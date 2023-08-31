Украина может попросить об экстрадиции выехавших по поддельным документам
Власти Украины могут попросить об экстрадиции выехавших по поддельным документам
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что добраться до уклонистов, которые выехали c Украины по поддельным документам, сейчас нет возможности, но правоохранительные органы могут обратиться в другие страны с запросом об их экстрадиции.
Владимир Зеленский 30 августа заявил, что на заседании совета нацбезопасности и обороны принято решение устроить комплексную проверку обоснованности решений военно-врачебных комиссий по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что представители правоохранительных органов проверят подлинность тысяч справок о непригодности к службе в армии, выданных призывникам военно-врачебными комиссиями.
«
"Есть вопрос как привлекать людей, которые, используя поддельные документы, выехали за границу. До них добраться прямо сейчас нет возможности. Но по действующему законодательству, у нас усилилось направление международно-правовой помощи и в любой стране мира наши правоохранительные органы могут прийти и сделать запрос на экстрадицию таких людей и привезти на Украину", - сказал Арахамия в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, на проверку обоснованности решений военно-врачебных комиссий потребуется больше года.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.