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В Раде анонсировали "большую реформу" для бюджета Украины - РИА Новости, 31.08.2023
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23:52 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/byudzhet-1893525043.html
В Раде анонсировали "большую реформу" для бюджета Украины
В Раде анонсировали "большую реформу" для бюджета Украины - РИА Новости, 31.08.2023
В Раде анонсировали "большую реформу" для бюджета Украины
Глава фракции "Слуга народа" в верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что бюджет страны ожидает "большая реформа", чтобы перевести его "на военные... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T23:52
2023-08-31T23:52
цены на нефть
украина
давид арахамия
денис шмыгаль
сергей марченко
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что бюджет страны ожидает "большая реформа", чтобы перевести его "на военные рельсы". "Думаю, в следующем бюджете мы полностью перейдем на военные рельсы, и можно сказать, что каждая гривна пойдет на вопросы безопасности и обороны. Это будет большая реформа, которая заложена в следующем бюджете", – сказал Арахамия в телеэфире. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал, что страна направила на военные нужды 100% налогов, собранных с граждан и бизнеса. Кроме этих расходов, по словам премьера, есть еще военная помощь союзников и пожертвования благотворителей. Председатель бюджетного комитета верховной рады Роксолана Пидласа заявляла, что Украина увеличила военные расходы с начала года. По ее утверждению, каждая вторая гривна из бюджета страны в 2023 году направляется на оборону. Парламент Украины принял бюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). По словам Шмыгаля, проект бюджета на 2023 год предусматривал доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивался в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагала закрывать внешними заимствованиями. Однако в апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда.
https://ria.ru/20230824/byudzhet-1892097597.html
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цены на нефть, украина, давид арахамия, денис шмыгаль, сергей марченко
Цены на нефть, Украина, Давид Арахамия, Денис Шмыгаль, Сергей Марченко
В Раде анонсировали "большую реформу" для бюджета Украины

Рада: бюджет Украины ожидает большая реформа для перехода "на военные рельсы"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что бюджет страны ожидает "большая реформа", чтобы перевести его "на военные рельсы".
«
"Думаю, в следующем бюджете мы полностью перейдем на военные рельсы, и можно сказать, что каждая гривна пойдет на вопросы безопасности и обороны. Это будет большая реформа, которая заложена в следующем бюджете", – сказал Арахамия в телеэфире.
Киев - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Украина ищет средства для бюджета на 2024 год, ситуация сложная
24 августа, 21:40
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал, что страна направила на военные нужды 100% налогов, собранных с граждан и бизнеса. Кроме этих расходов, по словам премьера, есть еще военная помощь союзников и пожертвования благотворителей.
Председатель бюджетного комитета верховной рады Роксолана Пидласа заявляла, что Украина увеличила военные расходы с начала года. По ее утверждению, каждая вторая гривна из бюджета страны в 2023 году направляется на оборону.
Парламент Украины принял бюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). По словам Шмыгаля, проект бюджета на 2023 год предусматривал доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивался в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагала закрывать внешними заимствованиями.
Однако в апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда.
Украинские военные на дороге в районе Угледара - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Минфин Украины: треть бюджета уходит на зарплаты и содержание военных
16 августа, 15:22
 
Цены на нефтьУкраинаДавид АрахамияДенис ШмыгальСергей Марченко
 
 
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