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В Раде анонсировали "большую реформу" для бюджета Украины
В Раде анонсировали "большую реформу" для бюджета Украины - РИА Новости, 31.08.2023
В Раде анонсировали "большую реформу" для бюджета Украины
Глава фракции "Слуга народа" в верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что бюджет страны ожидает "большая реформа", чтобы перевести его "на военные... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T23:52
2023-08-31T23:52
2023-08-31T23:52
цены на нефть
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давид арахамия
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что бюджет страны ожидает "большая реформа", чтобы перевести его "на военные рельсы". "Думаю, в следующем бюджете мы полностью перейдем на военные рельсы, и можно сказать, что каждая гривна пойдет на вопросы безопасности и обороны. Это будет большая реформа, которая заложена в следующем бюджете", – сказал Арахамия в телеэфире. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал, что страна направила на военные нужды 100% налогов, собранных с граждан и бизнеса. Кроме этих расходов, по словам премьера, есть еще военная помощь союзников и пожертвования благотворителей. Председатель бюджетного комитета верховной рады Роксолана Пидласа заявляла, что Украина увеличила военные расходы с начала года. По ее утверждению, каждая вторая гривна из бюджета страны в 2023 году направляется на оборону. Парламент Украины принял бюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). По словам Шмыгаля, проект бюджета на 2023 год предусматривал доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивался в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагала закрывать внешними заимствованиями. Однако в апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда.
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цены на нефть, украина, давид арахамия, денис шмыгаль, сергей марченко
Цены на нефть, Украина, Давид Арахамия, Денис Шмыгаль, Сергей Марченко
В Раде анонсировали "большую реформу" для бюджета Украины
Рада: бюджет Украины ожидает большая реформа для перехода "на военные рельсы"
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что бюджет страны ожидает "большая реформа", чтобы перевести его "на военные рельсы".
«
"Думаю, в следующем бюджете мы полностью перейдем на военные рельсы, и можно сказать, что каждая гривна пойдет на вопросы безопасности и обороны. Это будет большая реформа, которая заложена в следующем бюджете", – сказал Арахамия в телеэфире.
Украина ищет средства для бюджета на 2024 год, ситуация сложная
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
утверждал, что страна направила на военные нужды 100% налогов, собранных с граждан и бизнеса. Кроме этих расходов, по словам премьера, есть еще военная помощь союзников и пожертвования благотворителей.
Председатель бюджетного комитета верховной рады Роксолана Пидласа заявляла, что Украина увеличила военные расходы с начала года. По ее утверждению, каждая вторая гривна из бюджета страны в 2023 году направляется на оборону.
Парламент Украины принял бюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). По словам Шмыгаля, проект бюджета на 2023 год предусматривал доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивался в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагала закрывать внешними заимствованиями.
Однако в апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко
заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда.
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