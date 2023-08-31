Рейтинг@Mail.ru
Украина может попросить об экстрадиции выехавших по поддельным документам - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:07 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/ekstraditsiya-1893522256.html
Украина может попросить об экстрадиции выехавших по поддельным документам
Украина может попросить об экстрадиции выехавших по поддельным документам - РИА Новости, 31.08.2023
Украина может попросить об экстрадиции выехавших по поддельным документам
Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что добраться до уклонистов, которые выехали c Украины по поддельным документам,... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T23:07
2023-08-31T23:07
в мире
украина
здоровье - общество
владимир зеленский
давид арахамия
федор вениславский
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598125_15:0:2839:1588_1920x0_80_0_0_b85cc239d9d47cf661aeacea3454dffc.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что добраться до уклонистов, которые выехали c Украины по поддельным документам, сейчас нет возможности, но правоохранительные органы могут обратиться в другие страны с запросом об их экстрадиции. Владимир Зеленский 30 августа заявил, что на заседании совета нацбезопасности и обороны принято решение устроить комплексную проверку обоснованности решений военно-врачебных комиссий по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что представители правоохранительных органов проверят подлинность тысяч справок о непригодности к службе в армии, выданных призывникам военно-врачебными комиссиями. "Есть вопрос как привлекать людей, которые, используя поддельные документы, выехали за границу. До них добраться прямо сейчас нет возможности. Но по действующему законодательству, у нас усилилось направление международно-правовой помощи и в любой стране мира наши правоохранительные органы могут прийти и сделать запрос на экстрадицию таких людей и привезти на Украину", - сказал Арахамия в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, на проверку обоснованности решений военно-врачебных комиссий потребуется больше года. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230825/ukraina-1892327882.html
https://ria.ru/20230828/uklonisty-1892712064.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598125_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7ce818621fb1599d9bd2174068bf7096.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, здоровье - общество, владимир зеленский, давид арахамия, федор вениславский, верховная рада украины
В мире, Украина, Здоровье - Общество, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Федор Вениславский, Верховная Рада Украины
Украина может попросить об экстрадиции выехавших по поддельным документам

Власти Украины могут попросить об экстрадиции выехавших по поддельным документам

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что добраться до уклонистов, которые выехали c Украины по поддельным документам, сейчас нет возможности, но правоохранительные органы могут обратиться в другие страны с запросом об их экстрадиции.
Владимир Зеленский 30 августа заявил, что на заседании совета нацбезопасности и обороны принято решение устроить комплексную проверку обоснованности решений военно-врачебных комиссий по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что представители правоохранительных органов проверят подлинность тысяч справок о непригодности к службе в армии, выданных призывникам военно-врачебными комиссиями.
Флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Украина готовит документы для экстрадиции гражданина России из Финляндии
25 августа, 22:22
«
"Есть вопрос как привлекать людей, которые, используя поддельные документы, выехали за границу. До них добраться прямо сейчас нет возможности. Но по действующему законодательству, у нас усилилось направление международно-правовой помощи и в любой стране мира наши правоохранительные органы могут прийти и сделать запрос на экстрадицию таких людей и привезти на Украину", - сказал Арахамия в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, на проверку обоснованности решений военно-врачебных комиссий потребуется больше года.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
В Виннице СБУ ликвидировала схему выдачи фальшивых справок уклонистам
28 августа, 16:19
 
В миреУкраинаЗдоровье - ОбществоВладимир ЗеленскийДавид АрахамияФедор ВениславскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала