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Китай подтвердил проведение форума "Один пояс, один путь" в Пекине - РИА Новости, 31.08.2023
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11:32 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/forum-1893347719.html
Китай подтвердил проведение форума "Один пояс, один путь" в Пекине
Китай подтвердил проведение форума "Один пояс, один путь" в Пекине - РИА Новости, 31.08.2023
Китай подтвердил проведение форума "Один пояс, один путь" в Пекине
Третий международный форум "Один пояс, один путь" состоится в октябре в Пекине, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:32
2023-08-31T11:32
в мире
китай
пекин
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ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Третий международный форум "Один пояс, один путь" состоится в октябре в Пекине, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "В октябре этого года Китай проведет в Пекине третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь", - сказал дипломат. Ван Вэньбинь отметил, что Китай поддерживает связь со всеми сторонами по вопросам подготовки к саммиту и своевременно опубликует соответствующую информацию. Ранее помощник российского президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин получил приглашение посетить Китай и намерен это сделать в октябре, когда состоится форум. "Один пояс, один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
https://ria.ru/20230812/forum-1889750554.html
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в мире, китай, пекин
В мире, Китай, Пекин
Китай подтвердил проведение форума "Один пояс, один путь" в Пекине

Китай подтвердил проведение форума "Один пояс, один путь" в октябре в Пекине

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на центр Пекина
Вид на центр Пекина - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Третий международный форум "Один пояс, один путь" состоится в октябре в Пекине, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"В октябре этого года Китай проведет в Пекине третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь", - сказал дипломат.
Ван Вэньбинь отметил, что Китай поддерживает связь со всеми сторонами по вопросам подготовки к саммиту и своевременно опубликует соответствующую информацию.
Ранее помощник российского президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин получил приглашение посетить Китай и намерен это сделать в октябре, когда состоится форум.
"Один пояс, один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
Флаги Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
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12 августа, 21:16
 
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