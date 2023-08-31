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В Дагестане назвали число туристов в республике за 2023 год - РИА Новости, 31.08.2023
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Туризм
 
02:47 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/dagestan-1893172904.html
В Дагестане назвали число туристов в республике за 2023 год
В Дагестане назвали число туристов в республике за 2023 год - РИА Новости, 31.08.2023
В Дагестане назвали число туристов в республике за 2023 год
Дагестан к 1 августа 2023 года принял 1,038 миллиона путешественников, что на 14,8 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T02:47
2023-08-31T02:47
туризм
новости - туризм
северный кавказ
мтс
туризм
отдых в россии
куда можно лететь
куда поехать
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Дагестан к 1 августа 2023 года принял 1,038 миллиона путешественников, что на 14,8 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила замминистра туризма республики Анна Безрукова.Власти региона ожидают, что по итогам года число гостей вырастет с 1,5 до 1,8 миллиона, сообщила РИА Новости чиновник."Турпоток влияет на все сферы туризма. У нас активно развивается и гостиничный сектор, и ресторанный, и сфера обслуживания", — сказала Безрукова.За два года с 17 до 47 выросло количество туроператоров в федеральном реестре. В республике работают 76 турагентств и 89 прошедших аккредитацию экскурсоводов, добавила замминистра.Дагестан этим летом показал самый быстрый прирост турпотока среди регионов Северного Кавказа, число поездок в республику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 20 процентов, отметил директор по коммуникациям МТС Travel Сергей Становкин на презентации автомобильного аудиогида по Северу и Югу республики. Больше отдыхающих было только на курортах Минвод, где число гостей увеличилось на 45 процентов.Сервис бронирования отелей с помощью Big Data выявил еще ряд особенностей развития туризма в республике. Так, средняя продолжительность поездки летом составила пять дней, в то время в целом по стране – три дня.Половина путешественников добираются в Дагестан на самолете, 26 процентов – на автомобиле, остальные – на поезде.Рост бронирований отелей составляет 20 процентов, подсчитали в сервисах МТС Travel и Bronevik.com. При этом 85 процентов отдыхающих заказывают номера в гостиницах. Апартаменты, хостелы и гостевые дома пользуются меньшей популярностью. Средняя стоимость ночи для туристов за год выросла на 15 процентов, до 4,5 тысячи рублей.
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новости - туризм, северный кавказ, мтс, туризм, отдых в россии, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные
Туризм, Новости - Туризм, Северный Кавказ, МТС, Туризм, отдых в России, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные
В Дагестане назвали число туристов в республике за 2023 год

Власти Дагестана ожидают в 2023 году увеличения числа туристов на 20 процентов

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкГородской пляж в Махачкале
Городской пляж в Махачкале - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Дагестан к 1 августа 2023 года принял 1,038 миллиона путешественников, что на 14,8 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила замминистра туризма республики Анна Безрукова.
Власти региона ожидают, что по итогам года число гостей вырастет с 1,5 до 1,8 миллиона, сообщила РИА Новости чиновник.
«
"Турпоток влияет на все сферы туризма. У нас активно развивается и гостиничный сектор, и ресторанный, и сфера обслуживания", — сказала Безрукова.
За два года с 17 до 47 выросло количество туроператоров в федеральном реестре. В республике работают 76 турагентств и 89 прошедших аккредитацию экскурсоводов, добавила замминистра.
Дагестан этим летом показал самый быстрый прирост турпотока среди регионов Северного Кавказа, число поездок в республику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 20 процентов, отметил директор по коммуникациям МТС Travel Сергей Становкин на презентации автомобильного аудиогида по Северу и Югу республики. Больше отдыхающих было только на курортах Минвод, где число гостей увеличилось на 45 процентов.
Сервис бронирования отелей с помощью Big Data выявил еще ряд особенностей развития туризма в республике. Так, средняя продолжительность поездки летом составила пять дней, в то время в целом по стране – три дня.
Половина путешественников добираются в Дагестан на самолете, 26 процентов – на автомобиле, остальные – на поезде.
Рост бронирований отелей составляет 20 процентов, подсчитали в сервисах МТС Travel и Bronevik.com. При этом 85 процентов отдыхающих заказывают номера в гостиницах. Апартаменты, хостелы и гостевые дома пользуются меньшей популярностью. Средняя стоимость ночи для туристов за год выросла на 15 процентов, до 4,5 тысячи рублей.
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