913b0af04.jpg

В 2017 году австралийские ученые получили Шнобелевскую премию по экономике за исследование о том, есть ли связь между везением человека в азартных играх и его готовностью подержать на руках крокодила. Четыре года спустя издевательскую награду присудили французу за теорию, что толстые политики в постсоветских странах берут взятки чаще, чем худые.Возможно, теперь пришла пора выделить немцев, конкретно — главу МИД ФРГ Анналену Бербок, которая совершила историческое для своей родины открытие: введенные против России санкции не сработали, потому что "логика демократических стран не действует в автократических странах".Крику "приз в студию!" в данном случае может помешать только одно обстоятельство: Бербок ошиблась в выводах. Санкции сработали. И фрау министр должна была это заметить.За июнь спад промышленного производства ФРГ составил 1,3%. За год количество заявлений о банкротстве местных предприятий увеличилось на 19%. Германская экономика сокращается третий квартал подряд и станет в мире единственной из крупных, кто в 2023-м переживает падение."Глубокая рецессия", "мрачные перспективы на будущее", "больной человек Европы", "постепенное превращение в музей промышленности и технологий", — такими словами британский журнал The Economist описывает ситуацию в немецком народном хозяйстве.Туда же — рост цен на еду и электроэнергию. Его в Германии почти все заметили, должна была заметить и Бербок. Как и то, что "предпосылки для оживления экономики и ее перехода к активному росту в среднесрочной перспективе отсутствуют". Ведь это вердикт Министерства экономики ФРГ — части того же правительства, в которое входит и сама Бербок.Причин для этих проблем много. Помимо прочего, это прямые и косвенные последствия тех санкций, которые Берлин ввел против России — важного экономического партнера ФРГ с начала 1970-х годов, когда была заключена рекордная для нашей страны на тот момент внешнеторговая сделка, известная как "газ в обмен на трубы". Так что санкции работают.Бербок ошибается и в более мягкой формулировке, которую допустила в том же интервью: "санкции работают не так, как надо". Они работают как надо. Вопрос, кому именно надо."Исконные интересы США на протяжении столетий, во время Первой, Второй и холодной мировых войн, всегда концентрировались на отношениях между Россией и Германией. Потому что они, объединившись, являются единственной силой, представляющей для США жизненно важную угрозу. И наша главная задача была в том, чтобы не допустить их союза".Этот тезис из лекции Джорджа Фридмана — директора частного разведывательного агентства Stratfor, которое еще называют "теневым ЦРУ". В 2015 году она наделала немало шума. В 2023 году стало очевидно, что американцы свою задачу выполнили.Санкционный конфликт с Россией обошелся Германии в десятки миллиардов евро прямых потерь и упущенной прибыли. Создал зависимость от американского СПГ, который заведомо дороже российского трубопроводного газа. Лишил Берлин пространства для политического маневра, разрушив его связи с Москвой.Все эти последствия были в деталях предсказаны и российскими, и германскими экспертами из тех, кто осторожно пытался возражать против политики стрельбы в собственные ноги. Бербок была из тех, кто подносил патроны наиболее активно.Сейчас она оправдывается, что в случае с Россией результат не оправдывает ожиданий, хотя училась на политолога и должна была знать и про откровения Фридмана, и про то, что для США санкции остаются способом добиться политических целей только в случае с небольшими странами, потому что только в их случае такое работает. Югославию Милошевича заставили отказаться от поддержки сербов в Хорватии и Боснии, но Иран, КНДР и даже Куба оказались слишком велики, чтобы санкции сработали "как надо".В случае с большими и богатыми державами санкции являются не столько оружием, сколько принятым в США способом регулирования внешнеторговой деятельности. Поэтому повод для их введения и исполнения может быть чисто формальным. Знаменитая в свое время "поправка Джексона-Вэника", расставившая барьеры на международном рынке, вводилась как мера против советского правительства, препятствовавшего выезду евреев в Израиль. В отношении Украины она действовала до 2006 года, в отношении России на шесть лет дольше, когда уже все успели забыть не только про ограничения на выезд, но и про советское правительство.Случай Германии выделяется, поскольку немцы, по сути, наложили санкции сами на себя, что и демонстрирует нынешнее состояние их экономики. Результат соответствует и методу, и замыслу, просто Бербок этого не осознает, несмотря должность. Но и проблема, к сожалению, не в ней.Бербок можно считать особым и непоказательным для ФРГ случаем. Она способна претендовать на "шнобелевку" не только по экономике, но и по многим другим наукам. Например, по геометрии благодаря предложению к президенту России "развернуть политику на 360 градусов", или по географии: в числе последних открытий фрау министра — то, что ВС России "установили на Украине минные поля размером с Западную Германию".Только ни другие партии, входящие в правящую коалицию ФРГ, ни "легальная" оппозиция в лице блока ХДС-ХСС не предлагают в отношении России и Украины другой политики. Не одна лишь Бербок, а вся элита главной экономики еврозоны продолжает играть в эту азартную игру, считая, будто объятия с американским крокодилом все-таки принесут удачу.

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

https://ria.ru/20230825/berbok-1892122541.html

https://ria.ru/20230822/ekonomika-1891384175.html

https://ria.ru/20230805/zapad-1888266368.html

https://ria.ru/20230818/nemtsy-1890728015.html

https://ria.ru/20230812/germaniya-1889672642.html

https://ria.ru/20230825/germaniya-1892115563.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

аналитика, санкции, санкции в отношении россии, германия, анналена бербок, россия, евросоюз