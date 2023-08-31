https://ria.ru/20230831/erdogan-1893494541.html

Эрдоган заявил, что Турция сохранит независимый курс

Эрдоган заявил, что Турция сохранит независимый курс - РИА Новости, 31.08.2023

Эрдоган заявил, что Турция сохранит независимый курс

Турция, несмотря на давление, будет придерживаться независимого курса и не станет гоняться за приключениями, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, слова РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T19:18

2023-08-31T19:18

2023-08-31T19:18

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 31 авг - РИА Новости. Турция, несмотря на давление, будет придерживаться независимого курса и не станет гоняться за приключениями, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводит агентство Anadolu. Турецкий лидер выступил в четверг на церемонии вручения дипломов и штандартов Военно-морской академии. "В условиях растущего хаоса и неопределенности Турция заявляет о себе своими военными, дипломатическими, экономическими и политическими достижениями", - заявил Эрдоган.Президент Турции добавил, что его страна, несмотря на давление, будет придерживаться независимого курса и не станет "гоняться за ненужными приключениями".

https://ria.ru/20230830/buduschee-1893005692.html

турция

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган