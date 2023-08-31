https://ria.ru/20230831/domodedovo-1893312409.html

Uzbekistan Airways перенаправила три рейса из-за закрытия Домодедово

Uzbekistan Airways перенаправила три рейса из-за закрытия Домодедово - РИА Новости, 31.08.2023

Uzbekistan Airways перенаправила три рейса из-за закрытия Домодедово

Крупнейшая авиакомпания Узбекистана Uzbekistan Airways утром в четверг из-за закрытия московского аэропорта Домодедово перенаправила три своих рейса в другие... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T09:09

2023-08-31T09:09

2023-08-31T09:09

казань

санкт-петербург

узбекистан

домодедово (аэропорт)

в мире

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ТАШКЕНТ, 31 авг – РИА Новости. Крупнейшая авиакомпания Узбекистана Uzbekistan Airways утром в четверг из-за закрытия московского аэропорта Домодедово перенаправила три своих рейса в другие российские города – Самару, Казань и Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Как следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание", утром в четверг в аэропорту Домодедово задержаны 29 рейсов и один рейс отменен. Аэропорт Внуково информировал, что ввел ограничения на полеты в целях безопасности с 5.21 мск. "В связи с закрытием воздушного пространства в международном аэропорту Домодедово города Москвы рейсы Uzbekistan Airways были перенаправлены на запасные аэропорты", - говорится в сообщении. В частности, рейс HY611 был направлен в Самару, рейс HY9615 – в Казань, рейс HY9613 - в Санкт-Петербург, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20230831/pskov-1893304592.html

казань

санкт-петербург

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казань, санкт-петербург, узбекистан, домодедово (аэропорт), в мире