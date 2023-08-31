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Роспотребнадзор исключил риски завоза в Россию "болезни легионеров" - РИА Новости, 31.08.2023
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03:10 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/bolezn-1893295864.html
Роспотребнадзор исключил риски завоза в Россию "болезни легионеров"
Роспотребнадзор исключил риски завоза в Россию "болезни легионеров" - РИА Новости, 31.08.2023
Роспотребнадзор исключил риски завоза в Россию "болезни легионеров"
Риски завоза "болезни легионеров" на территорию России исключены, специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию на границе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T03:10
2023-08-31T03:10
россия
польша
украина
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Риски завоза "болезни легионеров" на территорию России исключены, специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию на границе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в результате вспышки "болезни легионеров" на юге Польши скончались 14 человек. Вспышка легионеллеза, также известного как "болезнь легионеров", зафиксирована в польском Жешуве Подкарпатского воеводства возле границы с Украиной. "Риски завоза и заболевания легионеллезом на территории РФ исключены. Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу. Для этих целей задействована АИС "Периметр", позволяющая анализировать и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении. Легионеллез – это инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия Legionella. Она обитает в естественных водоемах и почве, но опасность, как правило, представляет, если попадает в искусственные водные системы, пояснили в пресс-службе. Болезнь не передается от человека к человеку, заразиться ей можно при вдыхании водно-дисперсной взвеси из системы горячего водоснабжения, бассейнов, аквапарков, из системы централизованного кондиционирования воздуха, уточнили в Роспотребнадзоре. Специалистами Центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора ведется мониторинг систем горячего водоснабжения, исследуется вода из бассейнов и источников питьевого водоснабжения на наличие данной бактерии, отметили в ведомстве. Для профилактики болезни важно соблюдать правила техобслуживания водных систем, регулярно их чистить, дезинфицировать, не допускать застоя воды в неиспользуемых кранах, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20230814/chuma-1890048889.html
https://ria.ru/20230830/legionellez-1893189732.html
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россия, польша, украина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Польша, Украина, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор исключил риски завоза в Россию "болезни легионеров"

Роспотребнадзор: риски завоза "болезни легионеров" в Россию исключены

© Фото : Public domainБактерия Legionella pneumophila под электронным микроскопом
Бактерия Legionella pneumophila под электронным микроскопом - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© Фото : Public domain
Бактерия Legionella pneumophila под электронным микроскопом. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Риски завоза "болезни легионеров" на территорию России исключены, специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию на границе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в результате вспышки "болезни легионеров" на юге Польши скончались 14 человек. Вспышка легионеллеза, также известного как "болезнь легионеров", зафиксирована в польском Жешуве Подкарпатского воеводства возле границы с Украиной.
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"Риски завоза и заболевания легионеллезом на территории РФ исключены. Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу. Для этих целей задействована АИС "Периметр", позволяющая анализировать и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении.
Легионеллез – это инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия Legionella. Она обитает в естественных водоемах и почве, но опасность, как правило, представляет, если попадает в искусственные водные системы, пояснили в пресс-службе.
Болезнь не передается от человека к человеку, заразиться ей можно при вдыхании водно-дисперсной взвеси из системы горячего водоснабжения, бассейнов, аквапарков, из системы централизованного кондиционирования воздуха, уточнили в Роспотребнадзоре.
Специалистами Центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора ведется мониторинг систем горячего водоснабжения, исследуется вода из бассейнов и источников питьевого водоснабжения на наличие данной бактерии, отметили в ведомстве.
Для профилактики болезни важно соблюдать правила техобслуживания водных систем, регулярно их чистить, дезинфицировать, не допускать застоя воды в неиспользуемых кранах, подчеркнули в пресс-службе.
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