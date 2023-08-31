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В Госдуме предложили программу ресоциализации бездомных - РИА Новости, 31.08.2023
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08:17 31.08.2023 (обновлено: 11:33 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/bezdomnye-1893307469.html
В Госдуме предложили программу ресоциализации бездомных
В Госдуме предложили программу ресоциализации бездомных - РИА Новости, 31.08.2023
В Госдуме предложили программу ресоциализации бездомных
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Олег Леонов предложили вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой программу ресоциализации бездомных граждан, которая... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T08:17
2023-08-31T11:33
общество
россия
москва
санкт-петербург
татьяна голикова
владислав даванков
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Олег Леонов предложили вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой программу ресоциализации бездомных граждан, которая предусматривает переселение бездомных из крупных городов и оказание помощи при переезде. "Основной мерой может стать программа по переселению бездомных граждан из крупных городов, таких как Москва (около 240 тыс. человек) и Санкт-Петербург (около 65 тыс. человек), а также столиц субъектов РФ, и оказание помощи при переезде в другой город", - сообщается в обращении депутатов к вице-премьеру. В документе отмечается, что при согласии бездомного на переезд он будет иметь право на полную ресоциализацию за счет государства и получить такие услуги, как медицинская помощь, ночлег, восстановление документов, питание. Парламентарии считают, что после оказания первичной помощи и восстановления документов бездомным при прохождении программы ресоциализации надо предоставить социальное жилье и работу. "Жилье может предоставляться в аренду с оплатой местными или региональными органами власти, а также в рамках создания или приобретения государством специальных социальных многоэтажных домов", - уточняется в документе. При этом, для таких районов следует установить запрет на употребление наркотических препаратов и алкоголя, на ночлег в другом месте, кроме предоставленного жилья, а также обязанность найти работу, уточнили парламентарии. Кроме того, по мнению депутатов, государство может облегчить поиск работы для бездомных граждан при помощи создания специальных предприятий, которые финансируются из бюджета созданные для первичной трудовой социализации бездомных граждан.
https://ria.ru/20200923/blagotvoritelnost-1577621768.html
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общество, россия, москва, санкт-петербург, татьяна голикова, владислав даванков, госдума рф
Общество, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Татьяна Голикова, Владислав Даванков, Госдума РФ
В Госдуме предложили программу ресоциализации бездомных

В Госдуме предложили переселять бездомных из городов с полной ресоциализацией

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБездомный на одной из улиц Москвы
Бездомный на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бездомный на одной из улиц Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Олег Леонов предложили вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой программу ресоциализации бездомных граждан, которая предусматривает переселение бездомных из крупных городов и оказание помощи при переезде.
"Основной мерой может стать программа по переселению бездомных граждан из крупных городов, таких как Москва (около 240 тыс. человек) и Санкт-Петербург (около 65 тыс. человек), а также столиц субъектов РФ, и оказание помощи при переезде в другой город", - сообщается в обращении депутатов к вице-премьеру.
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В документе отмечается, что при согласии бездомного на переезд он будет иметь право на полную ресоциализацию за счет государства и получить такие услуги, как медицинская помощь, ночлег, восстановление документов, питание.
Парламентарии считают, что после оказания первичной помощи и восстановления документов бездомным при прохождении программы ресоциализации надо предоставить социальное жилье и работу.
"Жилье может предоставляться в аренду с оплатой местными или региональными органами власти, а также в рамках создания или приобретения государством специальных социальных многоэтажных домов", - уточняется в документе.
При этом, для таких районов следует установить запрет на употребление наркотических препаратов и алкоголя, на ночлег в другом месте, кроме предоставленного жилья, а также обязанность найти работу, уточнили парламентарии.
Кроме того, по мнению депутатов, государство может облегчить поиск работы для бездомных граждан при помощи создания специальных предприятий, которые финансируются из бюджета созданные для первичной трудовой социализации бездомных граждан.
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ОбществоРоссияМоскваСанкт-ПетербургТатьяна ГоликоваВладислав ДаванковГосдума РФ
 
 
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