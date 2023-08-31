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Эрдоган заявил, что Турция сохранит независимый курс - РИА Новости, 31.08.2023
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19:18 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/erdogan-1893494541.html
Эрдоган заявил, что Турция сохранит независимый курс
Эрдоган заявил, что Турция сохранит независимый курс - РИА Новости, 31.08.2023
Эрдоган заявил, что Турция сохранит независимый курс
Турция, несмотря на давление, будет придерживаться независимого курса и не станет гоняться за приключениями, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, слова РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T19:18
2023-08-31T19:18
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 31 авг - РИА Новости. Турция, несмотря на давление, будет придерживаться независимого курса и не станет гоняться за приключениями, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводит агентство Anadolu. Турецкий лидер выступил в четверг на церемонии вручения дипломов и штандартов Военно-морской академии. &quot;В условиях растущего хаоса и неопределенности Турция заявляет о себе своими военными, дипломатическими, экономическими и политическими достижениями&quot;, - заявил Эрдоган.Президент Турции добавил, что его страна, несмотря на давление, будет придерживаться независимого курса и не станет "гоняться за ненужными приключениями".
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что Турция сохранит независимый курс

Эрдоган: Турция сохранит независимый курс и не станет гоняться за приключениями

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип
Президент Турции Реджеп Тайип - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип. Архивное фото
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АНКАРА, 31 авг - РИА Новости. Турция, несмотря на давление, будет придерживаться независимого курса и не станет гоняться за приключениями, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводит агентство Anadolu.
Турецкий лидер выступил в четверг на церемонии вручения дипломов и штандартов Военно-морской академии.
«

"В условиях растущего хаоса и неопределенности Турция заявляет о себе своими военными, дипломатическими, экономическими и политическими достижениями", - заявил Эрдоган.

Президент Турции добавил, что его страна, несмотря на давление, будет придерживаться независимого курса и не станет "гоняться за ненужными приключениями".
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