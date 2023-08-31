https://ria.ru/20230831/forum-1893347719.html

Китай подтвердил проведение форума "Один пояс, один путь" в Пекине

Китай подтвердил проведение форума "Один пояс, один путь" в Пекине - РИА Новости, 31.08.2023

Китай подтвердил проведение форума "Один пояс, один путь" в Пекине

Третий международный форум "Один пояс, один путь" состоится в октябре в Пекине, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T11:32

2023-08-31T11:32

2023-08-31T11:32

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ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Третий международный форум "Один пояс, один путь" состоится в октябре в Пекине, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "В октябре этого года Китай проведет в Пекине третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь", - сказал дипломат. Ван Вэньбинь отметил, что Китай поддерживает связь со всеми сторонами по вопросам подготовки к саммиту и своевременно опубликует соответствующую информацию. Ранее помощник российского президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин получил приглашение посетить Китай и намерен это сделать в октябре, когда состоится форум. "Один пояс, один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

https://ria.ru/20230812/forum-1889750554.html

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пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, пекин