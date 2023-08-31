https://ria.ru/20230831/bolezn-1893295864.html

Роспотребнадзор исключил риски завоза в Россию "болезни легионеров"

Роспотребнадзор исключил риски завоза в Россию "болезни легионеров" - РИА Новости, 31.08.2023

Роспотребнадзор исключил риски завоза в Россию "болезни легионеров"

Риски завоза "болезни легионеров" на территорию России исключены, специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию на границе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T03:10

2023-08-31T03:10

2023-08-31T03:10

россия

польша

украина

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Риски завоза "болезни легионеров" на территорию России исключены, специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию на границе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в результате вспышки "болезни легионеров" на юге Польши скончались 14 человек. Вспышка легионеллеза, также известного как "болезнь легионеров", зафиксирована в польском Жешуве Подкарпатского воеводства возле границы с Украиной. "Риски завоза и заболевания легионеллезом на территории РФ исключены. Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу. Для этих целей задействована АИС "Периметр", позволяющая анализировать и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении. Легионеллез – это инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия Legionella. Она обитает в естественных водоемах и почве, но опасность, как правило, представляет, если попадает в искусственные водные системы, пояснили в пресс-службе. Болезнь не передается от человека к человеку, заразиться ей можно при вдыхании водно-дисперсной взвеси из системы горячего водоснабжения, бассейнов, аквапарков, из системы централизованного кондиционирования воздуха, уточнили в Роспотребнадзоре. Специалистами Центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора ведется мониторинг систем горячего водоснабжения, исследуется вода из бассейнов и источников питьевого водоснабжения на наличие данной бактерии, отметили в ведомстве. Для профилактики болезни важно соблюдать правила техобслуживания водных систем, регулярно их чистить, дезинфицировать, не допускать застоя воды в неиспользуемых кранах, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20230814/chuma-1890048889.html

https://ria.ru/20230830/legionellez-1893189732.html

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россия, польша, украина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)