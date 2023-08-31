https://ria.ru/20230831/briks-1893308065.html

Расширение БРИКС не призвано свергнуть доллар, заявил экс-чиновник ВБ

Расширение БРИКС не призвано свергнуть доллар, заявил экс-чиновник ВБ - РИА Новости, 31.08.2023

Расширение БРИКС не призвано свергнуть доллар, заявил экс-чиновник ВБ

Расширение БРИКС направлено на стимулирование торговли и устранение препятствий для развивающихся стран, а не на "свержение" доллара с позиций доминирующей... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T08:26

2023-08-31T08:26

2023-08-31T08:26

экономика

аргентина

йоханнесбург

египет

всемирный банк

брикс

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Расширение БРИКС направлено на стимулирование торговли и устранение препятствий для развивающихся стран, а не на "свержение" доллара с позиций доминирующей мировой валюты, заявил в интервью РИА Новости бывший исполнительный директор Всемирного банка и Межамериканского банка развития Роджерио Стударт. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года. "Я не считаю, что целью расширения БРИКС было свержение доллара, но необходимо убедиться, что блок сможет иметь доступ к финансам и торговле, которые доллар не обеспечивает по различным причинам", - сказал Стударт. В качестве примера он упомянул Аргентину, которая располагает значительными природными ресурсами, однако также имеет серьезное долговое бремя, а потому нуждается в притоке американской валюты для обслуживания своего долга. "Поэтому выработка соглашения, которое позволит Аргентине или любой другой развивающейся стране продолжать наращивать торговлю, создавать рабочие места и привлекать инвестиции без задействования дефицитной и создающей контроль валюты, - это решение", - заключил бывший топ-менеджер Всемирного банка. Сейчас БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.

https://ria.ru/20230829/liderstvo-1892957488.html

https://ria.ru/20230831/valyuta-1893292504.html

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йоханнесбург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, аргентина, йоханнесбург, египет, всемирный банк, брикс