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Uzbekistan Airways перенаправила три рейса из-за закрытия Домодедово - РИА Новости, 31.08.2023
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09:09 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/domodedovo-1893312409.html
Uzbekistan Airways перенаправила три рейса из-за закрытия Домодедово
Uzbekistan Airways перенаправила три рейса из-за закрытия Домодедово - РИА Новости, 31.08.2023
Uzbekistan Airways перенаправила три рейса из-за закрытия Домодедово
Крупнейшая авиакомпания Узбекистана Uzbekistan Airways утром в четверг из-за закрытия московского аэропорта Домодедово перенаправила три своих рейса в другие... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T09:09
2023-08-31T09:09
казань
санкт-петербург
узбекистан
домодедово (аэропорт)
в мире
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ТАШКЕНТ, 31 авг – РИА Новости. Крупнейшая авиакомпания Узбекистана Uzbekistan Airways утром в четверг из-за закрытия московского аэропорта Домодедово перенаправила три своих рейса в другие российские города – Самару, Казань и Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Как следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание", утром в четверг в аэропорту Домодедово задержаны 29 рейсов и один рейс отменен. Аэропорт Внуково информировал, что ввел ограничения на полеты в целях безопасности с 5.21 мск. "В связи с закрытием воздушного пространства в международном аэропорту Домодедово города Москвы рейсы Uzbekistan Airways были перенаправлены на запасные аэропорты", - говорится в сообщении. В частности, рейс HY611 был направлен в Самару, рейс HY9615 – в Казань, рейс HY9613 - в Санкт-Петербург, уточняет пресс-служба.
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казань, санкт-петербург, узбекистан, домодедово (аэропорт), в мире
Казань, Санкт-Петербург, Узбекистан, Домодедово (аэропорт), В мире
Uzbekistan Airways перенаправила три рейса из-за закрытия Домодедово

Uzbekistan Airways из-за закрытия Домодедово перенаправила рейсы в другие города

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТабло вылетов в зале нового сегмента пассажирского терминала Т2 московского аэропорта Домодедово
Табло вылетов в зале нового сегмента пассажирского терминала Т2 московского аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Табло вылетов в зале нового сегмента пассажирского терминала Т2 московского аэропорта Домодедово. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 31 авг – РИА Новости. Крупнейшая авиакомпания Узбекистана Uzbekistan Airways утром в четверг из-за закрытия московского аэропорта Домодедово перенаправила три своих рейса в другие российские города – Самару, Казань и Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Как следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание", утром в четверг в аэропорту Домодедово задержаны 29 рейсов и один рейс отменен. Аэропорт Внуково информировал, что ввел ограничения на полеты в целях безопасности с 5.21 мск.
"В связи с закрытием воздушного пространства в международном аэропорту Домодедово города Москвы рейсы Uzbekistan Airways были перенаправлены на запасные аэропорты", - говорится в сообщении.
В частности, рейс HY611 был направлен в Самару, рейс HY9615 – в Казань, рейс HY9613 - в Санкт-Петербург, уточняет пресс-служба.
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КазаньСанкт-ПетербургУзбекистанДомодедово (аэропорт)В мире
 
 
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