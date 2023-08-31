https://ria.ru/20230831/bezdomnye-1893307469.html

В Госдуме предложили программу ресоциализации бездомных

В Госдуме предложили программу ресоциализации бездомных - РИА Новости, 31.08.2023

В Госдуме предложили программу ресоциализации бездомных

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Олег Леонов предложили вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой программу ресоциализации бездомных граждан, которая... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T08:17

2023-08-31T08:17

2023-08-31T11:33

общество

россия

москва

санкт-петербург

татьяна голикова

владислав даванков

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893347472_0:79:2896:1708_1920x0_80_0_0_44f6d5e706fedbec84fc89385085f986.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Олег Леонов предложили вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой программу ресоциализации бездомных граждан, которая предусматривает переселение бездомных из крупных городов и оказание помощи при переезде. "Основной мерой может стать программа по переселению бездомных граждан из крупных городов, таких как Москва (около 240 тыс. человек) и Санкт-Петербург (около 65 тыс. человек), а также столиц субъектов РФ, и оказание помощи при переезде в другой город", - сообщается в обращении депутатов к вице-премьеру. В документе отмечается, что при согласии бездомного на переезд он будет иметь право на полную ресоциализацию за счет государства и получить такие услуги, как медицинская помощь, ночлег, восстановление документов, питание. Парламентарии считают, что после оказания первичной помощи и восстановления документов бездомным при прохождении программы ресоциализации надо предоставить социальное жилье и работу. "Жилье может предоставляться в аренду с оплатой местными или региональными органами власти, а также в рамках создания или приобретения государством специальных социальных многоэтажных домов", - уточняется в документе. При этом, для таких районов следует установить запрет на употребление наркотических препаратов и алкоголя, на ночлег в другом месте, кроме предоставленного жилья, а также обязанность найти работу, уточнили парламентарии. Кроме того, по мнению депутатов, государство может облегчить поиск работы для бездомных граждан при помощи создания специальных предприятий, которые финансируются из бюджета созданные для первичной трудовой социализации бездомных граждан.

https://ria.ru/20200923/blagotvoritelnost-1577621768.html

https://ria.ru/20180318/1516465076.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, санкт-петербург, татьяна голикова, владислав даванков, госдума рф