https://ria.ru/20230831/forum-1893347719.html
Китай подтвердил проведение форума "Один пояс, один путь" в Пекине
Китай подтвердил проведение форума "Один пояс, один путь" в Пекине - РИА Новости, 31.08.2023
Китай подтвердил проведение форума "Один пояс, один путь" в Пекине
Третий международный форум "Один пояс, один путь" состоится в октябре в Пекине, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:32
2023-08-31T11:32
2023-08-31T11:32
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ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Третий международный форум "Один пояс, один путь" состоится в октябре в Пекине, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "В октябре этого года Китай проведет в Пекине третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь", - сказал дипломат. Ван Вэньбинь отметил, что Китай поддерживает связь со всеми сторонами по вопросам подготовки к саммиту и своевременно опубликует соответствующую информацию. Ранее помощник российского президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин получил приглашение посетить Китай и намерен это сделать в октябре, когда состоится форум. "Один пояс, один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
https://ria.ru/20230812/forum-1889750554.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, пекин
Китай подтвердил проведение форума "Один пояс, один путь" в Пекине
Китай подтвердил проведение форума "Один пояс, один путь" в октябре в Пекине
ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Третий международный форум "Один пояс, один путь" состоится в октябре в Пекине, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"В октябре этого года Китай проведет в Пекине третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь", - сказал дипломат.
Ван Вэньбинь отметил, что Китай поддерживает связь со всеми сторонами по вопросам подготовки к саммиту и своевременно опубликует соответствующую информацию.
Ранее помощник российского президента РФ
по международным делам Юрий Ушаков
сообщил, что Владимир Путин
получил приглашение посетить Китай и намерен это сделать в октябре, когда состоится форум.
"Один пояс, один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии
, Европы
и Африки
, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
СМИ: Китай не пригласил глав нескольких стран Запада на форум "Пояс и путь"