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Расширение БРИКС не призвано свергнуть доллар, заявил экс-чиновник ВБ - РИА Новости, 31.08.2023
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08:26 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/briks-1893308065.html
Расширение БРИКС не призвано свергнуть доллар, заявил экс-чиновник ВБ
Расширение БРИКС не призвано свергнуть доллар, заявил экс-чиновник ВБ - РИА Новости, 31.08.2023
Расширение БРИКС не призвано свергнуть доллар, заявил экс-чиновник ВБ
Расширение БРИКС направлено на стимулирование торговли и устранение препятствий для развивающихся стран, а не на "свержение" доллара с позиций доминирующей... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T08:26
2023-08-31T08:26
экономика
аргентина
йоханнесбург
египет
всемирный банк
брикс
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Расширение БРИКС направлено на стимулирование торговли и устранение препятствий для развивающихся стран, а не на "свержение" доллара с позиций доминирующей мировой валюты, заявил в интервью РИА Новости бывший исполнительный директор Всемирного банка и Межамериканского банка развития Роджерио Стударт. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года. "Я не считаю, что целью расширения БРИКС было свержение доллара, но необходимо убедиться, что блок сможет иметь доступ к финансам и торговле, которые доллар не обеспечивает по различным причинам", - сказал Стударт. В качестве примера он упомянул Аргентину, которая располагает значительными природными ресурсами, однако также имеет серьезное долговое бремя, а потому нуждается в притоке американской валюты для обслуживания своего долга. "Поэтому выработка соглашения, которое позволит Аргентине или любой другой развивающейся стране продолжать наращивать торговлю, создавать рабочие места и привлекать инвестиции без задействования дефицитной и создающей контроль валюты, - это решение", - заключил бывший топ-менеджер Всемирного банка. Сейчас БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.
https://ria.ru/20230829/liderstvo-1892957488.html
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экономика, аргентина, йоханнесбург, египет, всемирный банк, брикс
Экономика, Аргентина, Йоханнесбург, Египет, Всемирный банк, БРИКС
Расширение БРИКС не призвано свергнуть доллар, заявил экс-чиновник ВБ

Экс-чиновник ВБ: расширение БРИКС призвано стимулировать торговлю

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБРИКС
БРИКС - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Расширение БРИКС направлено на стимулирование торговли и устранение препятствий для развивающихся стран, а не на "свержение" доллара с позиций доминирующей мировой валюты, заявил в интервью РИА Новости бывший исполнительный директор Всемирного банка и Межамериканского банка развития Роджерио Стударт.
На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.
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"Я не считаю, что целью расширения БРИКС было свержение доллара, но необходимо убедиться, что блок сможет иметь доступ к финансам и торговле, которые доллар не обеспечивает по различным причинам", - сказал Стударт.
В качестве примера он упомянул Аргентину, которая располагает значительными природными ресурсами, однако также имеет серьезное долговое бремя, а потому нуждается в притоке американской валюты для обслуживания своего долга.
«
"Поэтому выработка соглашения, которое позволит Аргентине или любой другой развивающейся стране продолжать наращивать торговлю, создавать рабочие места и привлекать инвестиции без задействования дефицитной и создающей контроль валюты, - это решение", - заключил бывший топ-менеджер Всемирного банка.
Сейчас БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.
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