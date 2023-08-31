https://ria.ru/20230831/bolezn-1893295864.html
Роспотребнадзор исключил риски завоза в Россию "болезни легионеров"
Роспотребнадзор исключил риски завоза в Россию "болезни легионеров" - РИА Новости, 31.08.2023
Роспотребнадзор исключил риски завоза в Россию "болезни легионеров"
Риски завоза "болезни легионеров" на территорию России исключены, специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию на границе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T03:10
2023-08-31T03:10
2023-08-31T03:10
россия
польша
украина
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814857371_0:166:2835:1761_1920x0_80_0_0_19d45200257657445b087eb7aae14a0d.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Риски завоза "болезни легионеров" на территорию России исключены, специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию на границе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в результате вспышки "болезни легионеров" на юге Польши скончались 14 человек. Вспышка легионеллеза, также известного как "болезнь легионеров", зафиксирована в польском Жешуве Подкарпатского воеводства возле границы с Украиной. "Риски завоза и заболевания легионеллезом на территории РФ исключены. Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу. Для этих целей задействована АИС "Периметр", позволяющая анализировать и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении. Легионеллез – это инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия Legionella. Она обитает в естественных водоемах и почве, но опасность, как правило, представляет, если попадает в искусственные водные системы, пояснили в пресс-службе. Болезнь не передается от человека к человеку, заразиться ей можно при вдыхании водно-дисперсной взвеси из системы горячего водоснабжения, бассейнов, аквапарков, из системы централизованного кондиционирования воздуха, уточнили в Роспотребнадзоре. Специалистами Центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора ведется мониторинг систем горячего водоснабжения, исследуется вода из бассейнов и источников питьевого водоснабжения на наличие данной бактерии, отметили в ведомстве. Для профилактики болезни важно соблюдать правила техобслуживания водных систем, регулярно их чистить, дезинфицировать, не допускать застоя воды в неиспользуемых кранах, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20230814/chuma-1890048889.html
https://ria.ru/20230830/legionellez-1893189732.html
россия
польша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814857371_134:0:2703:1927_1920x0_80_0_0_2d1f6a4af581ce45f362be7454624fe4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, польша, украина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Польша, Украина, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор исключил риски завоза в Россию "болезни легионеров"
Роспотребнадзор: риски завоза "болезни легионеров" в Россию исключены
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Риски завоза "болезни легионеров" на территорию России исключены, специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию на границе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в результате вспышки "болезни легионеров" на юге Польши
скончались 14 человек. Вспышка легионеллеза, также известного как "болезнь легионеров", зафиксирована в польском Жешуве Подкарпатского воеводства возле границы с Украиной
.
Роспотребнадзор оценил риск завоза чумы из Китая в Россию
"Риски завоза и заболевания легионеллезом на территории РФ исключены. Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу. Для этих целей задействована АИС "Периметр", позволяющая анализировать и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении.
Легионеллез – это инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия Legionella. Она обитает в естественных водоемах и почве, но опасность, как правило, представляет, если попадает в искусственные водные системы, пояснили в пресс-службе.
Болезнь не передается от человека к человеку, заразиться ей можно при вдыхании водно-дисперсной взвеси из системы горячего водоснабжения, бассейнов, аквапарков, из системы централизованного кондиционирования воздуха, уточнили в Роспотребнадзоре.
Специалистами Центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора ведется мониторинг систем горячего водоснабжения, исследуется вода из бассейнов и источников питьевого водоснабжения на наличие данной бактерии, отметили в ведомстве.
Для профилактики болезни важно соблюдать правила техобслуживания водных систем, регулярно их чистить, дезинфицировать, не допускать застоя воды в неиспользуемых кранах, подчеркнули в пресс-службе.
В Испании человек умер из-за болезни легионеров