https://ria.ru/20230831/dagestan-1893172904.html

В Дагестане назвали число туристов в республике за 2023 год

В Дагестане назвали число туристов в республике за 2023 год - РИА Новости, 31.08.2023

В Дагестане назвали число туристов в республике за 2023 год

Дагестан к 1 августа 2023 года принял 1,038 миллиона путешественников, что на 14,8 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T02:47

2023-08-31T02:47

2023-08-31T02:47

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Дагестан к 1 августа 2023 года принял 1,038 миллиона путешественников, что на 14,8 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила замминистра туризма республики Анна Безрукова.Власти региона ожидают, что по итогам года число гостей вырастет с 1,5 до 1,8 миллиона, сообщила РИА Новости чиновник."Турпоток влияет на все сферы туризма. У нас активно развивается и гостиничный сектор, и ресторанный, и сфера обслуживания", — сказала Безрукова.За два года с 17 до 47 выросло количество туроператоров в федеральном реестре. В республике работают 76 турагентств и 89 прошедших аккредитацию экскурсоводов, добавила замминистра.Дагестан этим летом показал самый быстрый прирост турпотока среди регионов Северного Кавказа, число поездок в республику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 20 процентов, отметил директор по коммуникациям МТС Travel Сергей Становкин на презентации автомобильного аудиогида по Северу и Югу республики. Больше отдыхающих было только на курортах Минвод, где число гостей увеличилось на 45 процентов.Сервис бронирования отелей с помощью Big Data выявил еще ряд особенностей развития туризма в республике. Так, средняя продолжительность поездки летом составила пять дней, в то время в целом по стране – три дня.Половина путешественников добираются в Дагестан на самолете, 26 процентов – на автомобиле, остальные – на поезде.Рост бронирований отелей составляет 20 процентов, подсчитали в сервисах МТС Travel и Bronevik.com. При этом 85 процентов отдыхающих заказывают номера в гостиницах. Апартаменты, хостелы и гостевые дома пользуются меньшей популярностью. Средняя стоимость ночи для туристов за год выросла на 15 процентов, до 4,5 тысячи рублей.

https://ria.ru/20230830/turist-1893157723.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, северный кавказ, мтс, туризм, отдых в россии, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные